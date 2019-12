Bất chấp Su-57 vừa rơi, Không quân Nga vẫn nhận một loạt tiêm kích này trong 2020

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Nga đăng tải, nước này sẽ nhận một loạt chiến đấu cơ Su-57 trong năm 2020 bất chấp mọi bê bối và tai tiếng liên quan tới tiêm kích tàng hình này trong năm vừa rồi. Nguồn ảnh: Rumil. Phía Không quân Nga cũng khẳng định, việc một chiếc tiêm kích Su-57 bị rơi sau khi ra khỏi nhà máy lắp ráp vừa rồi sẽ không ảnh hưởng tới việc bàn giao loại máy bay này trong năm 2020 tới đây. Nguồn ảnh: Rumil. Trong quá khứ, Su-57 từng bị chậm triển khai cho không quân Nga vì vấn đề kinh phí cũng như do một loạt các sự cố và tai tiếng liên quan tới động cơ của chiếc chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Rumil. Cụ thể, động cơ của Su-57 được cho là không có khả năng tàng hình khiến toàn bộ chiếc chiến đấu cơ này bị "lộ diện" trên màn hình radar của đối phương bất chấp toàn bộ phần thân của nó có thể tạm coi là tàng hình tuyệt đối. Nguồn ảnh: Rumil. Việc Ấn Độ rút lui khỏi dự án Su-57 của Nga cũng khiến cho không ít chuyên gia lo ngại rằng liệu Su-57 có thực sự là một dự án chiến đấu cơ thế hệ thứ năm hay không. Nguồn ảnh: Rumil. Tính tới năm 2018, dự án tiêm kích Su-57 của Nga mới chỉ tiêu tốn của Nga khoảng 15 tỷ USD - số tiền quá ít để có thể tạo ra được một tiêm kích thế hệ năm hoàn chỉnh nếu so với F-35, F-22 của Mỹ hay thậm chí là J-20 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Rumil. Năm 2018 cũng là thời điểm mà Không quân Nga nhận hai chiếc tiêm kích Su-57 đầu tiên vào biên chế của lực lượng. Tới năm 2019, tổng cộng thêm 15 chiếc nữa được bàn giao cho phía Không quân Nga. Nguồn ảnh: Rumil. Trong số những loại tiêm kích thế hệ thứ năm trên thế giới hiện nay, có thể coi số lượng tiêm kích Su-57 trong biên chế Không quân Nga là ít nhất, chỉ bằng "một góc" nếu so với J-20 của Trung Quốc hay F-35 của Mỹ. Nguồn ảnh: Rumil. Dự kiến trong năm 2020, Nga sẽ nhập biên tổng cộng 76 chiến đấu cơ Su-57 - nâng tổng quân số của loại chiến đấu cơ này trong biên chế lên tới gần 100 chiếc, đủ để đáp ứng nhu cầu trực chiến của mọi quân khu. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Su-57 của Nga - đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ?

