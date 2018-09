Bí ẩn lý do tai nạn đầu tiên tại cuộc tập trận Vostok-2018

Theo truyền thông Nga đưa tin, dù mới diễn ra chưa được bao lâu cuộc tập trận Vostok-2018 đã có tai nạn đáng tiếc đầu tiên. Thông tin trên cũng được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vào cuối tuần qua, và rất may không có thương vong quá lớn về người. Trang newsvl.ru dẫn nguồn tin từ cuộc tập trận cho biết, trong một bài huấn luyện hôm 11/9, sự cố đã xảy ra với một Trung sĩ tại thao trường Bamburovo ở vùng Primorye, nơi Tập đoàn quân quân số 5 tham gia vào cuộc tập trận chiến lược Vostok-2018. Theo thông báo, khi viên Trung sĩ trên đang thực hành gỡ bẫy mìn thì bất ngờ cái bẫy này phát nổ, chưa rõ do thao tác sai của người gỡ hay sự cố với người gài, hậu quả là viên Trung sĩ trên đã bị vỡ nát cổ tay và bị thương khá nặng ở vùng mặt. Tập trận Vostok-2018 là cuộc tập trận lớn nhất trong thế kỷ 21 tính tới thời điểm hiện tại. Tổng cộng phía Nga huy động vào cuộc tập trận này quân số lên tới hơn 300.000 quân - tương đương với 1/3 quân số thường trực của quốc gia này. Nguồn ảnh: Gettyimg. Với một quân số lớn như vậy và cuộc tập trận hoàn toàn sử dụng đạn thật, việc xảy ra tai nạn là điều đáng tiếc và rất khó tránh khỏi. Nguồn ảnh: TASS. Mặc dù không ngừng được hiện đại hóa với các trang bị tốt hơn trong những năm qua, thế nhưng gần đây Quân đội Nga liên tục để xảy ra các tai nạn đáng tiếc gây thiệt hại về người lẫn trang bị, dấy lên hồi chuông báo động về các tiêu chuẩn an toàn quân sự của lực lượng này. Ví dụ điển hình nhất là tai nạn mới đây trong một một buổi huấn luyện nhảy dù của một đơn vị đường không Nga trong trung tuần tháng 8, khiến một binh sĩ thiệt mạng. Theo video ghi lại từ hiện trường thì đơn vị dù trên đang thực hành bài đổ bộ đường không từ trực thăng Mi-8 thì tai nạn xảy ra. Nguồn ảnh: Mash. Theo đó, sự cố xảy ra khi dây cưỡng bức bung dù đã xé rách dù mồi một lính dù Nga khi binh sĩ này nhảy ra khỏi chiếc Mi-8. Ảnh: Hình ảnh ghi lại cảnh dù mồi của lính dù Nga bị dây cưỡng bức bung dù xé rách. Nguồn ảnh: Mash. Sau khi dù mồi bị xé rách, binh sĩ này vẫn không hề hay biết và không có hành động mở dù phụ kịp thời. Bài nhảy dù ở độ cao thấp này được thực hiện từ máy bay trực thăng Mi-8 ở độ cao chỉ 600 mét so với mặt đất. Nguồn ảnh: Mash. Do ở độ cao quá thấp, khi binh sĩ này tiến hành bung dù phụ, độ cao của anh ta là không đủ để có thể hãm lại tốc độ rơi đã quá lớn của chính bản thân mình. Kết quả là người lính này tử vong ngay khi tiếp đất. Nguồn ảnh: Mash. Toàn bộ quá trình đổ bộ bị hoãn lại, dù chất lượng của video ghi lại hình ảnh bên trong trực thăng đổ bộ là không cao nhưng cũng có thể nhận ra sự bàng hoàng của binh lính Nga khi vừa chứng kiến một người đồng đội thiệt mạng ngay trước mắt mình. Nguồn ảnh: Mash. Thông thường, lính dù luôn mang theo hai dù khi nhảy. Một dù ở ba lô phía sau là dù chính, có sử dụng dây cưỡng bức mở dù mồi móc vào máy bay. Ngay khi rời cửa máy bay, dây cưỡng bức sẽ giật tung dù mồi để dù mồi kéo dù chính bung ra sau khi người lính đã đạt đủ tốc độ rơi. Nguồn ảnh: TASS. Trong những trường hợp dù chính không bung, người lính chỉ có rất ít thời gian để tự giật dù phụ. Những lính dù hay vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp thậm chí thường tự kéo dù phụ ra khỏi ba-lô và tung ra bằng tay để dù bung nhanh hơn. Ảnh: Dù mồi bị giật tung ngay khi người lính rời cừa máy bay (dù nhỏ màu trắng) và kéo tung dù chính ra ngoài khi rơi cách máy bay khoảng 100 mét. Nguồn ảnh: Spak. Mời độc giả xem Video: Lính dù Việt Nam chuẩn bị lên trực thăng Mi-17 để thực hiện màn huấn luyện nhảy dù.

