Bắn thả cửa ở Trung Đông, Không quân Mỹ cạn sạch rocket 70mm

Theo đó, trong các kho dự trữ thông thường của Không quân Mỹ số lượng đạn rocket 70mm Hydra 70 đã gần như về "không" kể cả khi Lầu Năm Góc vừa mới đặt mua hàng ngàn đơn vị mới. Kể cả biến thể dẫn đường của Hydra 70 là APKWS cũng trong tình trạng tương tự. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thông tin được Sputnik đăng tải, loại đạn rocket 70mm này được trang bị chủ yếu cho các dòng chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon hoặc cường kích A-10 Warthog của Không quân Mỹ, bên cạnh đó nó còn xuất hiện trên các dòng trực thăng vũ trang. Nguồn ảnh: Blowing. Lầu Năm Góc cho biết, yêu cầu về việc sử dụng loại rocket có dẫn đường này đang tăng cao bởi các đơn vị không quân đóng quân ở Trung Đông. Tuy nhiên, có vẻ như cung đang không đủ cầu khi các chiến đấu cơ Mỹ ở Trung Đông đang sử dụng Hydra 70 nhiều hơn những gì họ có. Nguồn ảnh: Centcom. Ngoài 10.000 đơn vị Hydra 70 mới, Lầu Năm Góc cũng mua thêm cả các loại tên lửa chống tăng Hellfire. Cùng với pháo phản lực Hydra, Hellfire cũng được coi là loại vũ khí chống khủng bố hiệu quả bậc nhất ở Trung Đông hiện nay. Nguồn ảnh: Tube. Không quân Mỹ tính toán, tên lửa và pháo phản lực của lực lượng này có thể đánh trúng mục tiêu với tỷ lệ lên tới 90%. Đây cũng là điều khá dễ hiểu vì kỹ năng nguỵ trang và khả năng áp chế điện tử của phiến quân IS rõ ràng là bằng không. Nguồn ảnh: Newsn. Trong tương lai, loại vũ khí này thậm chí còn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu nhỏ di chuyển trên mặt nước như thuyền bè, ca-nô cỡ nhỏ do độ chính xác cực cao của nó. Nguồn ảnh: Sputnik. Trên thực tế, các loại vũ khí hạng nặng như bom cỡ lớn thường ít được sử dụng tại chiến trường Syria và Iraq do chiến trường này khá phức tạp, có lẫn cả dân thường trong vùng chiến sự. Nguồn ảnh: USAF. Cũng chính vì sự phức tạp của chiến trường này, không năm nào Không quân Mỹ không bị cáo buộc về việc bắn nhầm vào người dân thường vô tội. Nguồn ảnh: Kisunes. Mời độc giả xem Video: Damascus chìm trong biển lửa khi bị Mỹ và liên quân oanh tạc đánh phá.

