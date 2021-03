Bất ngờ: Tiêm kích Ấn Độ lại có độ tin cậy cao hơn Trung Quốc

Máy bay chiến đấu Tejas MK1A là tiêm kích hạng nhẹ, đa năng, thế hệ thứ tư, sử dụng một động cơ, được phát triển bởi Công ty TNHH Hàng không Hindustan thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ. Tiêm kích Tejas MK1A được thiết kế với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế Máy bay của Cơ quan Phát triển Hàng không Ấn Độ và Công ty Hindustan, và được trang bị chủ yếu cho Không quân và Hải quân Ấn Độ. Mặc dù máy bay chiến đấu Tejas MK1A là một dự án trọng điểm, theo sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" của chính phủ Modi; nhưng chương trình phát triển loại chiến đấu cơ này đã gây tranh cãi ngay từ chuyến bay đầu tiên vào năm 2001. Trong quá khứ, dự án phát triển Tejas bị kéo dài, có lúc tưởng chừng như bị hủy bỏ. Tuy nhiên, gần đây, chính phủ Ấn Độ rất coi trọng loại máy bay chiến đấu này, với hy vọng đưa nó trở thành hình mẫu tương lai của Không quân Ấn Độ. Nếu so với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc, thì Tejas MK1A còn kém ở nhiều tính năng chính. Tuy nhiên, với sự đầu tư có chiều sâu, nó có thể đánh bại các loại máy bay chiến đấu, cùng cấp độ tiên tiến hơn, do Trung Quốc và Pakistan, trang bị trong tương lai như J-10C hay JF-17. Các nâng cấp của Tejas MK1A bao gồm, trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (EASA), hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, tên lửa không đối không phóng ngoài tầm nhìn, hệ thống đối phó điện tử tiên tiến, v.v. Theo những thông tin được công khai, tiêm kích Tejas MK1A là hình mẫu của sự hợp tác quốc tế. Máy bay được trang bị động cơ F404 do Công ty General Electric của Mỹ sản xuất; còn radar và thiết bị tác chiến điện tử của máy bay là của công ty IAI Israel. Salvador Barbons, phụ trách chuyên mục của tạp chí "Foreign Policy" của Mỹ, cho biết, "Ấn Độ không chỉ có ngân sách mua sắm quân sự lớn nhất thế giới và một số lượng lớn các kỹ sư xuất sắc, mà còn có truyền thống pháp lý mạnh mẽ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại với Ấn Độ, Trung Quốc có lịch sử sao chép các thiết kế và công nghệ nước ngoài và biến chúng thành công nghệ sản xuất trong nước. Từ máy bay chiến đấu đến tàu ngầm và thậm chí cả ô tô, Trung Quốc luôn bắt chước công nghệ của phương Tây. Barbons cũng đánh giá, ưu điểm lớn nhất của tiêm kích Tejas MK1A là nó đáng tin cậy hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào do Trung Quốc chế tạo; không chỉ chất lượng mà máy bay do Ấn Độ chế tạo, đều có công nghệ nguồn rõ ràng. Động cơ phản lực cánh quạt Kaveri đang được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) có thể cung cấp lực đẩy 80 kilonewtons và đủ tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cho máy bay chiến đấu Tejas. Tuy nhiên, động cơ này được cho là không đủ đáp ứng yêu cầu của tiêm kích Tejas MK1A. Hiện nay, Tejas MK1A vẫn đang sử dụng động cơ F404 được sản xuất tại Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc tiếp tục dựa vào các động cơ cũ của Nga. Tiêm kích Tejas MK1A cũng được trang bị những cảm biến hiện đại và thiết bị điện tử nhập khẩu từ Israel, tên lửa của Nga, là sự kết hợp tốt giữa các sản phẩm hiện đại. Mặc dù Tejas MK1A rẻ hơn máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, nhưng nó lại đắt hơn máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng, chất lượng tuyệt vời của máy bay chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho nó. Nguồn: Pinterest. Chiến đấu cơ Tejas hiện đại bậc nhất của Không quân Ấn Độ. Nguồn: Militarynews

