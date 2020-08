Ấn Độ lưỡng đầu thọ địch khi Pakistan triển khai UAV vũ trang đến Kashmir

Theo phía Ấn Độ cho biết, Tập đoàn quân số 14 của họ đóng tại Ladakh đã lập một danh sách các yêu cầu trang bị cần thiết cho mùa đông. Đồng thời Tập đôàn quân số 15 và 16 của quân đội Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ tại Jammu và Kashmir đã đề xuất một danh sách vũ khí trang bị cần có như súng phóng lựu kẹp nòng, máy bay không người lái (UAV), xe bọc thép bánh lốp và nhiều phương tiện khác. Ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Kashmir. Trước khi quân đội Ấn Độ đưa ra các yêu cầu mua sắm này, phía đối thủ Pakistan đã cho triển khai các UAV vũ trang CH-4 “Rainbow” mà họ mua từ Trung Quốc tới khu vực biên giới Kashmir với Ấn Độ. Các UAV này có sức tấn công mạnh mẽ và có thể triển khai tại nhiều khu vực nhằm vào mục đích quân sự.

Ảnh: Máy bay không người lái CH-4 với vũ khí mang theo. Theo truyền thông Ấn Độ, Tập đoàn quân số 14 của quân đội nước này đóng tại Ladakh là đơn vị đang trực tiếp đối đầu với quân Trung Quốc trong vụ xung đột biên giới kéo dài từ tháng 5 cho tới nay, họ mong muốn được trang bị thêm máy bay không người lái trinh sát, xe chiến đấu bọc thép bánh lốp, xe địa hình,… họ cho rằng những vũ khí này là cần thiết sau khi nhận thấy những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tên lửa chống tăng Spike của Israel đang được quân đội Ấn Độ đề xuất mua thêm. Dù cho phía Pakistan đang triển khai máy bay không người lái vũ trang CH-4 “Rainbow” ở khu vực Kashmir, đe dọa trực tiếp đến Ấn Độ tuy nhiên không một vũ khí nào trong danh sách mua sắm của người Ấn đóng quân tại vùng chiến sự đệ trình lên cấp trên có thể đối phó hiệu quả với loại vũ khí nguy hiểm này của đối thủ. Ảnh: Máy bay không người lái CH-4 Máy bay không người lái trinh sát - vũ trang CH-4 Cảnh Hồng là sản phẩm của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011. Máy bay có thời gian bay liên tục lên tới 30 giờ, tầm hoạt động 3.500km. Ảnh: CH-4 tại một buổi triển lãm. Với 4 giá treo vũ khí hai bên cánh, CH-4 có thể mang theo nhiều loại tên lửa chống tăng phóng từ trên không, rocket, tên lửa không đối đất và cả bom cho các nhiệm vụ tấn công tiêu diệt mục tiểu mặt đất. Ảnh: CH-4 với các tên lửa không đối đất AR-1. Do Pakistan có kế hoạch tăng cường ném bom vào lãnh thổ Ấn Độ ở kashmir, cộng với đó là sự đối đầu với Trung Quốc kéo dài mấy tháng qua lại Ladakh khiến cho Ấn Độ đang rơi vào hoàn cảnh “lưỡng đầu thọ địch” hết sức ngặt nghèo, căng mỏng lực lượng ra để tác chiến trên cả hai mặt trận. Ảnh: Binh sĩ Pakistan tuần tra khu vực biên giới. Mặc dù vậy, bộ phận tình báo của Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đã cảnh báo sớm cho quân đội nước này rằng Pakistan sẽ sử dụng máy bay không người lái để ném bom lãnh thổ nước này ở gần biên giới, do đó họ đã có những bước chuẩn bị sớm để giảm thiểu tối đa thương vong. Ảnh: Binh sĩ Pakistan tuần tra biên giới. Vào ngày 20/6 vừa qua, một máy bay không người lái của Pakistan đã bị Không quân Ấn Độ bắn hạ ở Kathu giữa Jammu và Kashmir. Vào năm ngoái thì cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắn hạ một số UAV của Pakistan dùng cho nhiệm vụ vận tải hàng dọc khu vực biên giới.

Ảnh: Máy bay không người lái CH-4. Có thể thấy rằng, quân đội Ấn Độ đang bị đẩy vào một tình thế vô cùng nguy nan, phải đối đầu với cả hai đối thủ đều có máu mặt là Pakistan và Trung Quốc trong khi bản thân quân đội nước này vẫn còn nhiều thiếu thốn. Do đó, sự bổ sung sức mạnh khẩn cấp trong thời điểm hiện nay là một điều cực kỳ đúng đắn, qua đó nâng cao hơn nữa khả năng tác chiến của các đơn vị quân Ấn Độ đang đóng tại biên giới. Ảnh: Binh sĩ Pakistan đang thực hiện nhiệm vụ.

