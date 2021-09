Bắt chước Liên Xô, Mỹ cũng muốn chế tạo "Quái vật biển Caspian"

Kiểu máy bay "là là mặt nước" hay còn gọi là Ekranoplan là một thiết kế rất táo bạo của Liên Xô, Quái vật biển Caspian với thiết kế này từng khiến phương Tây sững sờ thì nay, Mỹ dường như lại đang muốn nghiên cứu và hoàn thiện thiết kế này. Theo thông tin được tờ Defence đăng tải, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu các thông tin liên quan, để chế tạo một loại phương tiện bay lai tàu chiến tương tự, có khả năng hoạt động ở cả trên cạn lẫn trên mặt nước. Theo lý thuyết, Ekranoplan chỉ có khả năng cất - hạ cánh từ mặt nước, nhưng trong lúc di chuyển, chúng sẽ duy trì độ cao từ 3 tới 5 mét so với mức nước biển, và hoàn toàn có thể "bay" trên cạn. Ưu điểm của loại phương tiện này là chúng có thể hoạt động như một tàu chiến, nhưng lại không có mớm nước, có thể hoạt động tốt ở khu vực nước nông, tốc độ cao hơn nhiều tàu đệm khí. Trong quá khứ, phương tiện bay Quái vật biển Caspian đã từng được Liên Xô chế tạo hoàn thiện và hoàn toàn có khả năng hoạt động, tuy nhiên cuối cùng số phận của chúng lại vẫn bị kết thúc một cách nhanh chóng. Được thiết kế từ năm 1997, loại phương tiện độc đáo này ban đầu được đặt tên là lớp Lun, có khả năng hoạt động như một phương tiện tấn công, có thể triển khai tên lửa độc lập, hoặc cũng có thể phù hợp với nhiệm vụ vận tải.Con Quái vật biển Caspian này có kích thước khổng lồ, dài tới 73 mét, sài cánh rộng 44 mét và có chiều cao lên tới 19,2 mét. Kích thước khổng lồ này có được là do Liên Xô dự định thiết kế Lun như một tàu chiến - chứ không phải là một loại phương tiện bay. Để có thể giúp Quái vật biển Caspian di chuyển được, cần tới 8 động cơ phản lực Kuznetsov NK-87. Khi di chuyển ở tốc độ tối đa, loại phương tiện lai này có thể đạt vận tốc 550 km/h, chiều cao tối đa khi "bay" lên tới 12 mét. Khác với Liên Xô, hướng nghiên cứu của Mỹ hiện giờ lại thiên về hướng coi Ekranoplan như một phương tiện bay, có khả năng cất hạ cánh trên mặt nước nhưng không phải thủy phi cơ. Hướng phát triển này sẽ giúp kích thước của phương tiện bay trong tương lai của Mỹ có kích thước nhỏ hơn nhiều so với Quái vật biển Caspian. Mặc dù vậy, phương tiện bay Ekranoplan của Liên Xô trước đây có một ưu điểm vượt trội, đó là với kích thước khổng lồ của mình, nó mang theo được tới 6 tên lửa chống hạm P-270. Trong khi đó, phương tiện bay lai tàu chiến của Mỹ trong tương lai, nhiều khả năng sẽ chỉ được vũ trang nhẹ với súng máy hoặc pháo cao tốc, khó có thể được trang bị các loại vũ khí hạng nặng hơn. Việc Mỹ hồi sinh loại phương tiện bay này, rất có thể sẽ kéo Liên Xô quay trở lại cuộc đua. Trong tương lai, không loại trừ khả năng Quái vật biển Caspian sẽ được tái trang bị, hoặc những thiết kế độc đáo hơn nữa sẽ được Nga cho ra đời. Nguồn ảnh: CNN. Những hình ảnh hiếm hoi ghi lại cảnh tượng Quái vật biển Caspian của Liên Xô bay thử nghiệm. Nguồn: Discovery.



