Bao giờ Việt Nam mua được UAV ScanEagle của Mỹ giống như "hàng xóm" Malaysia?

Trang tin Jane's của Anh cho biết, Malaysia vừa nhận được 6 trên tổng số 12 máy bay không người lái ScanEagle được nước này đặt mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Bộ trưởng Quốc phòng của Malaysia cho biết, nhiều khả năng phải tới tận năm 2022 nước này mới nhận được nốt lô 6 chiếc ScanEagle cuối cùng. Nguồn ảnh: Pinterest. Không chỉ nhận các máy bay không người lái ScanEagle, Mỹ còn cung cấp cho Malaysia linh kiện thay thế và đào tạo nhân lực giúp vận hành được loại máy bay không người lái này tối đa 2000 giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó, Malaysia đã đặt mua tổng cộng ScanEagle máy bay không người lái từ Mỹ hồi cuối năm 2018 vừa rồi. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông Mỹ cho biết, việc cung cấp các máy bay không người lái ScanEagle cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nằm trong khuôn khổ của chương trình "Sáng kiến An ninh Hàng hải của Washington". Nguồn ảnh: Pinterest. Theo đó, 34 máy bay không người lái ScanEagle sẽ được Mỹ chuyển giao cho bốn quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau Malaysia, dự kiến sẽ đến lược Indonesia, Philippines và cuối cùng là Việt Nam nhận các máy bay không người lái này từ Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc trang bị máy bay do thám không người lái cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á được Mỹ cho là sẽ tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực khi những nước này sử dụng máy bay không người lái ScanEagle vào nhiệm vụ tuần tra biển. Nguồn ảnh: Pinterest.UAV ScanEagle được Mỹ đưa vào sản xuất từ năm 2005, loại máy bay này có giá 3,2 triệu USD/4 chiếc cùng với hệ thống điều khiển mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa chỉ 22 kg, được trang bị một động cơ đốt trong công suất 1,5 mã lực, tốc độ tối đa 148 km/h, trần bay gần 6000 mét và hoạt động được liên tục 24 tiếng. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Máy bay không người lái "nhái" của Trung Quốc rơi ở Pakistan. Nguồn: QPVN.

