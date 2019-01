Bất ngờ khả năng chiến đấu đáng gờm của súng trường Galil ACE

Súng trường Galil ACE vốn là biến thể hiện đại của dòng súng IMI Galil, đây là dòng súng trường tấn công nổi tiếng của Israel do Yisrael Galili và Yaacoev Lior thiết kế vào cuối thập niên 1960 và được công ty quốc phòng Israel Industries Ltd (tiền thân của Israel Weapon Industries Ltd) chế tạo và đưa vào trang bị từ năm 1972 cho tới nay. Ảnh: defence.pk. Galil ACE ra đời nhằm đáp ứng điều kiện tác chiến hiện đại với yêu cầu tìm một loại súng vừa có khả năng hoạt động bền bỉ, trong khi lại có thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và nâng cấp. Ảnh: defence.pk. Súng sử dụng một số vật liệu polymer cao phân tử vào chế tạo báng và ốp bọc nòng cầm tay. Ảnh: Imgur. Ngoài ra báng dạng khung kim loại cũng được sử dụng, tất cả thiết kế này nhằm giảm trọng lượng súng trong khi vẫn giữ được độ bền cơ học của vũ khí. Ảnh: Military-Today. Với xu thế tiêu chuẩn hiện đại của các loại vũ khí ngày nay, súng trường tấn công Galil ACE cũng được trang bị ray picatinny trên thân súng để gắn các phụ kiện cần thiết như kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ, đèn pin chiếu sáng hay đèn laser chỉ thị mục tiêu. Ảnh: Military-Today. Vì được thiết kế dựa trên AK nên súng trường tấn công Galil ACE hoạt động theo nguyên tắc trích khí với piston dài, bệ khóa nòng xoay. Ảnh: Military-Today. Súng có trọng lượng 3,0kg, chiều dài 730mm, nòng dài 215mm đối với Galil ACE 31, và trọng lượng 3,4kg, chiều dài 895mm, nòng dài 406mm đối với phiên bản Galil ACE32. Ảnh: Military-Today. Đáng chú ý cả hai phiên bản đều thiết kế báng gập vì thế khi gập báng cho phép chiều dài giảm thêm 80mm. Ảnh: Military-Today. Phiên bản cạc bin Galil ACE 31 và súng trường tấn công Galil ACE 32 đều có tốc độ bắn 700 viên/phút. Ảnh: Military-Today. Sơ tốc đầu nòng lần lượt là 600m/s đối với ACE 31 và 680m/s đối với ACE 32, tầm bắn hiệu quả là 400m và 550m. Ảnh: Military-Today. Cả hai súng đều sử dụng chung băng đạn của AKM với cơ số đạn 30 viên. Ảnh: Military-Today.

