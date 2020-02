Bên trong thiết giáp lưỡng cư của Mỹ có thể chở được… 21 lính

Loại thiết giáp lưỡng cư độc nhất của Mỹ hiện tại và cũng là loại thiết giáp lưỡng cư lớn bậc nhất thế giới chính là AAV-7. Nguồn ảnh: BI. Ra đời từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, tới nay AAV-7 vẫn "sống tốt" trong các đơn vị lính Thuỷ quân Lục chiến Mỹ do khả năng chở quân tuyệt vời của nó. Nguồn ảnh: BI. Trên lý thuyết, loại phương tiện chở quân có trọng lượng 30 tấn này có thể chở theo tối đa 21 lính kèm theo đầy đủ trang bị vũ khí. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, xe còn có kíp chiến đấu ba người bao gồm một xạ thủ, một lái xe và một trưởng xa. Như vậy tổng cộng thiết giáp AAV-7 có thể chở theo tới 24 người - tương đương khả năng của một chiếc xe bus cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: BI.Thiết giáp lưỡng cư AAV-7 cũng được coi là loại phương tiện bánh xích có tốc độ nhanh bậc nhất thế giới, tối đa lên tới 72 km/h khi di chuyển trên đường bằng phẳng. Nguồn ảnh: BI. Khi di chuyển dưới nước, thiết giáp AAV-7 có thể đạt tốc độ lên tới 13 km/h. Ở thời điểm hiện tại đây là một tốc độ khá chậm nếu so với các loại phương tiện lội nước siêu tốc có khả năng di chuyển với tốc độ 45 km/h ở dưới nước của Trung Quốc. Nguồn ảnh: BI. Hoả lực của loại phương tiện lưỡng cư này cũng khá "khủng" với vũ khí chính là một khẩu pháo phóng lựu liên thanh 40mm Mk 19 hoặc một khẩu súng máy M85 hạng nặng. Nguồn ảnh: BI. Khoang chở quân của AA-7 thực sự rất rộng để có thể chứa được tới 21 lính Mỹ cao to cùng với đầy đủ trang bị vũ khí cho toàn bộ quân số. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra khoang chở người của AAV-7 cũng có thiết kế rất gọn gàng với phần ghế ngồi có thể gập gọn. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù có không gian bên trong rất rộng rãi, AAV-7 vẫn được bọc thép dày tới 45mm - nghĩa là dày gấp ba lần xe chiến đấu bộ binh Stryker của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Điều này khiến kích thước của AAV-7 trở nên khá lớn và cồng kềnh, xe có chiều dài tới 8 mét, cao 3,2 mét và rộng 3,27 mét. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, quân đội Mỹ đang nghiên cứu một loại thiết giáp lưỡng cư mới để thay thế cho AAV-7. Tuy nhiên trong tương lai gần, AAV-7 vẫn sẽ là loại "xe thồ" chủ lực của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Thiết giáp lưỡng cư AAV-7 của Thuỷ quân Lục chiến huấn luyện đổ bộ đường biển.

