Bất ngờ với chiến thuật chiếm ưu thế trên không của Nga

Theo thông tin được Forbes đăng tải, Không quân Nga đã sử dụng chiến thuật mới, để phá hủy một số lượng lớn các hệ thống phòng không tiên tiến của Ukraine. Không quân Nga đầu tiên phóng UAV để trinh sát, sau đó sử dụng tên lửa phòng không để tấn công máy bay chiến đấu Ukraine. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga cũng phá hủy một số lượng lớn vũ khí phòng không Ukraine, với việc cung cấp thông tin trinh sát của các UAV. Với kinh nghiệm thành công này, liệu quân đội Nga có thể giữ vững ưu thế trên không trên chiến trường? Về phía quân đội Ukraine, liệu họ có thay đổi chiến lược sau khi chịu tổn thất? Còn sức mạnh của Không quân Nga là gì? Hiện tại, các máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Nga là Su-30, Su-34, Su-35 và máy bay chiến đấu tàng hình Su-57. Trong các chiến đấu cơ trên, duy nhất Su-34 là loại tiêm kích bom; đây là phiên bản tấn công mặt đất, được phát triển từ chiến đấu cơ hạng nặng Su-27, đồng thời được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến như máy tính điều khiển hỏa lực, liên kết dữ liệu chiến đấu và radar quan sát phía sau. Vì Su-34 là tiêm kích bom có hai chỗ ngồi, nên hai phi công có thể thay phiên nhau lái máy bay hoặc sử dụng vũ khí và có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi khi cần thiết, để họ có thể lấy lại sức khỏe, độ tỉnh táo và duy trì khả năng chiến đấu trong một thời gian dài. Điều đáng nói là Su-34 có hệ thống vũ khí cực mạnh, thân máy bay có 4 điểm lắp vũ khí và 6 điểm lắp vũ khí dưới cánh, nó có thể mang nhiều loại tên lửa và bom khác nhau, có khả năng chống hạm, tiêu diệt mục tiêu mặt đất và chế áp phòng không của đối phương. Ngoài ra, Su-34 được trang bị nhiều cảm biến, có khả năng tìm kiếm. trinh sát mục tiêu rất mạnh; đặc biệt Su-34 còn được trang bị hệ thống quang điện laser tiên tiến, có thể dễ dàng phát hiện mục tiêu của đối phương ngay cả vào ban đêm. Lực lượng Không quân Nga lần này đã thay đổi việc “ít xuất hiện trên chiến trường” và áp dụng chiến thuật của Israel để đánh bại phòng không Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu Không quân Nga có tiếp tục giữ được ưu thế trên không, khi Quân đội Ukraine liên tiếp nhận nhiều hệ thống phòng không mới? Trước hết, có thể hiểu việc thay đổi chiến thuật của Không quân Nga nhằm giảm bớt tổn thất cho chính họ. Kể từ khi quân đội Nga ra chiến trường, Không quân Nga đã “quét sạch” một phần lớn lực lượng Không quân Ukraine. Tuy nhiên, sau khi các nước NATO viện trợ cho Ukraine một số lượng vũ khí phòng không tiên tiến, nên Không quân Nga đã phải đối mặt với một mối đe dọa lớn và nhiều máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ. Trước tình hình bất lợi này, nếu quân đội Nga áp dụng chiến thuật của Israel, trước tiên sử dụng UAV để trinh sát, sau đó mới đưa máy bay chiến đấu vào trận thì có thể tiêu diệt hệ thống phòng không Ukraine ở khoảng cách an toàn; từ đó giảm thiểu tổn thất cho chính mình. Thứ hai, quân đội Nga có thể tiến hành các hoạt động phối hợp giữa lực lượng phòng không mặt đất và trên không để chống lại lực lượng phòng không Ukraine tốt hơn. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 9 tháng và Không quân Nga đã không gây ra nhiều thiệt hại cho Quân đội Ukraine trong điều kiện có ưu thế trên không; có lẽ do khả năng tấn công mặt đất của Không quân Nga chưa đủ mạnh. Trong trường hợp này, Không quân Nga có thể cần các lực lượng mặt đất hợp tác tốt với họ; bằng cách này, quân đội Nga có thể sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công hệ thống phòng không của quân đội Ukraine, đồng thời sử dụng tên lửa đất đối không để tấn công máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine. Nếu áp dụng tốt chiến thuật này, hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga sẽ được nâng cao rất nhiều. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Không quân Nga đã kiểm soát ưu thế trên không của Ukraine với lợi thế lớn, nhưng hệ thống phòng không tiên tiến do phương Tây cung cấp, đã tăng gấp đôi sức ép lên Không quân Nga, và ưu thế trên không của Nga đang dần suy yếu. Do đó, quân đội Nga muốn giành lại ưu thế trên không, họ đã áp dụng chiến thuật sử dụng UAV kiểu mới, để tiếp tục phát hiện và phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine mới “hồi sức”. Từ đó để Không quân Nga có thể “bình tĩnh” tấn công các mục tiêu trên bộ của Ukraine. Tựu chung lại, việc quân đội Nga sử dụng các chiến thuật theo kiểu Israel lần này, có thể giảm thiểu tổn thất của lực lượng Không quân Nga một cách hiệu quả và tạo nền tảng cho các hoạt động sau này. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Không quân Nga đã không đạt được kết quả lý tưởng; lần này, quân đội Nga muốn giành lại ưu thế trên không trên chiến trường, thông qua chiến thuật sử dụng UAV kiểu mới; nhằm tiếp tục chế áp hiệu quả phòng không Ukraine trên chiến trường. UAV Lancet-3 của Nga phá hủy đài radar trinh sát của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

