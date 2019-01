Bão tuyết “hạ gục” máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 ngày 22/1 đã phải hạ cánh khẩn cấp trong tình trạng gặp sự cố do bão tuyết ở tỉnh Murmansk, làm 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 2 người bị thương. Nguồn ảnh: rostec.ru. Cũng theo thông báo này, chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 gặp nạn vào lúc 13h40 (theo giờ địa phương) khi chuẩn bị kết thúc buổi bay huấn luyện tại căn cứ không quân Olvianorsk ở Murmansk. Nguồn ảnh: Russia Planes. Một số nguồn tin từ hiện trường cho hay, chiếc Tu-22M3 sau khi hạ cánh khẩn cấp chịu hư hại khá nặng và rất may là nó không mang theo vũ khí khi xảy gặp sự cố. Theo đánh giá hiện tại nhiều khả năng Không quân Nga sẽ “mất trắng” chiếc Tu-22M3 với tình trạng hư hại hiện tại. Nguồn ảnh: Russia Planes. Vận đen dường như vẫn đang đeo bám Không quân Nga ngay từ những ngày đầu năm mới bởi cách đây ít ngày (18/01), họ đã mấy 2 chiếc tiêm kích-bom Su-34 khi chúng tự đâm vào nhau trên không và rơi xuống biển Nhật Bản. Trong số 4 phi công trên những chiếc Su-34, chỉ có duy nhất 1 người được cứu sống. Nguồn ảnh: Russia Planes. Tu-22M3 là loại máy bay ném bom siêu âm tầm xa cánh cụp cánh xòe, được Cục thiết kế máy bay Tupolev phát triển cho Không quân Liên Xô từ thời Chiến tranh Lạnh. Chiếc Tu-22M3 gặp nạn gần đây nhất của Nga là vào năm 2017 khi nó đang tham gia một cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo nhiều nguồn thống kê, phi đội Tu-22M3 của Không quân Nga hiện tại chỉ khoảng 60 chiếc so với số lượng hàng trăm đơn vị dưới thời Liên Xô. Bản thân Tu-22M3 cũng đang trải qua quá trình nâng cấp lên biến thể Tu-22M3M với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 12/2018. Nguồn ảnh: Sputnik. Một chiếc Tu-22M3 dài 42,4m, cao 11,05m và trọng lượng cất cánh tối đa 124 tấn này được vận hành bởi phi hành đoàn 4 người bố trí trong khoang lái đặc biệt với nắp buồng lái như của máy bay chiến đấu chiến thuật – thiết kế hiếm thấy trên máy bay ném bom cỡ lớn. Nguồn ảnh: Russia Planes. Ngoài vai trò là máy bay ném bom chiến lược, Tu-22M3 còn được thiết kế đảm nhiệm vai trò tấn công chống tàu tầm xa. Nó còn được mệnh danh là "sát thủ chống tàu sân bay". Nguồn ảnh: Russia Planes. Tu-22M3 trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-25 cung cấp tốc độ tối đa Mach 2,188 (tức 2.303km/h), tầm bay 6.800km, bán kính chiến đấu 2.410km, tốc độ leo cao 15m/s. Tu-22M3 được coi là một trong những loại máy bay ném bom nhanh nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: topwar.ru. Mời độc giả xem video: Phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 trong một chiến dịch không kích. (nguồn Mparovios3000)

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 ngày 22/1 đã phải hạ cánh khẩn cấp trong tình trạng gặp sự cố do bão tuyết ở tỉnh Murmansk, làm 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 2 người bị thương. Nguồn ảnh: rostec.ru. Cũng theo thông báo này, chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 gặp nạn vào lúc 13h40 (theo giờ địa phương) khi chuẩn bị kết thúc buổi bay huấn luyện tại căn cứ không quân Olvianorsk ở Murmansk. Nguồn ảnh: Russia Planes. Một số nguồn tin từ hiện trường cho hay, chiếc Tu-22M3 sau khi hạ cánh khẩn cấp chịu hư hại khá nặng và rất may là nó không mang theo vũ khí khi xảy gặp sự cố. Theo đánh giá hiện tại nhiều khả năng Không quân Nga sẽ “mất trắng” chiếc Tu-22M3 với tình trạng hư hại hiện tại. Nguồn ảnh: Russia Planes. Vận đen dường như vẫn đang đeo bám Không quân Nga ngay từ những ngày đầu năm mới bởi cách đây ít ngày (18/01), họ đã mấy 2 chiếc tiêm kích-bom Su-34 khi chúng tự đâm vào nhau trên không và rơi xuống biển Nhật Bản. Trong số 4 phi công trên những chiếc Su-34, chỉ có duy nhất 1 người được cứu sống. Nguồn ảnh: Russia Planes. Tu-22M3 là loại máy bay ném bom siêu âm tầm xa cánh cụp cánh xòe, được Cục thiết kế máy bay Tupolev phát triển cho Không quân Liên Xô từ thời Chiến tranh Lạnh. Chiếc Tu-22M3 gặp nạn gần đây nhất của Nga là vào năm 2017 khi nó đang tham gia một cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo nhiều nguồn thống kê, phi đội Tu-22M3 của Không quân Nga hiện tại chỉ khoảng 60 chiếc so với số lượng hàng trăm đơn vị dưới thời Liên Xô. Bản thân Tu-22M3 cũng đang trải qua quá trình nâng cấp lên biến thể Tu-22M3M với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 12/2018. Nguồn ảnh: Sputnik. Một chiếc Tu-22M3 dài 42,4m, cao 11,05m và trọng lượng cất cánh tối đa 124 tấn này được vận hành bởi phi hành đoàn 4 người bố trí trong khoang lái đặc biệt với nắp buồng lái như của máy bay chiến đấu chiến thuật – thiết kế hiếm thấy trên máy bay ném bom cỡ lớn. Nguồn ảnh: Russia Planes. Ngoài vai trò là máy bay ném bom chiến lược, Tu-22M3 còn được thiết kế đảm nhiệm vai trò tấn công chống tàu tầm xa. Nó còn được mệnh danh là "sát thủ chống tàu sân bay". Nguồn ảnh: Russia Planes. Tu-22M3 trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-25 cung cấp tốc độ tối đa Mach 2,188 (tức 2.303km/h), tầm bay 6.800km, bán kính chiến đấu 2.410km, tốc độ leo cao 15m/s. Tu-22M3 được coi là một trong những loại máy bay ném bom nhanh nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: topwar.ru. Mời độc giả xem video: Phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 trong một chiến dịch không kích. (nguồn Mparovios3000)