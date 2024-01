Bên trong nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên vừa được hé lộ

Sáng ngày 10/1, KCNA đưa tin, ông Kim Jong Un đã đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí hôm đầu tuần, trong bối cảnh Mỹ và các đối tác lên án nước này chuyển giao vũ khí cho Nga. Ảnh: Reuters. Qua những bức ảnh của KCNA có thể thấy, ông Kim Jong Un đang kiểm tra các phương tiện phóng tên lửa tầm ngắn di động. Truyền thông nhà nước cho biết, trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un nhấn mạnh những "thiếu sót" gần đây trong việc tổ chức sản xuất vũ khí và kêu gọi điều chỉnh, nhấn mạnh "tầm quan trọng chiến lược của việc sản xuất các loại vũ khí lớn". Ảnh: Reuters. Chuyến thị sát của ông Kim Jong Un diễn ra trong bối cảnh gần hơn 40 quốc gia lên án việc Nga mua và sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên chống lại Ukraine. Hãng tin Reuters của Anh ngày 10/1 cho biết Mỹ, Anh, Liên minh EU, Australia, Đức, Canada và gần 40 quốc gia đối tác khác ngày 9/1 đã ký tuyên bố chung về cái mà họ gọi là việc Nga mua tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và việc Moscow sử dụng chúng để chống lại Ukraine vào ngày 30/12/2023 và ngày 2/1/2024. Ảnh: Reuters. Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về những tác động an ninh mà sự hợp tác nêu trên giữa Moscow và Bình Nhưỡng gây ra ở châu Âu, trên Bán đảo Triều Tiên, tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đối với toàn thế giới. Tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi lên án sâu sắc việc (Triều Tiên) xuất khẩu và Nga mua tên lửa đạn đạo (của Triều Tiên) cũng như việc Nga sử dụng những quả tên lửa đó để chống lại Ukraine vào ngày 30/12/2023 và ngày 2/1/2024". Ảnh: Reuters. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Chang Ho-jin hôm thứ Ba (9/1) đã "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể" việc Triều Tiên chuyển tên lửa cho Nga, Nhà Trắng cho biết. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng cho biết, sau báo cáo ban đầu về việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo vào ngày 30/12 và ngày 2/1, Nga đã bắn thêm nhiều loại vũ khí như vậy vào Ukraine, trong đó có một quả rơi xuống Kharkov. Ảnh: Reuters.

