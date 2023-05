Belarus công bố gói nâng cấp T-72, liệu có tốt hơn T-72B3M Nga?

Tại triển lãm quốc phòng MILEX-2023 ở thủ đô Minsk của Belarus, Quân đội Belarus đã công bố một loạt thiết bị quân sự mới được phát triển trong nước; trong đó đáng chú ý nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72BM2 mới, được trưng bày nổi bật ở trung tâm của sự kiện. Ảnh: Pinterest. Hiện xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 là xương sống của các đơn vị xe tăng của Quân đội Belarus, với khoảng 600 chiếc đang phục vụ. T-72 được trọng dụng hơn so với xe tăng T-80 cao cấp hơn, mà quốc gia này cũng thừa hưởng từ Liên Xô; do việc bảo dưỡng, chi phí sử dụng của T-72 thấp hơn nhiều. Ảnh: Pinterest. Theo một số thông tin, Belarus đã hiện đại hóa một số xe tăng T-72 của mình lên phiên bản T-72B3 với sự hỗ trợ của Nga. Tuy nhiên phần lớn xe tăng T-72 của Belarus hiện nay, là các mẫu cơ bản từ thời Liên Xô như T-72B, mà chưa được nâng cấp gì. Ảnh: Kiol.Gói nâng cấp T-72BM2 từ Nhà máy sửa chữa 140 của Belarut, sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho cả Quân đội Belarut và khách hàng nước ngoài, để nâng cấp xe tăng T-72 của họ với hệ thống điều khiển hỏa lực, giáp bảo vệ và công nghệ của thế kỷ 21. Ảnh: Pinterest. Đồng thời, gói nâng cấp T-72BM2 có tiềm năng được áp dụng rộng rãi không chỉ bởi Belarus mà thậm chí là cho cả Quân đội Nga; khi Quân đội Nga được cho là đã đưa nhiều chiếc T-72 cũ hơn ra khỏi kho, để sử dụng trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Pinterest. Gói nâng cấp T-72BM2 được cho là đang trong quá trình thử nghiệm thực địa tại thao trường huấn luyện 174 của Quân đội Belarus vào tháng 7/2022, mặc dù MILEX-2023 đã cung cấp cái nhìn cận cảnh đầu tiên về khả năng của nó. Ảnh: BQP Nga. Khi được đề cập lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố: “T-72BM2 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết và đã trải qua một loạt thử nghiệm; sau đó sẽ đưa ra quyết định sản xuất hàng loạt và đưa vào biên chế quân đội Belarus”. Ảnh: MilitaryWatch. T-72BM2 sử dụng giáp phản ứng nổ thế hệ thứ ba mới của Belarus, gần giống với Relikt của Nga; một cải tiến đáng kể so với Kontakt-1 thế hệ thứ nhất của T-72B và Kontakt-5 thế hệ thứ hai của T-72B3 Belarus hiện có. Ảnh: Pinterest. Hệ thống điều khiển hỏa lực của T-72BM2, được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt mới, bao gồm kính ngắm Sosna-U của pháo thủ, dùng kính ngắm ảnh nhiệt, có khả năng quan sát ngày/đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. T-72BM2 cũng được trang bị máy đo khoảng cách laser mới và cảm biến gió cho độ chính xác vượt trội. Ảnh: Military. Lớp giáp bảo vệ của T-72BM2 có khả năng vượt trội hơn nhiều so với T-72B3 tiêu chuẩn của Nga sử dụng lớp giáp Kontakt-5; mặc dù tính cơ động của nó thấp hơn đáng kể do động cơ yếu hơn, do T-72BM2 vẫn giữ nguyên động cơ cũ từ thời Liên Xô. Ảnh: BS. Tuy nhiên, các gói nâng cấp đầy tham vọng hơn của Nga với T-72B như T-72B3M và một cấu hình “chưa được đặt tên” với những nâng cấp về giáp toàn diện hơn, lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2022 được cho là có tên T-72B4, vẫn được coi là vượt trội hơn nhiều so với T-72BM2 của Belarus. Ảnh: Pinterest. Phiên bản nâng cấp T-72B4 sử dụng lớp giáp gần tương đương với xe tăng mạnh nhất của Quân đội Nga hiện nay là T-90M. Một số thay đổi rõ ràng nhất bao gồm lớp giáp bên hông gần giống