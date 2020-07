Ảnh sốc: Tàu đổ bộ USS Richard cháy rụi, Iran khẳng định lính Mỹ... tự đốt

Vào lúc 8h30 sáng ngày 12/7 theo giờ địa phương, tàu USS Bonhomme Richard (LHD-6) được ghi nhận là bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang nằm tại Quân cảng San Diego. Đám cháy đã nhanh chóng bao trùm con tàu về khiến các tàu chiến xung quanh phải di tản nhanh chóng, vùng an toàn 1 hải lý được thiết lập ngay lập tức bên trong vịnh San Diego tính từ chiếc tàu đổ bộ.

Ảnh: Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ bốc cháy sáng ngày 12/7. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã điều động rất nhiều tàu cứu hộ xịt vòi rồng nhằm khống chế ngọn lửa, đến tối, cả trực thăng với các gàu múc nước cũng đã được huy động chữa cháy. Bốn ngày sau sự việc, đám cháy trên con tàu đổ bộ khủng lồ này mới được dập tắt hoàn toàn với thiệt hại tài sản là rất lớn, có thể Mỹ sẽ phải cho loại biên con tàu vì không thể phục hồi. Ảnh: Các nhân viên cứu hỏa sau khi khống chế thành công đám cháy trên tàu đổ bộ LHD-6. Giữa lúc giới quan chức Quân đội Hoa Kỳ đang loay hoay tìm kiếm lí do con tàu đổ bộ đắt đỏ của mình bốc cháy một cách khó hiểu, thì chuẩn tướng Esmail Qa’ani của Iran mới đây đã phát biểu gây shock về nguyên nhân chiếc LHD-6 bốc cháy trong cuộc họp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Bên trong con tàu USS Bonhomme Richard (LHD-6) sau khi đã cháy rụi. Theo ông này: "Mỹ không nên lãng phí thời gian để tìm hiểu thủ phạm và nguyên nhân gây ra vụ cháy kinh hoàng trên tàu USS Bonhomme Richard. Chuyện gì đã xảy ra với chiếc tàu này? Vì một lý do nào đó, đây là vụ cháy có chủ ý và do chính binh sĩ Mỹ gây ra".

Ảnh: Nội thất bên trong chiếc tàu đổ bộ vừa bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng. Được biết, Chuẩn tướng Qa’ani là người được bổ nhiệm vào Lực lượng Quds sau khi Mỹ ám sát Trung tướng Qassem Soleimani trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV trên lãnh thổ Iraq vào đầu năm 2020. Hiện tại, Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì về phát ngôn của tướng Iran này. Ảnh: Bên trong tàu đổ bộ Mỹ vừa cháy. Chuẩn tướng Iran chỉ nêu ra lí do con tàu bốc cháy mà không hề cho biết bất cứ thông tin chi tiết gì thêm, điều này khiến giới quan sát đặt ra rất nhiều hoài nghi về tính chính xác của phát ngôn này, và vì sao mà một quan chức Iran lại có thể biết được nguyên nhân gây cháy của một con tàu nằm cách xa xôi Iran đến vậy. Ảnh: Bên trong tàu LHD-6 vừa cháy rụi. Trang USNI News hôm 17/7 đã dẫn lời chuẩn đô đốc Mỹ Philip Sobeck xác nhận rằng đám cháy trên tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard đã hoàn toàn dập tắt sau 4 ngày bùng phát, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc và số phận của chiếc tàu đổ bộ trị giá 1,5 tỷ USD này. Tuy nhiên việc đám cháy được dập tắt sẽ mở ra điều kiện cho các cuộc điều tra. Ảnh: Bên trong thân tàu LHD-6 Đã có 63 người bị thương trong nỗ lực dập tắt ngọn lửa bao trùm tàu USS Bonhomme Richard bao gồm 40 thủy thủ và 20 dân thường, đồng thời đã có hơn 400 thủy thủ từ 12 tàu chiến khác đang neo đậu trong quân cảng San Diego tham gia chữa cháy. Trực thăng cũng đã dội khoảng 1.500 bồn nước để hạ nhiệt cho con tàu. Ảnh Tàu cứu hộ phun nước chữa cháy vào tàu USS Bonhomme Richard. Cũng theo chuẩn đô đốc Mỹ cho rằng, nước này vẫn chưa thể xác định chính xác mức độ thiệt hại của con tàu và bây giờ vẫn là quá sớm để đưa ra kết luận về bất cứ điều gì. Ảnh: Tàu USS Bonhomme Richard trong vụ cháy. Tàu USS Bonhomme Richard (LHD-6) là một tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp Wasp của Hải quân Hoa Kỳ, chính thức biên chế từ năm 1998 và có lượng giãn nước đầy tải hơn 41.000 tấn. Con tàu đã bất ngờ bốc cháy khi đang sửa chữa tại cảng nhà ở vịnh San Diego, rất may lúc đó có rất ít thủy thủ trên con tàu và đã không có thiệt hại về người nào xảy ra. Ảnh: Tàu cứu hộ và trực thăng tưới nước lên tàu LHD-6 nhằm khống chế ngọn lửa âm ỉ. Video Tàu chiến Mỹ phát nổ và cháy dữ dội ngay tại cảng - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

