10 dự án chiến đấu cơ thất bại nhưng không vô dụng (kỳ 2)

Convair Model 49 là mẫu máy bay cất cánh thẳng đứng kỳ lạ do công ty Convair chế tạo vào thập kỷ 60. Máy bay sử dụng động cơ cánh quạt để cất, hạ cánh tương tự như trực thăng. Buồng lái có thể điều chỉnh vuông góc so với phần động cơ đẩy khi hạ cánh hoặc gập lại khi bay thẳng. Dự án sau đó đã bị hủy bỏ do tính bất thường trong thiết kế. (Ảnh USAF) Vào cuối những năm 1960, Lockheed thấy được thị phần tiềm năng máy bay tiêm kích giá rẻ. Vì thế, họ chọn việc cải tiến từ chiếc F-104, chiếc CL-1200 ra đời nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Northrop F-5 (Ảnh Lockheed Martin) Về mặt lý thuyết, CL-1200 có khả năng cơ động và dễ điều khiển hơn F-104 và có giá khoảng 2 triệu USD mỗi bản, rẻ hơn F-4E thời bấy giờ. Nhưng nó vẫn thua trong cuộc đua với F-5. Chỉ có 1 nguyên mẫu được thực hiện (Ảnh Lockheed Martin) Dassault Mirage 4000 có thể là một chiến đấu cơ hoàn hảo nếu được sản xuất hàng loạt. Chiến đấu cơ này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1979. Mirage 4000 có thể so sánh với F-15 và Su-27 về tầm bay và tải trọng vũ khí. (Ảnh Dassault Aviation) Sự thất bại của Dassault Mirage 4000 không bởi vấn đề của kỹ thuật và công nghệ, mà đến từ sự biến động của thị phần của Dassault. Pháp không quan tâm tới dự án, Iran phát sinh cuộc Cách mạng 1979, Saudi Arabia chọn máy bay đa dụng F-15. (Ảnh Airlines) Kamov V-100 là mẫu máy bay lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định do công ty Kamov, Nga thiết kế vào những năm 1980. V-100 có thể mang tên lửa không đối đất và pháo 23 mm. Dự án đã không được quân đội Liên Xô chấp nhận do tính rủi ro trong thiết kế quá cao. (Ảnh: Yertopedia). Yakovlev Yak-43 là mẫu thử nghiệm máy bay cất hạ cánh thẳng đứng do Yakovlev, Liên Xô chế tạo vào những năm 1980. Máy bay sử dụng một động cơ phản lực với vòi phun có thể di chuyển cùng 2 động cơ nâng dọc ở trong thân. (Ảnh Yakolev) Luôn tồn tại những tranh cãi về sự sao chép trong các thiết kế máy bay của Liên Xô/Nga và Mỹ, nhưng có một thực tế là sự kế thừa các nghiên cứu. Lockheed Martin đã mua lại thiết kế Yak-43 để phát triển phiên bản F-35B. (Ảnh USAF) Người Anh có thể đã có một chiến đấu cơ tàng hình riêng nếu họ quyết tâm theo đuổi dự án P.125 do tập đoàn BAE Systems thiết kế. Dự án được triển khai vào những năm 1980, nhà sản xuất dự định chế tạo 2 phiên bản cất cánh thông thường và thẳng đứng. (Ảnh Moddb) Tuy nhiên, tham vọng của dự án quá lớn và vượt quá năng lực công nghệ khi đó của nước Anh. P.125 bị hủy bỏ vào năm 1990 mà chưa có mẫu thử nghiệm nào được chế tạo. (Ảnh Moddb)

Convair Model 49 là mẫu máy bay cất cánh thẳng đứng kỳ lạ do công ty Convair chế tạo vào thập kỷ 60. Máy bay sử dụng động cơ cánh quạt để cất, hạ cánh tương tự như trực thăng. Buồng lái có thể điều chỉnh vuông góc so với phần động cơ đẩy khi hạ cánh hoặc gập lại khi bay thẳng. Dự án sau đó đã bị hủy bỏ do tính bất thường trong thiết kế. (Ảnh USAF) Vào cuối những năm 1960, Lockheed thấy được thị phần tiềm năng máy bay tiêm kích giá rẻ. Vì thế, họ chọn việc cải tiến từ chiếc F-104, chiếc CL-1200 ra đời nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Northrop F-5 (Ảnh Lockheed Martin) Về mặt lý thuyết, CL-1200 có khả năng cơ động và dễ điều khiển hơn F-104 và có giá khoảng 2 triệu USD mỗi bản, rẻ hơn F-4E thời bấy giờ. Nhưng nó vẫn thua trong cuộc đua với F-5. Chỉ có 1 nguyên mẫu được thực hiện (Ảnh Lockheed Martin) Dassault Mirage 4000 có thể là một chiến đấu cơ hoàn hảo nếu được sản xuất hàng loạt. Chiến đấu cơ này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1979. Mirage 4000 có thể so sánh với F-15 và Su-27 về tầm bay và tải trọng vũ khí. (Ảnh Dassault Aviation) Sự thất bại của Dassault Mirage 4000 không bởi vấn đề của kỹ thuật và công nghệ, mà đến từ sự biến động của thị phần của Dassault. Pháp không quan tâm tới dự án, Iran phát sinh cuộc Cách mạng 1979, Saudi Arabia chọn máy bay đa dụng F-15. (Ảnh Airlines) Kamov V-100 là mẫu máy bay lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định do công ty Kamov, Nga thiết kế vào những năm 1980. V-100 có thể mang tên lửa không đối đất và pháo 23 mm. Dự án đã không được quân đội Liên Xô chấp nhận do tính rủi ro trong thiết kế quá cao. (Ảnh: Yertopedia). Yakovlev Yak-43 là mẫu thử nghiệm máy bay cất hạ cánh thẳng đứng do Yakovlev, Liên Xô chế tạo vào những năm 1980. Máy bay sử dụng một động cơ phản lực với vòi phun có thể di chuyển cùng 2 động cơ nâng dọc ở trong thân. (Ảnh Yakolev) Luôn tồn tại những tranh cãi về sự sao chép trong các thiết kế máy bay của Liên Xô/Nga và Mỹ, nhưng có một thực tế là sự kế thừa các nghiên cứu. Lockheed Martin đã mua lại thiết kế Yak-43 để phát triển phiên bản F-35B. (Ảnh USAF) Người Anh có thể đã có một chiến đấu cơ tàng hình riêng nếu họ quyết tâm theo đuổi dự án P.125 do tập đoàn BAE Systems thiết kế. Dự án được triển khai vào những năm 1980, nhà sản xuất dự định chế tạo 2 phiên bản cất cánh thông thường và thẳng đứng. (Ảnh Moddb) Tuy nhiên, tham vọng của dự án quá lớn và vượt quá năng lực công nghệ khi đó của nước Anh. P.125 bị hủy bỏ vào năm 1990 mà chưa có mẫu thử nghiệm nào được chế tạo. (Ảnh Moddb)