Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên

Xã hội

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

