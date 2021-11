83 xe tăng của phe ly khai buộc Ukraine phải lui quân

Ba tiểu đoàn xe tăng của lực lượng dân quân cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, bao gồm 83 xe tăng chiếc không rõ chủng loại, đã buộc các đơn vị của Quân đội Ukraine phải rút lui khỏi khu vực giới tuyến ở Donbas giáp với LPR. Theo thông tin có được từ truyền thông Nga, 83 chiếc xe tăng chủ lực của LPR đã được nhìn thấy trong khu vực làng Bugaevka khoảng một tuần trước. Nhờ việc triển khai các xe bọc thép hạng nặng, các đơn vị Ukraine đã phải khẩn cấp rút lui khỏi khu vực các khu dân cư Zolotoe-5 và Pervomayskoe. Được biết, trước bối cảnh tình hình ngày càng trở nên trầm trọng ở các khu vực tiền tuyến, bộ chỉ huy dân quân LPR đã quyết định tăng cường đáng kể các lực lượng vũ trang đến mặt trận, để ngăn chặn việc Quân đội Ukraine mở các cuộc tấn công bất ngờ, như việc chiếm làng Staromaryevka trên lãnh thổ DPR ngày 26/10 vừa qua. Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), vào ngày 31/10/2021, 83 xe tăng của dân quân đã được nhìn thấy trong khu vực dân cư của Bugayevka, Kruglik và Mirnoye. Hơn nữa, OSCE cũng được thông báo về việc đưa pháo hạng nặng đến các khu vực tiền tuyến. Sau khi LPR đưa các đơn vị thiết giáp lớn ra mặt trận, Quân đội Ukraine buộc phải rút xe bọc thép và các đơn vị bộ binh cơ giới ra khỏi khu vực giới tuyến. Điều này cho thấy, lực lượng vượt trội đáng kể của dân quân LPR. Được biết, quân đội Ukraine đã bắt đầu trinh sát và tấn công những nơi nghi ngờ xe tăng của lực lượng dân quân LPR có khả năng trú quân; do vậy, khu vực này đang hứng chịu những đợt tấn công mạnh bằng pháo binh của Quân đội Ukraine. Các chuyên gia quân sự cũng không loại trừ rằng, có thể Quân đội Ukraine đang cố gắng dụ các đơn vị dân quân LPR vào bẫy và bằng cách điều chỉnh hỏa lực pháo binh từ máy bay không người lái, sẽ tiêu diệt đáng kể lực lượng dân quân ở đây. Quân đội Ukraine đã đưa xe bọc thép tới khu vực chỉ cách lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng Lugansk 8 km; sau khi các đơn vị của Quân đội Ukraine tấn công khu vực ly khai Lugansk lần đầu tiên sau 4 năm. Theo OSCE, vào ngày 4/11/2021, trên địa phận làng Stanytsia Luganskaya, người ta đã ghi nhận được sự di chuyển của hai xe bọc thép của Quân đội Ukraine, chỉ cách đường giới tuyến một km. Điều này cho thấy phía Ukraine đang có kế hoạch bắt đầu tấn công Lugansk từ hướng này. Theo cơ quan giám sát đặc biệt của OSCE, hai xe chiến đấu bọc thép không rõ loại, đã được nhìn thấy trong một khu dân cư của làng Stanytsia Luhanska. Quá trình di chuyển của 2 xe bọc thép, đã được camera giám sát ghi lại. Đồng thời, có thông tin cho rằng, đây là lần đầu tiên, xe bọc thép của Ukraine được triển khai tại đây. Các chuyên gia cũng chú ý đến thực tế là Quân đội Ukraine bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở Donbass từ nhiều hướng cùng một lúc. Điều này cho thấy, có khả năng Quân đội Ukraine sẽ tổng tấn công hai vùng lãnh thổ ly khai trên toàn khu vực giới tuyến. Theo thông tin của truyền thông Nga, vài giờ trước, quân đội Ukraine đóng tại khu vực đường giới tuyến gần Donetsk, đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào khu dân cư Yasinovatoe, bằng pháo hạng nặng 122 ly và 152 ly; gây ra nhiều thiệt hại cho phía DPR. Một nguồn tin từ DPR cho biết: “Các cuộc pháo kích dữ dội vào Yasinovataya và khu công nghiệp đã bắt đầu. Quân đội Ukraine sử dụng pháo cỡ lớn 122 mm và 152 mm. Các cuộc tấn công bằng pháo binh cỡ lớn, được thực hiện cùng với việc sử dụng súng cối 82 mm từ hướng tây bắc”. Như vậy đã ba ngày liên tiếp, Quân đội Ukraine đã tiến hành hỏa lực dữ dội vào khu vực Yasinovaty, nằm ở phía bắc Donetsk, nhằm cố gắng giành được chỗ đứng trong khu vực, để bắt đầu tổ chức các cuộc tấn công tiếp theo vào chính Donetsk; đồng thời gây hoảng loạn cho khu vực này. Đáng chú ý là chỉ vài giờ trước cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Ukraine vào Yasinovatoe, UAV tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine đã hoạt động trên lãnh thổ của cộng hòa Donetsk tự xưng, sau đó rời khỏi khu vực trước giờ pháo binh Ukraine khai hỏa. Dựa trên lộ trình của chiếc UAV TB2, có khả năng chiếc UAV TB2 trên có thể làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu về vị trí của lực lượng dân quân trong khu vực, để phục vụ cho các cuộc pháo kích vào khu vực này của Quân đội Ukraine. Sau khi bắt đầu một đợt leo thang mới tại khu vực Miền Đông, Kiev đã quyết định bắt đầu phong tỏa nước sinh hoạt đối với phần lãnh thổ LPR. Một biện pháp như vậy có thể dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng đối với dân thường và quân ly khai; vì việc đảm bảo cung cấp nước uống cho vài trăm nghìn người là rất khó khăn. Thông tin về việc bắt đầu phong tỏa nguồn nước sinh hoạt trên lãnh thổ LPR, đã được xác nhận bởi đại diện của LPR; hiện tại các khu dân cư lớn vẫn được cung cấp nước uống, nhưng tình hình đang dần mất kiểm soát. Một vài ngày trước, các nguồn tin ở Kiev đã thông báo khả năng bắt đầu phong tỏa nguồn nước sinh hoạt của khu vực Lugansk ly khai. Hơn nữa, tình hình có thể xấu đi rất nghiêm trọng trong những ngày tới, do phía Ukraine không có kế hoạch nối lại nguồn cung cấp nước cho vùng lãnh thổ chưa kiểm soát này. Nguồn ảnh: Foxt.