với lớp giáp của T-90M. Các ống phóng lựu đạn khói mới và giáp lồng phía sau tháp pháo, giống như của T-90M cũng đã được lắp đặt. Ảnh: ForumArmy. Hơn 1.000 chiếc T-72 với những nâng cấp tối thiểu, đã được Quân đội Nga tiến hành từ năm 2010, đó là gói nâng cấp số T-72B do Liên Xô chế tạo, lên tiêu chuẩn T-72B3 có giá hơn 200.000 USD/chiếc; mặc dù kinh phí nâng cấp lên phiên bản T-72B3M lớn hơn, cũng đã được tiến hành. Ảnh: Vitaly. Có khả năng T-72BM2 của Belarus có sự sự hỗ trợ rất lớn của Nga, để tạo giúp Belarus sản xuất lớp giáp phản ứng nổ (ERA) của riêng họ, với chi phí rẻ tương tự như loại giáp ERA Kontakt-1, trang bị trên T-72B hiện đã lạc hậu. Ảnh: Pinterest. Chương trình phát triển mẫu T-72BM2 của Belarus, chắc chắn đã được bắt đầu trước tháng 2/2022; có nghĩa là những bài học về cuộc chiến ở Ukraine dường như không được áp dụng cho thiết kế. Một trong số đó là yêu cầu bảo vệ áo giáp ở mức tương đương với phiên bản T-72B4, mới giúp bảo vệ được kíp xe. Ảnh: Military. Hiện vai trò của T-72 trong lực lượng xe tăng Nga đang giảm dần, khi nước này tăng cường sản xuất phiên bản T-90M lên hơn 1.000 chiếc mỗi năm và tiến gần hơn đến việc đưa xe tăng T-14 thế hệ tiếp theo vào hoạt động. Ảnh: Vitaly.. Belarus được suy đoán là khách hàng tiềm năng của T-90M, sau khi chiến sự hiện tại ở Ukraine kết thúc; với việc các lực lượng vũ trang của nước này, ngày càng được tích hợp chặt chẽ với các lực lượng của Nga. Trong khi lãnh thổ của họ nằm trên tuyến đầu về mặt địa lý với NATO. Ảnh: Forces.. Hiện nước láng giềng Ba Lan đầu tư mạnh vào lực lượng thiết giáp hiện đại, đáng chú ý nhất là việc mua hàng trăm xe tăng K2 tối tân của Hàn Quốc và đi kèm với pháo binh và pháo phản lực của Hàn Quốc. Việc này đã làm cho việc hiện đại hóa vũ khí của Quân đội Belarus đang trở nên cấp bách hơn. Ảnh: Pinterest.

Tại triển lãm quốc phòng MILEX-2023 ở thủ đô Minsk của Belarus, Quân đội Belarus đã công bố một loạt thiết bị quân sự mới được phát triển trong nước; trong đó đáng chú ý nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72BM2 mới, được trưng bày nổi bật ở trung tâm của sự kiện. Ảnh: Pinterest. Hiện xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 là xương sống của các đơn vị xe tăng của Quân đội Belarus, với khoảng 600 chiếc đang phục vụ. T-72 được trọng dụng hơn so với xe tăng T-80 cao cấp hơn, mà quốc gia này cũng thừa hưởng từ Liên Xô; do việc bảo dưỡng, chi phí sử dụng của T-72 thấp hơn nhiều. Ảnh: Pinterest. Theo một số thông tin, Belarus đã hiện đại hóa một số xe tăng T-72 của mình lên phiên bản T-72B3 với sự hỗ trợ của Nga. Tuy nhiên phần lớn xe tăng T-72 của Belarus hiện nay, là các mẫu cơ bản từ thời Liên Xô như T-72B, mà chưa được nâng cấp gì. Ảnh: Kiol. Gói nâng cấp T-72BM2 từ Nhà máy sửa chữa 140 của Belarut, sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho cả Quân đội Belarut và khách hàng nước ngoài, để nâng cấp xe tăng T-72 của họ với hệ thống điều khiển hỏa lực, giáp bảo vệ và công nghệ của thế kỷ 21. Ảnh: Pinterest. Đồng thời, gói nâng cấp T-72BM2 có tiềm năng được áp dụng rộng rãi không chỉ bởi Belarus mà thậm chí là cho cả Quân đội Nga; khi Quân đội Nga được cho là đã đưa nhiều chiếc T-72 cũ hơn ra khỏi kho, để sử dụng trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Pinterest. Gói nâng cấp T-72BM2 được cho là đang trong quá trình thử nghiệm thực địa tại thao trường huấn luyện 174 của Quân đội Belarus vào tháng 7/2022, mặc dù MILEX-2023 đã cung cấp cái nhìn cận cảnh đầu tiên về khả