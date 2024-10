14 lữ đoàn Ukraine bị mắc kẹt ở Kursk, giao tranh quyết liệt

Tỉnh Kursk của Nga, hơn hai tháng qua đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quân sự toàn cầu. Trên mặt trận này, 14 lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine, với sự hỗ trợ đắc lực của NATO, đã quyết tâm làm thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực giữa hai bên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù Quân đội Ukraine được khen ngợi vì lòng dũng cảm, nhưng khi đối mặt với đối thủ hùng mạnh là Quân đội Nga, hành động của họ chắc chắn mang ý nghĩa “trứng chọi đá”. Nhưng dù thế nào đi nữa, Quân đội Ukraine đã có một bước đi liều lĩnh và quyết định dốc toàn lực trong trận chiến này, để có thể lật ngược tình thế. Về phía Quân đội Nga, mặc dù bị bất ngờ, nhưng họ nhanh chóng chuyển “nguy thành an”, biến Kursk thành một cái bẫy. Do địa hình của Kursk rất phức tạp, giống như một mê cung tự nhiên, chắc chắn đây là một cái bẫy khổng lồ đối với những kẻ thù không quen thuộc với địa hình. Nếu quân Ukraine càng tiến sâu vào, họ càng nguy cơ bị bao vây nhiều hơn. Theo tình báo Nga, Quân đội Ukraine không chiến đấu một mình ở Kursk, bởi họ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của NATO phía sau. Trong số 14 lữ đoàn Ukraine tiến vào Kursk, có nhiều lữ đoàn là "át chủ bài", được NATO huấn luyện và trang bị. Các lữ đoàn Ukraine được NATO huấn luyện, với các khái niệm chiến đấu tiên tiến và chiến thuật do NATO cung cấp, hiệu quả chiến đấu của các lữ đoàn này được nâng lên rất nhiều, tiêu biểu là Lữ đoàn xung kích đường không 82, 80; Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, 21. Đối với Ukraine, trận Kursk là bước đột phá để họ có thể phá thế bị động; Kiev hy vọng sẽ dùng mặt trận này để lật ngược tình thế chiến tranh và giành lại thế chủ động. Đối với Nga, Kursk chính là “mạch máu” của họ; một khi mặt trận này thất thủ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vì vậy, cả hai bên đều rất nỗ lực trên mặt trận này và sẵn sàng chơi “tất tay”. Tình hình mặt trận này ác liệt đến mức có thể nói là “bi thảm”, khi hai bên chiến đấu trong một chiến trường tương đối hẹp, pháo binh bắn phá liên tục, khói mù mịt khắp trời. Toàn bộ chiến trường Kursk biến thành một “địa ngục trần gian”. Quân đội Nga sau giai đoạn đầu bị bất ngờ, họ từng bước khép kín vòng vây và cố gắng gài bẫy quân Ukraine. Quân đội Nga có sức mạnh và lợi thế về hậu cần, lại chiến đấu trên lãnh thổ của mình và chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Họ liên tục tấn công các đoàn xe hậu cần, kho vũ khí và các điểm tập trung quân, gây khó khăn rất lớn cho Quân đội Ukraine. Tại mặt trận Kursk, Quân đội Nga sử dụng các bệ phóng tên lửa và pháo tầm xa, tiến hành hỏa lực tấn công dữ dội vào Quân đội Ukraine. Hai bên phát động trận chiến quyết định ác liệt trên tuyến từ Tolstoy Lug đến Zelenishliakh rồi đến Malaya Loknia. Chiến trường tràn ngập khói và lửa, trông giống như ngày tận thế. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Tổng thống Nga Putin cho biết, khoảng 2.000 quân Ukraine xâm chiếm khu vực Kursk đã bị phong tỏa và bao vây. Theo Tổng thống Putin, “Quân đội Nga đã bắt đầu loại bỏ nhóm nàyvà cũng đang tự tin tiến về phía trước dọc theo toàn bộ chiến tuyến”. Còn các quan chức của Kiev phủ nhận thực tế về việc bao vây và họ đang cố gắng phá vây bằng cách mở thêm hướng tiến công vu hồi tại “Con đường Mới” ở quận Glushkovsky. Chính trên hướng tiến công này, các binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 106 Tula của Nga đã bắt sống một chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 quý hiếm của Ukraine, được Thụy Điển viện trợ. Trên hướng Glushkovsky, quân Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21, trước hỏa lực tấn công ác liệt của Quân đội Nga, đã mất tinh thần, từ chối thực hiện mệnh lệnh chiến đấu của chỉ huy và bỏ vị trí chiến đấu, ẩn náu trong vùng Sumy. Hiện khu vực Glushkovsky vẫn chìm trong “sương mù chiến tranh”, có thông tin, quân Ukraine tại đây đã rút hết về phía bên kia biên giới. Trong ngày 26/10, có 8 quân nhân Ukraine ra hàng quân Nga, trong đó có một nữ xạ thủ súng máy. Theo kênh Telegram của Nga, một số quân nhân nữ của Ukraine cũng bị bắt làm tù binh ở khu vực Lyubimovka. Do thiếu hụt hỏa lực, quân Ukraine buộc phải thực hiện chiến thuật tấn công “biển người”, khi tấn công vào các khu vực gần Novy Put, Novoivanovka và Plekhovo, có thể nhằm mục đích kìm chân quân Nga hoặc thậm chí là cố gắng phá vòng vây. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc Quân đội Nga tăng cường sử dụng UAV tấn công phá hủy các xe bọc thép ngụy trang và quân Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Rõ ràng, hậu quả của việc cây rụng lá cuối mùa thu đang diễn ra, khiến quân Ukraine ngày càng khó khăn khi ẩn nấp dưới tán cây. Hiện quân Ukraine đang tiến công mạnh ở các khu dân cư Kamyshovka, Novoivanovka và Pogrebki. Trong khi quân Nga đang phản công mạnh ở các khu dân cư Daryino, Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Nikolaevo-Daryino, Novoivanovka và Plekhovo. Hiện có ít nhất ba ngôi làng là Zeleny Shlyakh, Novoivanovka và Plekhovo đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), xác nhận quân Nga đã tái chiếm ngôi làng Daryino. Kênh Rybar cho biết, “Quân đội Nga đã tái chiếm hoàn toàn Daryino, nhưng vẫn chưa có xác nhận nào từ Bộ Quốc phòng Nga”. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform).

