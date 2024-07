Trong 48 giờ qua, những thay đổi trên chiến trường Ukraine thật đáng kinh ngạc. Tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine hướng tới Pokrovsky dường như bị tan rã một cách tàn nhẫn chỉ sau một đêm. Tốc độ và chiều sâu của nó chắc chắn đã trở thành một bước ngoặt khác trên chiến trường Ukraine gần đây. Thất bại bất ngờ này của Ukraine, không chỉ bộc lộ những thay đổi nhanh chóng của cục diện chiến trường, mà còn phản ánh sâu sắc vai trò then chốt của chiến lược chiến tranh, tinh thần và phân bổ nguồn lực trong việc quyết định thắng bại. Khi ngôi làng và nhà ga xe lửa Progress lần lượt đổi chủ, Quân đội Nga không chỉ củng cố chiến thắng mà còn vạch ra con đường chiến thắng mới trên bản đồ chiến lược. Chiến thắng này không chỉ là chiếm đóng về mặt địa lý, mà còn tác động rất lớn đến tâm lý phòng tuyến của Quân đội Ukraine. Sau khi binh lính Ukraine chứng kiến đồng đội rút lui và mất trận địa, sự hoảng loạn và bất an nhanh chóng lan rộng, tinh thần của họ tụt xuống đáy trong hỗn loạn và chỉ có thể cố gắng thoát khỏi tình huống tưởng chừng như không thể cứu được này. Những sai sót trong việc ra quyết định và phản ứng kém hiệu quả của chỉ huy Quân đội Ukraine từ cấp lữ đoàn trở lên, đặc biệt rõ ràng vào thời điểm này. Mặc dù họ đã cố gắng ổn định tình hình bằng cách huy động lực lượng dự bị, nhưng những nỗ lực này dường như chỉ là giọt nước tràn ly trước chiến thuật linh hoạt hơn và hỏa lực mạnh mẽ của Quân đội Nga. Với việc lần lượt mất đi các cứ điểm quan trọng ở phía đông Pokrovsk, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine lần lượt sụp đổ như hiệu ứng domino, cuối cùng dẫn đến lựa chọn bất lực là rút lui hoàn toàn. Quân Nga nhân cơ hội mở rộng kết quả, lợi dụng sự hỗn loạn và rút lui của quân Ukraine, nhanh chóng điều chỉnh cách triển khai và phát động các cuộc tấn công ác liệt ở cả hai hướng Mirnograd và Pokrovsk. Dưới áp lực của quân Nga, các đơn vị Ukraine đang rút lui về hướng Pokrovsky. Theo thông tin mới nhất được Topwar đăng tải, quân Ukraine đã rút lui về phía tây của làng Vesyoloye, cách làng Progress không xa mà quân Nga vừa tràn ngập. Đồng thời, quân Nga ở phía bắc làng Progress đang dồn một phần các đơn vị Ukraine tới sông Kazenny Torets ở khu vực Timofeevka và Spiridonovka. Trong cuộc so tài về tốc độ và quyết tâm này, Quân đội Nga rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Không chỉ cắt đứt thành công huyết mạch vận tải từ Pokrovsk đến Konstantinovka, họ còn nén thêm không gian hoạt động của Quân đội Ukraine, tạo thế tấn công toàn diện sau đó một cách vững chắc. Đối với Ukraine, chuỗi trận thua này chắc chắn là một đòn nặng nề. Họ không chỉ cần đánh giá lại chiến lược, chiến thuật của mình, mà còn cần khôi phục lại tinh thần càng sớm càng tốt để đối mặt với những thử thách khó khăn hơn phía trước. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, liên quan đến cuộc tấn công hiệu quả của Quân đội Nga. Đó là vấn đề nan giải của Tướng Syrsky, khi phải giải bài toán, đó là tiếp tục sử dụng lực lượng dự bị ở một số khu vực của mặt trận để ngăn chặn quân Nga, hoặc “để giành” cho một cuộc phản công có thể xảy ra vào năm 2025. