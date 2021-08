Army Games 2021: Đội tuyển xe tăng Việt Nam tự tin trước giờ G

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức Army Games 2021, lịch thi đấu chính thức của giai đoạn 1 (Vòng đua riêng lẻ) nội dung “Xe tăng hành tiến” đã được công bố; Đội tuyển “Xe tăng hành tiến” Việt Nam thuộc nhóm 2, bảng 1. Cụ thể, Đội tuyển “Xe tăng hành tiến” Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên (lượt 2, bảng 1) vào lúc 16-17 giờ (giờ Moscow) ngày 23-8, tương ứng lúc 20-21 giờ (theo giờ Việt Nam) cùng ngày. Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu ở nhóm 2, bảng 1 cùng với các đội tuyển Mông Cổ, Venezuela và Syria. Bảng 1 tại kỳ Army Games năm nay có 11 đội tuyển tranh tài gồm: Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan, Serbia, Venezuela, Syria và Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam bốc thăm trúng màu đỏ trong vòng bảng của Tank Biathlon năm nay. Đây cũng là một lợi thế và có thể nói là màu ưa thích của đội tuyển. Trong năm thi đấu 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam từ vòng bảng tới vòng chung kết chỉ sử dụng xe tăng màu vàng. Điều này là một sự bất lợi khá lớn, khi mà các bia bắn cũng được sơn màu vàng, dễ bị loá bởi ánh nắng cũng như bị lẫn với địa hình thao trường. Do bốc thăm màu đỏ nên bia mục tiêu của đội trong thi đấu cũng màu đỏ. Điều này thuận lợi cho đội tuyển của chúng ta, bởi pháo thủ dễ quan sát mục tiêu hơn trong thao tác ngắm bắn. Ban tổ chức sẽ cho các đội tuyển mượn xe tăng để thi đấu; tuy nhiên một số quốc gia như Trung Quốc và Belarus đã mang xe tăng "của nhà" đến Nga để thi đấu. Đội tuyển "Xe tăng hành tiến" của Việt Nam năm nay được chủ nhà Nga cho mượn xe T-72B3 phiên bản 2011, vẫn dùng động cơ V84 có công suất 840 mã lực; trong khi đó chủ nhà Nga sử dụng phiên bản T-72B4 phiên bản 2016 có cải tiến dành cho Army Games, như chắn bùn có lỗ thoát nước. Xe tăng T-72B4 2016 của đội tuyển Nga, được trực tiếp nhà sản xuất xe tăng UVZ nâng cấp và bảo dưỡng; xe sử dụng động cơ V92S2F có công suất 1.130 (mạnh hơn phiên bản T-72 của đội tuyển Việt Nam 25%). Ngoài ra phiên bản này còn có camera lùi, hộp số tự động mới; hệ thống hiển thị các thông số của lái xe bằng màn hình màu, chứ không phải đồng hồ truyền thống. Để quyết tâm tranh ngôi vị nhất nhì với đội "Xe tăng hành tiến" của Nga, đội tuyển xe tăng Trung Quốc đưa sang Nga xe tăng Type-96B; còn đội tuyển Belarus cũng mang T-72B3 2016 của họ sang, và chắc chắn có sự nâng cấp nhất định. Trong Hội thao năm nay, đội xe tăng Type-96B của Trung Quốc với màu sơn đỏ; còn xe tăng T-72B4 của đội Nga năm nay với màu sơn xanh lá. Đây là hai đội tuyển mạnh nhất trong Hội thi "Xe tăng hành tiến" năm nay. Vào ngày 18-8, tại thao trường Alabino tại ngoại ô thủ đô Moscow (Liên bang Nga) đã diễn ra buổi bắn hiệu chỉnh xe tăng. Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam bắn hiệu chỉnh vào đầu giờ chiều. Sau hơn một giờ bắn hiệu chỉnh, các thành viên trong đội tuyển hài lòng với kết quả đạt được. Để chuẩn bị cho Hội thao Army Games 2021, Đội tuyển "Xe tăng hành tiến" của Việt Nam đã tích cực tập luyện. Điều đặc biệt là trong quá trình huấn luyện thi đấu của Đội tuyển xe tăng Việt Nam chuẩn bị cho Tank Biathlon năm nay, bên cạnh được Binh chủng Tăng - Thiết giáp tạo điều kiện sử dụng các loại xe tăng như T-90, T-54/55, thì đội tuyển còn luyện tập trên cả xe tăng PT-76. Nhiều người sẽ khó hiểu khi cho rằng, một loại xe tăng hạng nhẹ đã cũ, có tính năng kỹ chiến thuật khác biệt hoàn toàn xe tăng chiến đấu chủ lực như T-54/55 và T-72 thì sao lại được đưa vào trang bị huấn luyện của đội tuyển. Tuy nhiên, đặc điểm mà PT-76 được sử dụng để luyện tập do khác biệt hoàn toàn T-54/55 và tương đồng với T-72/90, đó chính là bố trí vị trí lái xe ngồi ở giữa, phía dưới pháo chính. Trong khi đó, vị trí lái xe của T-54/55 nằm chếch sang bên trái thân xe. Việc lái PT-76 tạo cơ hội cho lái xe thao tác có cảm giác lái và căn đường tốt hơn, tương tự như lái T-72/90, trong khi không cần phải sử dụng xe tăng T-90 nhiều, do điều kiện còn hạn chế. Trong kỳ thi Tank Biathlon 2018 đầu tiên mà đội Việt Nam tham gia, các lái xe do quen lái bằng T-54/55, nên đã có xu hướng lái chếch xe sang bên phải dẫn đến khi xe vào chướng ngại vật cầu vệt bằng hay mặt phẳng nghiêng không tốt, đâm nhiều cọc tiêu dẫn đến bị phạt. Đại tá Phan Hải Long, Đội trưởng Đội tuyển Xe tăng Việt Nam cho hay: “Các kíp xe đều làm chủ tốt khí tài, phương tiện. Đã có một số sự cố xảy ra nhưng kíp xe khắc phục rất nhanh nhờ được huấn luyện tốt ở nhà. Tinh thần toàn đội đang lên rất cao. Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thi đấu”. Nguồn ảnh: ArmyGamesvn.

Việt nam chiến thắng trận chung kết “Xe tăng hành tiến” tại Army Games 2020. Nguồn: VTC14.



