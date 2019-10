Ảnh hiếm dàn “ngựa thồ” C-130 chiến lợi của Việt Nam sau đánh Mỹ

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhà máy A-41 của Cục kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân vào tiếp quản sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp thu lại nhà máy cũng như các máy bay từ phía chính quyền cũ để lại. Nguồn ảnh: TL. Chúng ta đã thu giữ và khôi phục lại tổng cộng năm máy bay vận tải loại C-130 từ phía địch. Các máy bay này được ta đánh số hiệu là 001 cho tới 005 và là những máy bay vận tải lớn nhất của Việt Nam thời bấy giờ. Nguồn ảnh: TL. Thậm chí, chiếc vận tải cơ C-130 mang số hiệu 001 sau đó còn được ta cải biên, lắp giá bom để thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên chiến trường K sau này. Nguồn ảnh: TL. Đây là một kỳ tích có một không hai vì ngay cả với Mỹ, C-130 tối đa cũng chỉ cải biên được thành máy bay mang hoả lực chứ không hề có chiếc nào được cải biên theo hướng mang theo bom. Nguồn ảnh: TL. Ngoài ra, một chiếc máy bay vận tải C-130 khác mang số hiệu 003 sau này cũng được ta cải biên lại, trở thành máy bay chở khách và được phục vụ cho các chuyến bay Bắc - Nam. Nguồn ảnh: TL. Điều đáng nói đó là Không quân Việt Nam hoàn toàn không có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng và sử dụng các loại máy bay vận tải cỡ lớn do Mỹ sản xuất từ trước đó. Nguồn ảnh: TL. Tuy nhiên từ những tài liệu kỹ thuật còn sót lại, kèm theo khả năng nhạy bén, vận dụng kiến thức hàng không rất tốt, chúng ta không những làm chủ được loại ngựa thồ cỡ lớn này mà còn cải biên, chỉnh sửa, bắt chúng phải phục vụ theo ý muốn của ta. Nguồn ảnh: Pinterest. C-130 là loại máy bay vận tải chiến thuật được Mỹ cho ra đời từ năm 1954 và sử dụng với số lượng lớn tới tận ngày nay. Đây được coi là loại máy bay vận tải có độ bền cao, dễ sử dụng, bảo dưỡng và có thể cải biên theo nhiều kiểu khác nhau tuỳ vào mục đích sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản hiện đại và phổ biến của C-130 hiện tại là C-130H với phi hành đoàn 2 người, một dẫn đường, một kỹ sư bay và một nhân viên tải trọng. Máy bay có khả nwang mang theo tối đa 33 tấn hàng ohas, tầm xa 3800 km và trần bay 10.000 mét khi bay rỗng. Nguồn ảnh: Pinterest. Các máy bay C-130 của Việt Nam tới nay đều đã bị loại biên do hết niên hạn sử dụng. Tuy nhiên trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục mua nguyên chiếc loại này về phục vụ trong lực lượng Không quân Vận tải do đã có quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, sửa chữa C-130. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: AC-130 - phiên bản mang hoả lực mạnh của C-130 tham gia chống khủng bố trên chiến trường Trung Đông.

