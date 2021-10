5 quốc gia sản xuất súng trường tấn công AK-47 tệ nhất

Năm 2021, AK vẫn là một trong những khẩu súng trường tấn công được sử dụng rộng rãi nhất, với hơn 100 triệu khẩu được bán ra trên toàn thế giới. Rất nhiều quốc gia trên thế giới sản xuất loại súng này tại nhà máy của họ, nhưng không phải tất cả chúng đều giống chất lượng, như những khẩu súng được sản xuất tại quê hương của Kalashnikov. Các chuyên gia của công ty vũ khí Kalashnikov (Nga), tiết lộ loại súng AK do nước ngoài sản xuất, mà khách hàng không bao giờ nên mua và lý do tại sao. Dưới đây là danh sách các quốc gia sản xuất súng AK tệ nhất, mà khách hàng có thể tìm thấy trên thị trường vũ khí toàn cầu. Đứng đầu quốc gia sản xuất súng trường tấn công AK-47 kém nhất là Trung Quốc, mặc dù Liên Xô đã trao quyền sản xuất AK cho Trung Quốc vào năm 1956. Các phiên bản đầu tiên của súng trường tấn công AK-47 do Trung Quốc sản xuất khá tốt, nhưng theo thời gian, chất lượng giảm nghiêm trọng. Ví dụ, một số khẩu AK-47 thậm chí còn có nòng được kết nối lỏng lẻo với thân súng. Đó là điều khó có thể tưởng tượng và chấp nhận được, nhưng nó lại là như vậy, Vladimir Onokoy, người đứng đầu Cục Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự của Kalashnikov Concern cho biết. Dần dần, các nhà máy sản xuất vũ khí tại Trung Quốc bắt đầu “hợp lý hóa sản xuất và giảm chi phí”, dẫn đến chất lượng súng thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm về chất lượng súng trường tấn công AK-47 của Trung Quốc là do giá cả quá thấp. Theo một chuyên gia của Kalashnikov, những khẩu AK-47 đã qua sử dụng được bán trên thị trường quốc tế với giá trung bình 400 USD, trong khi khẩu súng AK-47 mới của Trung Quốc, có giá chỉ 93 USD. “Các vấn đề chính đối với súng AK của Trung Quốc là chất lượng thấp của lò xo đẩy về, bệ khóa nòng, cơ cấu an toàn; đặc biệt nòng súng được nhiệt luyện kém, và còn nhiều vấn đề tệ hơn thế nữa. Một số người thậm chí còn nói vui rằng, súng AK-47 của Trung Quốc được làm từ giấy giấy bìa các-tông”, Yuri Sinichkin, một cựu lính bắn tỉa và kỹ sư hàng đầu tại tập đoàn chế tạo vũ khí Lobaev Arms của Nga cho biết. Quốc gia thứ hai sản xuất những khẩu AK-47 kém chất lượng là Iraq, “Iraq nhận quyền sản xuất súng AK từ Nam Tư, quốc gia trước đây chưa từng có giấy phép sản xuất chính thức. Trên thực tế, những khẩu AK của Iraq là bản sao bất hợp pháp”, Onokoy nói. Lúc đầu, chất lượng súng AK-47 của Iraq không tệ, nhưng chất lượng sản xuất súng AK-47 trở lên kém, sau cuộc chiến kéo dài với Iran và cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo sau chiến tranh. Súng tiểu liên AK-47 của Iraq nòng súng không được mạ crom trong lòng nòng súng, nên nhanh gỉ và dễ bị mài mòn hơn. Ngoài ra còn có các vấn đề với việc xử lý nhiệt của các bộ phận nhỏ, chẳng hạn như thước ngắm, hay bị gãy. Theo đánh giá của Onokoy, đáng ngạc nhiên là một số khẩu AK-47 tồi tệ nhất trên thế giới, lại được sản xuất tại quốc gia có nền kinh tế và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, đó chính là Mỹ. Ở Mỹ có một số nhà sản xuất súng AK tốt nhất trên thế giới, nhưng cũng có những nhà sản xuất tồi nhất. Họ có những công ty kinh doanh nhỏ tốt, tạo ra những khẩu súng trường tấn công AK quý hiếm, cho những người sưu tập súng và có những nhà sản xuất súng AK chất lượng kém đến khó tin, chuyên gia Onokoy nhận xét. Onokoy cho biết tại Mỹ, công ty là Inter Ordnance là nhà sản xuất AK-47 tệ nhất. Trong số rất nhiều điểm yếu của khẩu AK-47 do công ty sản xuất, nổi bật là nòng súng hay bị cong vênh, lẫy hất vỏ đạn yếu dẫn đến hay bị kẹt vỏ đạn khi bắn và việc lắp ráp chất lượng rất kém. Một nhà sản xuất AK-47 cẩu thả khác của Mỹ là Century Arms, công ty này sản xuất những khẩu AK-47 được gọi là khẩu súng “hai trong một”, vừa là súng máy vừa là lựu đạn cầm tay. Nó khác với một quả lựu đạn bình thường ở chỗ, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Onokoy nói đùa. Một quốc gia ở châu Phi là Ethiopia, cũng là nơi sản xuất AK-47 chất lượng kém; nhiều thông tin thậm chí còn cho rằng, việc sản xuất AK ở Ethiopia do các chuyên gia Triều Tiên giúp đỡ. AK-47 do Ethiopia sản xuất được đặc trưng bởi khả năng chống ăn mòn thấp, đinh tán biến dạng, chất lượng nhựa sử dụng chế tạo súng rất kém. Thậm chí sau 60 năm, AK-47 nguyên bản của Liên Xô còn trông mới và hoạt động tốt hơn so với khẩu AK-47 vừa được sản xuất ở Ethiopia”, Onokoy nói. Đứng chót danh sách quốc gia sản xuất AK-47 tệ nhất là AK-47 của Pakistan, vì chúng chủ yếu được sản xuất ở các làng nhỏ, với những công cụ cơ bản. Theo chuyên gia Kalashnikov, 20 trong số 30 khẩu AK do Pakistan sản xuất, không thể bắn trúng mục tiêu cách xa 50 mét, vì đạn của chúng bay theo quỹ đạo không thể đoán trước. Nguồn ảnh: Ydex. Thiết kế và cơ cấu hoạt động của súng trường tấn công AK-47 là cực kỳ đơn giản, tuy nhiên chất lượng kim loại và tay nghề gia công vẫn ảnh hưởng lớn tới chất lượng súng. Nguồn: Similator.

