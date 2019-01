Báo Ấn Độ minh oan cho T-90A bị phá hủy ở Syria

Sau khi chiếc xe tăng T-90A đầu tiên của Nga tại Syria bị phá hủy mà nguyên nhân theo Moskva công bố cho thấy lỗi do kíp điều khiển mở cửa khoang lái, tờ Times of India đã tiết lộ thông tin gây sốc khi cho rằng những người lính xe tăng Syria buộc phải mở cửa. Theo báo Ấn Độ, việc không được lắp đặt thiết bị điều hòa đủ mạnh không chỉ khiến các thành viên kíp xe cảm thấy ngột ngạt khi tác chiến trong môi trường khắc nghiệt ở Syria mà nó dẫn tới tình trạng xuống cấp các hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến, hệ thống quan sát ảnh nhiệt và thiết bị phóng tên lửa trên xe tăng, do chúng phải hoạt động lâu trong môi trường nhiệt độ cao và bụi bặm. Điều này cũng từng xảy ra với trường hợp tăng T-90 trong quân đội Ấn Độ. Được biết, lô tăng T-90A của Nga đang hoạt động tại Syria được sản xuất cùng với dàn tăng được xuất khẩu cho Ấn Độ. Tuy nhiên, vấn đề cố hữu của những chiếc tăng này là hệ thống làm mát khoang lái bị lỗi hoặc hoạt động yếu. "Các xe tăng này được triển khai để chống khủng bố ở Syria mà có những nơi nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Và vì vậy, các chỉ huy xe thường phải mở nắp khoang tháp pháo trên xe", tờ Times of India cho biết. Cùng với nhược điểm chết người của hệ thống làm mát, T-90A còn tồn tại điểm yếu khác khiến những trận chiến trong môi trường nắng nóng và nhiều cát bụi như ở Syria có thể là mồ chôn của chiến tăng này. Trong một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu năm 2016, hệ thống ảnh nhiệt Catherine do Pháp sản xuất lắp cho T-90A không thể làm việc như thiết kế trong điều kiện nắng nóng ở Trung Đông. Trong quá trình kiểm tra đã ghi nhận nhiệt độ bên trong xe tăng lên tới 50-55 độ C, dẫn tới hình ảnh thu được nhờ camera bị nhòe. Quân đội Nga muốn nhận được hệ thống làm mát hiệu quả hơn cho camera ảnh nhiệt để thay thế cho những chiến tăng này, nhưng đến nay thiết bị này vẫn chưa được thay mới. Catherine do công ty Thales (Pháp) sản xuất, hoạt động ở dải tần 8-12 micromet. Catherine được lắp cho T-90 từ năm 2007. Tờ Times of India cho biết thêm, có thể đây cũng là nguyên nhân khiến Syria đã để mất ít nhất 3 chiếc T-90A vào tay lực lượng phiến quân.

Sau khi chiếc xe tăng T-90A đầu tiên của Nga tại Syria bị phá hủy mà nguyên nhân theo Moskva công bố cho thấy lỗi do kíp điều khiển mở cửa khoang lái, tờ Times of India đã tiết lộ thông tin gây sốc khi cho rằng những người lính xe tăng Syria buộc phải mở cửa. Theo báo Ấn Độ, việc không được lắp đặt thiết bị điều hòa đủ mạnh không chỉ khiến các thành viên kíp xe cảm thấy ngột ngạt khi tác chiến trong môi trường khắc nghiệt ở Syria mà nó dẫn tới tình trạng xuống cấp các hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến, hệ thống quan sát ảnh nhiệt và thiết bị phóng tên lửa trên xe tăng, do chúng phải hoạt động lâu trong môi trường nhiệt độ cao và bụi bặm. Điều này cũng từng xảy ra với trường hợp tăng T-90 trong quân đội Ấn Độ. Được biết, lô tăng T-90A của Nga đang hoạt động tại Syria được sản xuất cùng với dàn tăng được xuất khẩu cho Ấn Độ. Tuy nhiên, vấn đề cố hữu của những chiếc tăng này là hệ thống làm mát khoang lái bị lỗi hoặc hoạt động yếu. "Các xe tăng này được triển khai để chống khủng bố ở Syria mà có những nơi nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Và vì vậy, các chỉ huy xe thường phải mở nắp khoang tháp pháo trên xe", tờ Times of India cho biết. Cùng với nhược điểm chết người của hệ thống làm mát, T-90A còn tồn tại điểm yếu khác khiến những trận chiến trong môi trường nắng nóng và nhiều cát bụi như ở Syria có thể là mồ chôn của chiến tăng này. Trong một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu năm 2016, hệ thống ảnh nhiệt Catherine do Pháp sản xuất lắp cho T-90A không thể làm việc như thiết kế trong điều kiện nắng nóng ở Trung Đông. Trong quá trình kiểm tra đã ghi nhận nhiệt độ bên trong xe tăng lên tới 50-55 độ C, dẫn tới hình ảnh thu được nhờ camera bị nhòe. Quân đội Nga muốn nhận được hệ thống làm mát hiệu quả hơn cho camera ảnh nhiệt để thay thế cho những chiến tăng này, nhưng đến nay thiết bị này vẫn chưa được thay mới. Catherine do công ty Thales (Pháp) sản xuất, hoạt động ở dải tần 8-12 micromet. Catherine được lắp cho T-90 từ năm 2007. Tờ Times of India cho biết thêm, có thể đây cũng là nguyên nhân khiến Syria đã để mất ít nhất 3 chiếc T-90A vào tay lực lượng phiến quân.