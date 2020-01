Bất ngờ: Ấn Độ đã sản xuất thành công pháo tự hành K-9 nổi tiếng của Samsung

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ vừa đích thân ngồi trên cỗ pháo tự hành K-9 Vajra-T do nước này tự sản xuất. Đây là loại pháo tự hành được Ấn Độ sản xuất dựa trên thiết kế của K-9 Thunder do Samsung Hàn Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. K-9 Thunder của Hàn Quốc hiện tại được đánh giá là loại pháo tự hành cỡ nòng 155mm hiện đại bậc nhất thế giới. Vậy nên, Ấn Độ cũng không hề "nói quá" khi tự khẳng định rằng K-9 Vajra-T 155mm của nước này hiện đại bậc nhất khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Trước đó vào hồi tháng 4/2017, Ấn Độ và Hàn Quốc đã ký thủa thuận hợp tác sản xuất 100 khẩu pháo tự hành K-9 Thunder với giá trị 646 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina. Theo hợp đồng này, 10 khẩu pháo tự hành K-9 đầu tiên sẽ được Hàn Quốc sản xuất và chuyển giao, trong khi 90 khẩu còn lại sẽ được Ấn Độ tự sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ từ Samsung. Nguồn ảnh: Sina. Toàn bộ hệ thống nhà xưởng, thiết bị chế tạo cùng việc đào tạo nhân công lắp ráp pháo tự hành K-9 của Ấn Độ đều do Hàn Quốc đảm nhận. Nguồn ảnh: Sina. Theo truyền thông Ấn Độ, giá thành sản xuất của mỗi khẩu pháo tự hành K-9 được nội địa hoá sẽ vào khoảng hơn 6 triệu USD - rẻ hơn so với việc nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Chi phí rẻ hơn này được cho là đến từ việc khâu chuyển hàng được cắt giảm gần như hoàn toàn, nhân công ở Ấn Độ cũng rẻ hơn và các chi phí phụ như phí mặt bằng nhà xưởng, giá điện, các thiết bị phụ trợ khác ở Ấn Độ cũng rẻ hơn so với ở Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn Quốc hiện được coi là khẩu pháo tự hành cỡ 155mm hoàn thiện tốt nhất thế giới. Hoả lực chính của K-9 là khẩu pháo 155mm với chiều dài nòng lớn hơn 52 lần đường kính. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu pháo của K-9 Thunder giúp nó có khả năng khai hoả với tầm bắn tối đa lên tới 30 km/h hoặc lên tới 40km/h khi sử dụng đạn tăng tầm có dẫn đường GPS. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, K-9 Thunder của Hàn Quốc cũng được xem là khẩu pháo tự hành bán chạy bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn Quốc mang đi triển lãm ở nước ngoài.