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Mỹ CNN, Tướng Syrsky đã nói rằng, “tình hình ở mặt trận rất khó khăn”; nhưng đồng thời ông cũng nói thêm rằng, “sẽ đạt được chiến thắng, Crimea sẽ được thu hồi”. Tuy nhiên “đạt được chiến thắng và Crimea sẽ được thu hồi” như thế nào, thì Tướng Syrsky không nói. Hãng tin Anh Reuters gần đây cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 154 của Quân đội Ukraine được thành lập để chuẩn bị cho chiến dịch “phản công 3.0”, đã được điều động đến Kupyansk, để lấp những khoảng trống trong tuyến phòng ngự. Với tình hình hiện tại, không còn bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sử dụng lữ đoàn này trong một cuộc phản công “giả định” của Quân đội Ukraine trong tương lai. Câu hỏi thực tế hiện nay là, nếu phản công, thì Tướng Syrsky lấy quân ở đâu, vũ khí ở đâu, khi tất cả các đơn vị trù bị đều bị vét sạch ra các chiến trường? Các đơn vị của Ukraine được rút khỏi biên giới Ukraine-Belarus gần đây, đã được Quân đội Ukraine tung vào hướng Volchansk và Liptsy ở mặt trận Kharkov. Trước đó, Quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng các đơn vị này cho cuộc phản công trong tương lai; nhưng bây giờ, các đơn vị này đã bị bom lượn FAB và đạn pháo của Nga quần cho “nhừ tử”. Các chuyên gia tin rằng, việc Quân đội Ukraine phải rút lui dưới áp lực tấn công của quân Nga trên hướng Pokrovsky và Toretsk cũng là do Tướng Syrsky đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa việc đưa lực lượng dự bị ra mặt trận hiện nay và bảo toàn chúng cho “cuộc phản công thứ ba”. Điều này cho thấy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine không có đủ lực lượng, vũ khí để giải quyết cả hai vấn đề này. Tóm lại, trận đánh kéo dài 48 giờ theo hướng Pokrovsky này không chỉ chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường Ukraine, mà còn bộc lộ sự phức tạp và thay đổi đằng sau cuộc chiến. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, mỗi bên đang chiến đấu vì niềm tin và lợi ích của riêng mình, và kết quả cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc ai có thể nắm bắt tốt hơn “nhịp đập của chiến trường” và đưa ra quyết định chiến lược hợp lý và hiệu quả hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, RIA Novosti, Al Jazeera).

Trong 48 giờ qua, những thay đổi trên chiến trường Ukraine thật đáng kinh ngạc. Tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine hướng tới Pokrovsky dường như bị tan rã một cách tàn nhẫn chỉ sau một đêm. Tốc độ và chiều sâu của nó chắc chắn đã trở thành một bước ngoặt khác trên chiến trường Ukraine gần đây. Thất bại bất ngờ này của Ukraine, không chỉ bộc lộ những thay đổi nhanh chóng của cục diện chiến trường, mà còn phản ánh sâu sắc vai trò then chốt của chiến lược chiến tranh, tinh thần và phân bổ nguồn lực trong việc quyết định thắng bại. Khi ngôi làng và nhà ga xe lửa Progress lần lượt đổi chủ, Quân đội Nga không chỉ củng cố chiến thắng mà còn vạch ra con đường chiến thắng mới trên bản đồ chiến lược. Chiến thắng này không chỉ là chiếm đóng về mặt địa lý, mà còn tác động rất lớn đến tâm lý phòng tuyến của Quân đội Ukraine. Sau khi binh lính Ukraine chứng kiến đồng đội rút lui và mất trận địa, sự hoảng loạn và bất an nhanh chóng lan rộng, tinh thần của họ tụt xuống đáy trong hỗn loạn và chỉ có thể cố gắng thoát khỏi tình huống tưởng chừng như không thể cứu được này. Những sai sót trong việc ra quyết định và phản ứng kém hiệu quả của chỉ huy Quân đội Ukraine từ cấp lữ đoàn trở lên, đặc biệt rõ ràng vào thời điểm này. Mặc dù họ đã cố gắng ổn định tình hình bằng cách huy động lực lượng dự bị, nhưng những nỗ lực này dường như chỉ là giọt nước tràn ly trước chiến thuật linh hoạt hơn và hỏa lực mạnh mẽ của Quân đội Nga. Với việc lần lượt mất đi các cứ điểm quan trọng ở phía đông Pokrovsk, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine lần lượt sụp đổ như hiệu ứng domino, cuối cùng dẫn đến lựa chọn bất lực là rút lui hoàn toàn. Quân Nga nhân cơ hội mở rộng kết quả, lợi dụng sự hỗn loạn và rút lui của quân Ukraine, nhanh