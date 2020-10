Bắt gặp xe phóng tên lửa đạn đạo Scud-B hành quân trên đường Hà Nội

Mới đây, nhiều người dân đã thích thú ghi lại hình ảnh đoàn xe quân sự cỡ lớn di chuyển trên đường phố Hà Nội và chia sẻ lên mạng xã hội. Đây là một sự kiện rất hiếm thấy đối với người dân Thủ đô khi họ được tận mắt chứng kiến những khí tài cực kỳ mạnh mẽ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xe quân sự cỡ lớn di chuyển trên đường phố được người dân ghi hình. Không quá khó khăn để ta có thể nhận ra ngay khung gầm xe MAZ-543 do Liên Xô chế tạo, và đây cũng chính là loại xe đầu kéo chuyên dụng, chỉ duy nhất được sử dụng trong biên chế của Quân đội ta bởi các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B. Ảnh: Khung gầm MAZ-543 của tổ hợp tên lửa Scud-B trên đường phố Hà Nội. Đây chính là các tổ hợp tên lửa tham gia trưng bày tại khuôn viên của trụ sở Bộ Quốc phòng trong Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua. Cho đến nay, khi hội nghị kết thúc, các khí tài đã thực hiện cơ động về đơn vị. Ảnh: Xe máy của người dân di chuyển sát tổ hợp tên lửa đạn đạo. Scud-B có thể nói là một trong những loại vũ khí có tính răn đe nhất và tầm bắn thuộc hàng xa nhất của Quân đội Việt Nam hiện nay. Ảnh: Tổ hợp Scud-B di chuyển trên đường phố. Ngoài tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B, một loạt các khí tài hạng nặng khác cũng được lũ lượt di chuyển trong đêm, trong Đại hội vừa diễn ra, Quân đội ta đã cho trưng bày nhiều khí tài hạng nặng khác như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK, xe tăng T-54B/M, xe tăng T-62, pháo phòng không tự hành Zsu-23-4, tổ hợp Strela-10, Ảnh: Phương tiện thiết giáp bánh xích được xe đầu kéo vận chuyển trên đường phố Hà Nội. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B do Liên Xô thiết kế chế tạo, được nước bạn viện trợ cho ta từ sau những năm 1980 và cho đến nay vẫn là loại hỏa khí có tầm bắn xa, sức sát thương mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Tổ hợp xe phóng của tên lửa Scud-B triển khai chiến đấu - Nguồn: VTV Thông số kỹ thuật của tổ hợp sử dụng tên lửa Scud-B có chiều dài 11.25m, đường kính thân 0.88m, trọng lượng phóng 5.900 tấn. Nó có thể mang theo một đầu đạn nổ thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân tối đa 70kiloton chiến thuật, cùng với đó là tầm bắn lên tới 300km. Ảnh: Bộ đội Việt Nam triển khai tên lửa Scud-B - Nguồn: QĐND Ngoài ra, tên lửa Scud-B còn có vận tốc bay cực cao, lên tới Mach 5 và độ sai số mục tiêu giao động trong khoảng 450m. Với tốc độ bay nhanh cực kỳ khó cho việc đánh chặn, cùng sức phá hủy lớn khiến cho Scud-B vẫn tổ ra hiệu quả trong nhiệm vụ tấn công các mục tiêu lớn như cơ sơ hạ tầng, sân bay, kho bãi,... Ảnh: Triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B - Nguồn: QĐND Có thể nói rằng, tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B dù đã qua thời gian dài sử dụng nhưng vẫn là loại vũ khí có uy lực. Trong thời gian tới, hi vọng lực lượng tên lửa đạn đạo sẽ tiếp tục được hiện đại hóa, nâng cấp hơn nữa. Ảnh: Các bệ phóng Scud-B của Lữ đoàn 490 - Nguồn: QPVN. Video Tên lửa đạn đạo chiến lược Scud Việt Nam sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống - Nguồn: QPVN

