AT4, vũ khí chống tăng vác vai tương lai của Quân đội Mỹ

Đầu tháng 9, Quân đội Mỹ đã ký một thoả thuận với nhà sản xuất quốc phòng Saab của Thụy Điển để mua các hệ thống vũ khí chống thiết giáp AT4 theo hợp đồng IDIQ (giao hàng vô thời hạn, số lượng vô thời hạn). Ảnh: DVIDS. Hợp đồng này ước tính trị giá 494 triệu đô la trong năm năm tới, là một phần của chương trình Đạn dược tấn công cá nhân XM919 (IAM), nhằm mục đích thay thế hàng loạt bệ phóng hạng nhẹ hiện tại của Quân đội Mỹ, cũng được gọi là XM919, bao gồm các mẫu M72, M136 và M141. Ảnh: VS Battles.Chương trình IAM của Quân đội Mỹ tập trung vào việc hiện đại hóa năng lực các vũ khí, trang bị hỗ trợ nhằm đơn giản hóa các hoạt động cho binh lính. Erik Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Saab tại Mỹ nhấn mạnh rằng, giải pháp IAM mới này sẽ giúp nâng cao năng lực, giảm gánh nặng chiến đấu và được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu phía Mỹ. Ảnh: Wikipedia. Hệ thống AT4 của Saab lần đầu tiên được Quân đội Mỹ sử dụng vào năm 1985, là vũ khí chống thiết giáp nhẹ, phóng từ vai với cỡ nòng 84 mm. Nó được thiết kế để cung cấp cho binh lính khả năng bắn trực tiếp vào các mục tiêu được bọc thép hoặc được bảo vệ kiên cố. Ảnh: The Armory Life. AT4 không phải là một bệ phóng tên lửa theo đúng nghĩa đen, vì đầu đạn nổ không được đẩy bằng động cơ tên lửa. Mà thay vào đó, AT4 giống như một khẩu súng không giật nòng trơn. Saab đã đạt được thành công đáng kể về mặt doanh số với AT4, khiến nó trở thành một trong những loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ phổ biến nhất trên thế giới. Ảnh: Defence. Phiên bản được lựa chọn theo hợp đồng này là "Đầu đạn Tandem không gian kết hợp" (CS-TW) có tầm bắn 200 m, khiến nó trở thành phiên bản có tầm bắn ngắn nhất trong dòng AT4. Cho đến nay, Saab đã cung cấp hơn 700.000 hệ thống AT4 cho Lực lượng Vũ trang Mỹ. Hệ thống AT4 được lực lượng Mỹ sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, các điểm phòng thủ cố định và kho chiến lược. Hệ thống này cũng đã được nhiều quốc gia khác áp dụng, bao gồm Argentina, Pháp, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Brazil, Đan Mạch, Hy Lạp,... Hệ thống này đặc biệt được đánh giá cao vì khả năng vô hiệu hóa hiệu quả các xe bọc thép hạng nhẹ, các vị trí kiên cố của đối phương. Là một loại vũ khí chống tăng vác vai, AT4 giúp tăng khả năng sát thương và khả năng sống sót của các đơn vị bộ binh. Nó cung cấp khả năng hỏa lực trực tiếp để vô hiệu hóa quân địch trong các vị trí được bọc thép hoặc cố thủ trong boongke, công sự, hang động và các công trình xây dựng. Ngoài ra, AT4 có khả năng tiêu diệt lực lượng địch trong các xe bọc thép hạng nhẹ, khiến nó trở thành một công cụ đa năng và có giá trị trên chiến trường hiện đại. Chương trình IAM rất quan trọng đối với Quân đội Mỹ khi họ tiếp tục điều chỉnh lực lượng của mình theo thực tế chiến trường hiện đại. Tính linh hoạt và hiệu quả của hệ thống AT4 khiến nó trở thành vũ khí lý tưởng đối với nhu cầu chiến thuật của người lính hiện đại. Việc lựa chọn hệ thống AT4 nhấn mạnh cam kết liên tục của Quân đội Mỹ trong việc trang bị cho binh lính các công cụ cần thiết để đáp ứng các thách thức khó khăn trên chiến trường, đồng thời đảm bảo sự an toàn và hiệu quả hoạt động của họ.

