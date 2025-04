Những thông tin về chiến dịch tái chiếm Tu viện St. Nicholas Belogorsky ở làng Gornal thuộc vùng Kursk đang được tiết lộ. Hiện quân đội Nga đã kiểm soát tu viện này cách đây vài ngày, và đang diễn ra các trận đánh vào làng Gornal, nơi vẫn là ngôi làng duy nhất ở vùng Kursk, hiện vẫn cho quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát. Trang Military Review của Nga, dã tiết lộ thông tin về chiến dịch tái chiếm tu viện, khi quân một số nhóm lính thủy đánh bộ của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 40 RFAF, đã thực hiện chiến thuật vu hồi vào sau lưng quân Ukraine, bằng cách bơi thuyền từ làng Plekhovo, dọc theo sông Psel đến Gornal và đổ bộ vào khu vực tu viện. AFU vào thời điểm đó đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường tiếp cận ngôi làng bằng đường bộ và sử dụng UAV trinh sát và tấn công; nhưng họ không ngờ là cuộc tấn công của quân Nga lại đến từ phía sau. Để chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ, RFAF trước đó đã phá hủy một số đài quan sát của AFU trên các điểm cao. Kết quả là quân Ukraine phải xây dựng lại hệ thống phòng thủ ở hướng bờ sông, và lợi thế này được quân Nga tận dụng theo hướng này. Lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã tăng cường ném bom các ụ súng, lô cốt, trận địa súng cối của AFU; để tạo điều kiện cho cuộc đổ bộ thành công. Các hoạt động đổ bộ táo bạo của Nga thường khiến đối phương bất ngờ; và không phải lúc nào bên phòng thủ cũng tính toán hết các tình huống bất ngờ như vậy. Một ví dụ là chiến dịch đột kích qua đường ống dẫn khí đốt của RFAF, đã giúp phá vỡ nhanh chóng toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU, gần thị trấn Sudzha. Kênh Rybar của Nga cho biết, RFAF đã đột phá vào thành trì cuối cùng ở khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng. Ngày 23/4, quân Nga tiếp tục truy quét tàn quân Ukraine ở khu vực Kursk và đột phá vào làng Gornal, cứ điểm cuối cùng của AFU trên khu vực Kursk của Nga. Tuy nhiên, sự kháng cự của AFU tại Gornal và các khu vực còn lại rất kiên cường, khu vực biên giới không chỉ có rừng rậm mà còn có hệ thống sông ngòi chằng chịt và cả hai bên đều bố trí quá nhiều bãi mìn. RFAF đã rải mìn ở khu vực biên giới ngay từ tháng 8 năm ngoái, sau khi AFU tiến vào lãnh thổ Nga, thậm chí quân Nga còn sử dụng xe rải mìn tầm xa, để ngăn cản AFU rút lui. Còn AFU đã rải mìn để ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nga. Ngoài ra, do lo ngại RFAF sẽ tận dụng đà thắng lợi ở Kursk, để tiến vào lãnh thổ Ukraine, nhằm thiết lập cái gọi là “vùng đệm an ninh Sumy”. Do vậy, AFU cũng đang nỗ lực xây dựng các vị trí phòng thủ biên giới và Gornal là phòng tuyến đầu tiên của tuyến phòng thủ biên giới này. Do đó, mặc dù quân Nga đã đột phá vào làng Gornal và chiếm giữ các điểm cao có giá trị chiến thuật ở phía bắc làng; nhưng cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn diễn ra rất ác liệt. Trang Military Review cho biết, chiến dịch tấn công quân Ukraine, đang cố thủ trong làng Gornal vẫn đang diễn ra. Nhưng ngay cả AFU cũng phải thừa nhận rằng, trên các đồng bằng lớn, dù các công sự trận địa phòng ngự được xây dựng tốt đến đâu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thì cũng không có ý nghĩa chiến thuật khi đối mặt với hỏa lực tuyệt đối. Do đó, RFAF hoàn toàn có thể đẩy lui hoàn toàn quân Ukraine, khỏi khu vực Kursk vào cuối tuần này. Còn trên hướng mặt trận thành phố Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, RFAF đã xây dựng trận địa xuất phát tiến công ở phía nam thành phố. Vào ngày 23/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, Cụm quân phía Nam của RFAF, đã chiếm được cứ điểm Tarasivka của AFU, ở phía tây nam Kostiantynivka. Vì quân Nga trước đó đã chiếm được cứ điểm Sukha Balka ở phía đông Tarasivka, nên hiện tại RFAF đã bao vây một phần ba trận địa của quân Ukraine nằm giữa hai cứ điểm - Stara Mykolaivka, Gnativka và Kalynove. Do đó, về cơ bản đã hình thành nên một hướng tiến công thứ tư ở phía nam Kostiantynivka. Do RFAF đã tập hợp sáu lữ đoàn với gần 30.000 quân, đang hoạt động gần Tarasivka, nên dự kiến tuần tới quân Nga sẽ san phẳng tuyến đầu giữa Tarasivka-Sukha Balka -Toretsk và xóa sổ các cứ điểm của quân Ukraine tại bốn điểm nhô ra, ở khu vực trống trải phía nam Kostiantynivka. Tuy nhiên AFU cũng đã cố gắng phản công thẳng vào lãnh thổ Nga, khi đã tấn công nhà máy sản xuất UAV tự sát Geran-2 của Nga. Vào ngày 23/4, AFU đã sử dụng bốn UAV tầm xa để tấn công Đặc khu kinh tế Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan của Nga, một trong những căn cứ sản xuất UAV Geran-2 quan trọng của Nga. Một ngày trước đó, UAV tự sát Geran-3 của Nga đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu ở Odessa và Kharkov, và hiệu quả khá tốt; vì loại UAV mới này sử dụng động cơ phản lực, nên có thể bay với tốc độ lên tới 600 km/giờ; nếu phòng không AFU muốn đánh chặn, họ phải sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền. Nhưng thứ mà AFU đang thiếu nhất hiện nay chính là tên lửa phòng không, nên việc họ tấn công vào cơ sở sản xuất loại UAV này ngay ngày hôm sau là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, do hệ thống phòng không của Nga đã chuẩn bị sẵn sàng, nên cả bốn chiếc UAV tự sát của AFU đều bị bắn hạ. Trong khi binh lính AFU đang lâm vào thế phòng ngự, không thể chống trả cuộc tấn công toàn diện của RFAF trên một mặt trận dài hơn 1.500 km, thì họ đã nhận được tin tức không có gì là vui vẻ, khi ông Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rõ ràng rằng Moskva có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân. Còn trang Military Review của Nga cho biết, có thể cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới đây, có thể tên lửa siêu vượt thanh Oreshnik, một vũ khí chiến lược không thể đánh chặn, đã được sử dụng trên chiến trường Ukraine, sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Rõ ràng, khi cuộc chiến Nga-Ukraine đang đến thời điểm quan trọng và việc Mỹ quyết tâm rút khỏi cuộc chiến, thì Moscow đang nhắc nhở châu Âu: Ai là người cứng đầu đến mức sẵn sàng chịu đựng quả bom này từ Nga? (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Independent).

