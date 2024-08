Quân Nga thu giữ xe bọc thép Stryker tại Kursk, Moscow thu món hời

Trong các cuộc triển lãm “Chiến lợi phẩm chiến tranh”, được tổ chức hồi tháng 5 vừa qua ở nhiều thành phố của Nga, nhiều trang bị chiến đấu chủ lực kiểu phương Tây đã xuất hiện trong triển lãm, bao gồm xe tăng M1A1, xe tăng Leopard 2A6, xe chiến đấu bộ binh CV90, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2, xe chiến đấu bộ binh Marder... Tuy nhiên, trong bộ sưu tập của của Nga vẫn thiếu hai loại vũ khí nổi tiếng mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, đó là xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng Challenger 2 do Anh hỗ trợ, vũ khí còn lại là xe bọc thép bánh hơi Strike do Mỹ hỗ trợ. Về việc Nga không thể chiếm được xe tăng Challenger 2 cũng là chuyện bình thường, vì người Anh chỉ cấp tổng cộng một đại đội (14 xe), nhưng sau khi mất một chiếc trong chiến đấu, người Anh đã không cho Quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng. Cùng với đó, chiếc Challenger 2 bị phá hủy, nằm trong khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát, nên tất nhiên không thể kéo về được. Còn những chiếc xe bọc thép Stryke, được trang bị cho Lữ đoàn xung kích đường không số 82; đây cũng là lữ đoàn được trang bị xe tăng Challenger 2. Mặc dù Quân đội Nga đã phá hủy tương đối nhiều xe bọc thép Stryker, nhưng vì quân Ukraine đang trong thế tấn công, nên những chiếc Strike bị phá hủy vẫn có thể cứu kéo, để không cho rơi vào tay quân Nga. Vào tháng 5 năm nay, Quân đội Nga tấn công Kharkov, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 của Quân đội Ukraine đã được rút từ mặt trận Zaporozhye về đây cứu viện. Mặc dù quân Nga cũng tiêu diệt một số xe bọc thép Stryker, nhưng họ vẫn chưa thu được loại xe bọc thép chở quân được ví là “tiền đạo” của các đội xung kích. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga lần này, Quân đội Ukraine đã sử dụng Lữ đoàn xung kích đường không số 82, đồng thời điều động một đơn vị khác cũng được trang bị xe bọc thép Stryker, đó là Lữ đoàn tấn công đường không số 80, để phát động cuộc tấn công. Vào ngày 6/8, Quân đội Ukraine đã bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, nhanh chóng đột phá biên giới, sau đó mở cuộc tấn công thần tốc dọc theo đường cao tốc. Tất nhiên, loại xe thiết giáp bánh cỡ trung như xe Strike có thể phát huy tốt lợi thế của chúng. Tuy nhiên, dù khả năng di chuyển trên đường là một lợi thế, nhưng khả năng bảo vệ và hỏa lực của một phương tiện chiến đấu bánh lốp như Strike lại không tốt lắm; nếu bị hỏa lực chống tăng bắn trúng, thì nguy cơ bị tiêu diệt sẽ rất cao. Do các đơn vị của Ukraine khi tiến quân vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga phải hoạt động phân tán, xen kẽ ở cấp đại đội, trung đội và cơ động liên tục, nên đôi khi họ bị tách ra và một phương tiện trong đội không thể trốn thoát. Trong 4 ngày đầu, quân Nga ở khu vực Kursk chỉ là lính biên phòng, cảnh sát vũ trang hoặc lính nghĩa vụ, nên khả năng đánh chặn hạn chế. Nhưng sau khi Quân đội Nga đưa Lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 đến tiếp viện, họ đã chặn đứng bước tiến, tiêu diệt một đại đội của Ukraine. Đồng thời, quân của Lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 cũng phá hủy một chiếc xe bọc thép Stryker của Lữ đoàn xung kích đường không số 82. Chiếc xe này đã tiến quá xa về phía trước và rơi vào ổ phục kích của quân đội Nga. Về cơ bản, toàn bộ quân số trên xe đều thiệt mạng và chiếc Strike đã bị quân Nga thu giữ. Hiện ở khu vực Kursk, giữa quân Nga và quân Ukraine chiến đấu còn chưa phân tuyến; ở những nơi quân chính quy Nga có mặt, tình hình về cơ bản đã được kiểm soát và chiếc xe bọc thép Stryker chiến lợi phẩm đương nhiên sẽ được kéo về. Hơn nữa, Stryker là loại xe bọc thép bánh lốp, dễ kéo hơn; thứ hai, ở Nga có tiền thưởng, ngoài việc kiếm được tiền, họ còn có thể lập công, nên có động lực. Như vậy, đây là chiếc xe bọc thép Strike chiến lợi phẩm đầu tiên bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Điều đặc biệt thú vị là chiếc Stryker này bị thu không phải ở Ukraine, mà ở chính nước Nga. Một điều trùng hợp đặc biệt nữa, là khi Lữ đoàn xung kích đường không số 82 của Quân đội Ukraine lần đầu tiên bước vào chiến trường, đã chạm trán với Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 của Quân đội Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 ở chiến trường Rabotino, tỉnh Zaporozhye. Một năm sau, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 của Quân đội Ukraine đã tấn công vào lãnh thổ Nga và chạm trán đối thủ cũ là Lữ đoàn 810 của Quân đội Nga. Có thể nói đây là “oan gia ngõ hẹp”; nhưng lần này, Quân đội Nga đã bắt được “tiền đạo” của quân Ukraine, điều khiến người Mỹ chẳng vui vẻ gì. (Nguồn ảnh; TASS, Redit, Toơpar).