chóng điều chỉnh cách triển khai và phát động các cuộc tấn công ác liệt ở cả hai hướng Mirnograd và Pokrovsk. Dưới áp lực của quân Nga, các đơn vị Ukraine đang rút lui về hướng Pokrovsky. Theo thông tin mới nhất được Topwar đăng tải, quân Ukraine đã rút lui về phía tây của làng Vesyoloye, cách làng Progress không xa mà quân Nga vừa tràn ngập. Đồng thời, quân Nga ở phía bắc làng Progress đang dồn một phần các đơn vị Ukraine tới sông Kazenny Torets ở khu vực Timofeevka và Spiridonovka. Trong cuộc so tài về tốc độ và quyết tâm này, Quân đội Nga rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Không chỉ cắt đứt thành công huyết mạch vận tải từ Pokrovsk đến Konstantinovka, họ còn nén thêm không gian hoạt động của Quân đội Ukraine, tạo thế tấn công toàn diện sau đó một cách vững chắc. Đối với Ukraine, chuỗi trận thua này chắc chắn là một đòn nặng nề. Họ không chỉ cần đánh giá lại chiến lược, chiến thuật của mình, mà còn cần khôi phục lại tinh thần càng sớm càng tốt để đối mặt với những thử thách khó khăn hơn phía trước. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, liên quan đến cuộc tấn công hiệu quả của Quân đội Nga. Đó là vấn đề nan giải của Tướng Syrsky, khi phải giải bài toán, đó là tiếp tục sử dụng lực lượng dự bị ở một số khu vực của mặt trận để ngăn chặn quân Nga, hoặc “để giành” cho một cuộc phản công có thể xảy ra vào năm 2025. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Mỹ CNN, Tướng Syrsky đã nói rằng, “tình hình ở mặt trận rất khó khăn”; nhưng đồng thời ông cũng nói thêm rằng, “sẽ đạt được chiến thắng, Crimea sẽ được thu hồi”. Tuy nhiên “đạt được chiến thắng và Crimea sẽ được thu hồi” như thế nào, thì Tướng Syrsky không nói. Hãng tin Anh Reuters gần đây cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 154 của Quân đội Ukraine được thành lập để chuẩn bị cho chiến dịch “phản công 3.0”, đã được điều động đến Kupyansk, để lấp những khoảng trống trong tuyến phòng ngự. Với tình hình hiện tại, không còn bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sử dụng lữ đoàn này trong một cuộc phản công “giả định” của Quân đội Ukraine trong tương lai. Câu hỏi thực tế hiện nay là, nếu phản công, thì Tướng Syrsky lấy quân ở đâu, vũ khí ở đâu, khi tất cả các đơn vị trù bị đều bị vét sạch ra các chiến trường? Các đơn vị của Ukraine được rút khỏi biên giới Ukraine-Belarus gần đây, đã được Quân đội Ukraine tung vào hướng Volchansk và Liptsy ở mặt trận Kharkov. Trước đó, Quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng các đơn vị này cho cuộc phản công trong tương lai; nhưng bây giờ, các đơn vị này đã bị bom lượn FAB và đạn pháo của Nga quần cho “nhừ tử”. Các chuyên gia tin rằng, việc Quân đội Ukraine phải rút lui dưới áp lực tấn công của quân Nga trên hướng Pokrovsky và Toretsk cũng là do Tướng Syrsky đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa việc đưa lực lượng dự bị ra mặt trận hiện nay và bảo toàn chúng cho “cuộc phản công thứ ba”. Điều này cho thấy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine không có đủ lực lượng, vũ khí để giải quyết cả hai vấn đề này. Tóm lại, trận đánh kéo dài 48 giờ theo hướng Pokrovsky này không chỉ chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường Ukraine, mà còn bộc lộ sự phức tạp và thay đổi đằng sau cuộc chiến. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, mỗi bên đang chiến đấu vì niềm tin và lợi ích của riêng mình, và kết quả cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc ai có thể nắm bắt tốt hơn “nhịp đập của chiến trường” và đưa ra quyết định chiến lược hợp lý và hiệu quả hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, RIA Novosti, Al Jazeera).