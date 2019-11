Ấn Độ chê máy bay Nga "xách dép" cho Rafale – đắt đã "xắt ra miếng"?

So với loại tiêm kích Nga mà Ấn Độ đang sở hữu nhiều nhất đó là Su-30MKI, chiến đấu cơ Rafale mà nước này vừa mới sở hữu có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, truyền thông Ấn Độ vừa lên tiếng chỉ trích loại chiến đấu cơ của Nga là đắt đỏ và tỏ ra tiếc nuối vì nước này đã không quyết định "xuống tiền" mua tiêm kích Rafale của Pháp từ sớm hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thống Ấn Độ cho biết, chiến đấu cơ Su-30MKI phiên bản mà Nga từng bán cho Ấn Độ với số lượng lớn thua kém về mọi mặt so với tiêm kích Rafale của Pháp. Đầu tiên là về tầm bay, nói một cách ngắn gọn thì tầm bay của Rafale gấp đôi tiêm kích Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Về độ bền, Rafale cũng "ăn đứt" chiến đấu cơ tới từ Nga khi nó có khả năng hoạt động liên tục 5 giờ mỗi ngày miễn là được bảo dưỡng tốt. Trong khi đó khuyến cáo của nhà sản xuất yêu cầu Su-30MKI không hoạt động quá 3 giờ mỗi ngày. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù có giá mua rẻ hơn, chí phí vận hành của Su-30MKI cũng vẫn cao hơn gấp rưỡi so với tiêm kích Rafale của Pháp. Cụ thể, Su-30MKI tốn 45.000 USD cho mỗi giờ hoạt động, trong khi đó Rafale chỉ cần 30.000 USD. Nguồn ảnh: Pinterest. Về hệ thống radar, Su-30MKI cũng thua toàn diện khi được trang bị radar có tầm quét xa nhưng lại là radar mảng pha quét thụ động. Trong khi đó dù có tầm ngắn hơn nhưng Rafale lại sử dụng radar quét mảng pha chủ động. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí ngay cả khả năng mang vác vũ khí - thứ mà người Liên Xô/Nga vẫn luôn tự hào với các chiến đấu cơ của mình - thì Su-30MKI vẫn thua kém Rafale khi chỉ mang được 8 tấn vũ khí so với 9 tấn trên chiếc tiêm kích Pháp. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới thời điểm hiện tại, thứ duy nhất ngăn cản Ấn Độ mua một số lượng lớn Rafale về trang bị cho không quân nước này thay thế cho Su-30MKI có lẽ chỉ là hệ thống vũ khí khác nhau hoàn toàn giữa hai loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, chừng đấy điểm ưu việt cũng đủ để Ấn Độ "suy nghĩ lại" về việc mua thêm các chiến đấu cơ khác của Nga trong tương lai - nếu không muốn bị thua thiệt quá nhiều so với các loại tiêm kích của các quốc gia phương Tây. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, chiến đấu cơ Rafale của Pháp vẫn được coi là hiện đại bậc nhất trong số các tiêm kích thế hệ 4++. Tuy nhiên, do có giá quá cao, chiến đấu cơ Rafale của Pháp chưa được phổ biến trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: "Chóng mặt" với tiêm kích Rafale của Pháp.