năng của nó. Ảnh: BQP Nga. Khi được đề cập lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố: “T-72BM2 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết và đã trải qua một loạt thử nghiệm; sau đó sẽ đưa ra quyết định sản xuất hàng loạt và đưa vào biên chế quân đội Belarus”. Ảnh: MilitaryWatch. T-72BM2 sử dụng giáp phản ứng nổ thế hệ thứ ba mới của Belarus, gần giống với Relikt của Nga; một cải tiến đáng kể so với Kontakt-1 thế hệ thứ nhất của T-72B và Kontakt-5 thế hệ thứ hai của T-72B3 Belarus hiện có. Ảnh: Pinterest. Hệ thống điều khiển hỏa lực của T-72BM2, được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt mới, bao gồm kính ngắm Sosna-U của pháo thủ, dùng kính ngắm ảnh nhiệt, có khả năng quan sát ngày/đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. T-72BM2 cũng được trang bị máy đo khoảng cách laser mới và cảm biến gió cho độ chính xác vượt trội. Ảnh: Military. Lớp giáp bảo vệ của T-72BM2 có khả năng vượt trội hơn nhiều so với T-72B3 tiêu chuẩn của Nga sử dụng lớp giáp Kontakt-5; mặc dù tính cơ động của nó thấp hơn đáng kể do động cơ yếu hơn, do T-72BM2 vẫn giữ nguyên động cơ cũ từ thời Liên Xô. Ảnh: BS. Tuy nhiên, các gói nâng cấp đầy tham vọng hơn của Nga với T-72B như T-72B3M và một cấu hình “chưa được đặt tên” với những nâng cấp về giáp toàn diện hơn, lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2022 được cho là có tên T-72B4, vẫn được coi là vượt trội hơn nhiều so với T-72BM2 của Belarus. Ảnh: Pinterest. Phiên bản nâng cấp T-72B4 sử dụng lớp giáp gần tương đương với xe tăng mạnh nhất của Quân đội Nga hiện nay là T-90M. Một số thay đổi rõ ràng nhất bao gồm lớp giáp bên hông gần giống với lớp giáp của T-90M. Các ống phóng lựu đạn khói mới và giáp lồng phía sau tháp pháo, giống như của T-90M cũng đã được lắp đặt. Ảnh: ForumArmy. Hơn 1.000 chiếc T-72 với những nâng cấp tối thiểu, đã được Quân đội Nga tiến hành từ năm 2010, đó là gói nâng cấp số T-72B do Liên Xô chế tạo, lên tiêu chuẩn T-72B3 có giá hơn 200.000 USD/chiếc; mặc dù kinh phí nâng cấp lên phiên bản T-72B3M lớn hơn, cũng đã được tiến hành. Ảnh: Vitaly. Có khả năng T-72BM2 của Belarus có sự sự hỗ trợ rất lớn của Nga, để tạo giúp Belarus sản xuất lớp giáp phản ứng nổ (ERA) của riêng họ, với chi phí rẻ tương tự như loại giáp ERA Kontakt-1, trang bị trên T-72B hiện đã lạc hậu. Ảnh: Pinterest. Chương trình phát triển mẫu T-72BM2 của Belarus, chắc chắn đã được bắt đầu trước tháng 2/2022; có nghĩa là những bài học về cuộc chiến ở Ukraine dường như không được áp dụng cho thiết kế. Một trong số đó là yêu cầu bảo vệ áo giáp ở mức tương đương với phiên bản T-72B4, mới giúp bảo vệ được kíp xe. Ảnh: Military. Hiện vai trò của T-72 trong lực lượng xe tăng Nga đang giảm dần, khi nước này tăng cường sản xuất phiên bản T-90M lên hơn 1.000 chiếc mỗi năm và tiến gần hơn đến việc đưa xe tăng T-14 thế hệ tiếp theo vào hoạt động. Ảnh: Vitaly.. Belarus được suy đoán là khách hàng tiềm năng của T-90M, sau khi chiến sự hiện tại ở Ukraine kết thúc; với việc các lực lượng vũ trang của nước này, ngày càng được tích hợp chặt chẽ với các lực lượng của Nga. Trong khi lãnh thổ của họ nằm trên tuyến đầu về mặt địa lý với NATO. Ảnh: Forces.. Hiện nước láng giềng Ba Lan đầu tư mạnh vào lực lượng thiết giáp hiện đại, đáng chú ý nhất là việc mua hàng trăm xe tăng K2 tối tân của Hàn Quốc và đi kèm với pháo binh và pháo phản lực của Hàn Quốc. Việc này đã làm cho việc hiện đại hóa vũ khí của Quân đội Belarus đang trở nên cấp bách hơn. Ảnh: Pinterest.