Bằng chứng cho thấy Mỹ vẫn ham tiêm kích thế hệ bốn hơn F-35, F-22

Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận chiến đấu cơ F/A-18 Block III đầu tiên vào biên chế của lực lượng mình. Theo dự tính, tới tháng 4 năm nay Boeing sẽ chuyển giao tiếp cho không quân hải quân Mỹ thêm hai chiếc nữa. Nguồn ảnh: Sina. Đây có thể là bằng chứng để chứng minh rằng các chiến đấu cơ F-35C - loại tiêm kích được hứa hẹn sẽ sớm hoàn thiện để hoạt động trên các tàu sân bay của Mỹ tới nay vẫn "chưa đâu vào đâu". Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, việc quân đội Mỹ liên tục nhập biên một loạt chiến đấu cơ thế hệ 4 vào biên chế cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của những khách hàng nước ngoài hiện đang mua F-35 từ nước này. Nguồn ảnh: Sina.F/A-18 Super Hornet hiện là loại tiêm kích được không quân hải quân Mỹ sử dụng nhiều nhất trên các tàu sân bay của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, phiên bản F/A-18 Block III sẽ có những nâng cấp, cải tiến sâu so với phiên bản cũ, đặc biệt là tuổi đời khung thân được kéo dài. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, các phiên bản F/A-18 Super Hornet hiện tại của Không quân Hải quân Mỹ có tuổi đời khung thân là 6000 giờ bay, tuy nhiên phiên bản Block III được Boeing hứa hẹn tuổi đời khung thân tăng lên tới 7500 giờ. Nguồn ảnh: Sina. Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, tập đoàn Boeing sẽ không chỉ cung cấp cho không quân hải quân Mỹ các chiến đấu cơ F/A-18 đời mới mà còn nâng cấp khoảng 15 chiếc F/A-18 phiên bản cũ lên phiên bản Block III. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, quá trình nâng cấp sẽ tốn rất nhiều thời gian, tối đa có thể mất tới 18 tháng cho việc nâng cấp một chiếc F/A-18 từ phiên bản cũ lên phiên bản F/A-18 Block III. Nguồn ảnh: Sina. Theo kế hoạch, vào cuối năm nay sẽ có ít nhất bốn chiếc F/A-18 Block III mới hoàn toàn được tập đoàn Boeing chuyển giao cho Không quân Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài nâng cấp về khung thân và kiểu dáng khí động học, phiên bản Block III của chiến đấu cơ F/A-18 cũng được cải tiến cả hệ thống tìm kiếm, dò mục tiêu hồng ngoại cũng như tăng khả năng mang thêm nhiên liệu với bình xăng lớn hơn. Nguồn ảnh: Sina. Theo công bố của tập đoàn Boeing, dự trữ nhiên liệu của F/A-18 Block III sẽ tăng thêm 1.6 tấn so với các phiên bản cũ, đủ sức để tăng tầm bay của nó lên thêm gần 400 km so với phiên bản trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Boeing quảng cáo chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet phiên bản Block III.

Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận chiến đấu cơ F/A-18 Block III đầu tiên vào biên chế của lực lượng mình. Theo dự tính, tới tháng 4 năm nay Boeing sẽ chuyển giao tiếp cho không quân hải quân Mỹ thêm hai chiếc nữa. Nguồn ảnh: Sina. Đây có thể là bằng chứng để chứng minh rằng các chiến đấu cơ F-35C - loại tiêm kích được hứa hẹn sẽ sớm hoàn thiện để hoạt động trên các tàu sân bay của Mỹ tới nay vẫn "chưa đâu vào đâu". Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, việc quân đội Mỹ liên tục nhập biên một loạt chiến đấu cơ thế hệ 4 vào biên chế cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của những khách hàng nước ngoài hiện đang mua F-35 từ nước này. Nguồn ảnh: Sina. F/A-18 Super Hornet hiện là loại tiêm kích được không quân hải quân Mỹ sử dụng nhiều nhất trên các tàu sân bay của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, phiên bản F/A-18 Block III sẽ có những nâng cấp, cải tiến sâu so với phiên bản cũ, đặc biệt là tuổi đời khung thân được kéo dài. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, các phiên bản F/A-18 Super Hornet hiện tại của Không quân Hải quân Mỹ có tuổi đời khung thân là 6000 giờ bay, tuy nhiên phiên bản Block III được Boeing hứa hẹn tuổi đời khung thân tăng lên tới 7500 giờ. Nguồn ảnh: Sina. Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, tập đoàn Boeing sẽ không chỉ cung cấp cho không quân hải quân Mỹ các chiến đấu cơ F/A-18 đời mới mà còn nâng cấp khoảng 15 chiếc F/A-18 phiên bản cũ lên phiên bản Block III. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, quá trình nâng cấp sẽ tốn rất nhiều thời gian, tối đa có thể mất tới 18 tháng cho việc nâng cấp một chiếc F/A-18 từ phiên bản cũ lên phiên bản F/A-18 Block III. Nguồn ảnh: Sina. Theo kế hoạch, vào cuối năm nay sẽ có ít nhất bốn chiếc F/A-18 Block III mới hoàn toàn được tập đoàn Boeing chuyển giao cho Không quân Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài nâng cấp về khung thân và kiểu dáng khí động học, phiên bản Block III của chiến đấu cơ F/A-18 cũng được cải tiến cả hệ thống tìm kiếm, dò mục tiêu hồng ngoại cũng như tăng khả năng mang thêm nhiên liệu với bình xăng lớn hơn. Nguồn ảnh: Sina. Theo công bố của tập đoàn Boeing, dự trữ nhiên liệu của F/A-18 Block III sẽ tăng thêm 1.6 tấn so với các phiên bản cũ, đủ sức để tăng tầm bay của nó lên thêm gần 400 km so với phiên bản trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Boeing quảng cáo chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet phiên bản Block III.