Máy bay chiến đấu Tejas MK1A là tiêm kích hạng nhẹ, đa năng, thế hệ thứ tư, sử dụng một động cơ, được phát triển bởi Công ty TNHH Hàng không Hindustan thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ. Tiêm kích Tejas MK1A được thiết kế với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế Máy bay của Cơ quan Phát triển Hàng không Ấn Độ và Công ty Hindustan, và được trang bị chủ yếu cho Không quân và Hải quân Ấn Độ. Mặc dù máy bay chiến đấu Tejas MK1A là một dự án trọng điểm, theo sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" của chính phủ Modi; nhưng chương trình phát triển loại chiến đấu cơ này đã gây tranh cãi ngay từ chuyến bay đầu tiên vào năm 2001. Trong quá khứ, dự án phát triển Tejas bị kéo dài, có lúc tưởng chừng như bị hủy bỏ. Tuy nhiên, gần đây, chính phủ Ấn Độ rất coi trọng loại máy bay chiến đấu này, với hy vọng đưa nó trở thành hình mẫu tương lai của Không quân Ấn Độ. Nếu so với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc, thì Tejas MK1A còn kém ở nhiều tính năng chính. Tuy nhiên, với sự đầu tư có chiều sâu, nó có thể đánh bại các loại máy bay chiến đấu, cùng cấp độ tiên tiến hơn, do Trung Quốc và Pakistan, trang bị trong tương lai như J-10C hay JF-17. Các nâng cấp của Tejas MK1A bao gồm, trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (EASA), hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, tên lửa không đối không phóng ngoài tầm nhìn, hệ thống đối phó điện tử tiên tiến, v.v. Theo những thông tin được công khai, tiêm kích Tejas MK1A là hình mẫu của sự hợp tác quốc tế. Máy bay được trang bị động cơ F404 do Công ty General Electric của Mỹ sản xuất; còn radar và thiết bị tác chiến điện tử của máy bay là của công ty IAI Israel. Salvador Barbons, phụ trách chuyên mục của tạp chí "Foreign Policy" của Mỹ, cho biết, "Ấn Độ không chỉ có ngân sách mua sắm quân sự lớn nhất thế giới và một số lượng lớn các kỹ sư xuất sắc, mà còn có truyền thống pháp lý mạnh mẽ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại với Ấn Độ, Trung Quốc có lịch sử sao chép các thiết kế và công nghệ nước ngoài và biến chúng thành công nghệ sản xuất trong nước. Từ máy bay chiến đấu đến tàu ngầm và thậm chí cả ô tô, Trung Quốc luôn bắt chước công nghệ của phương Tây. Barbons cũng đánh giá, ưu điểm lớn nhất của tiêm kích Tejas MK1A là nó đáng tin cậy hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào do Trung Quốc chế tạo; không chỉ chất lượng mà máy bay do Ấn Độ chế tạo, đều có công nghệ nguồn rõ ràng. Động cơ phản lực cánh quạt Kaveri đang được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) có thể cung cấp lực đẩy 80 kilonewtons và đủ tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cho máy bay chiến đấu Tejas. Tuy nhiên, động cơ này được cho là không đủ đáp ứng yêu cầu của tiêm kích Tejas MK1A. Hiện nay, Tejas MK1A vẫn đang sử dụng động cơ F404 được sản xuất tại Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc tiếp tục dựa vào các động cơ cũ của Nga. Tiêm kích Tejas MK1A cũng được trang bị những cảm biến hiện đại và thiết bị điện tử nhập khẩu từ Israel, tên lửa của Nga, là sự kết hợp tốt giữa các sản phẩm hiện đại. Mặc dù Tejas MK1A rẻ hơn máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, nhưng nó lại đắt hơn máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng, chất lượng tuyệt vời của máy bay chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho nó. Nguồn: Pinterest. Chiến đấu cơ Tejas hiện đại bậc nhất của Không quân Ấn Độ. Nguồn: Militarynews