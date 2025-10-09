Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).
Tesla của Model Y và Model 3 bản “giá rẻ” với mức bán khởi điểm cao nhất 39.990 USD, nhưng vẫn đắt hơn đời cũ do mất ưu đãi thuế và không tạo đột phá mới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu và sông Thương có khả năng đạt đỉnh, với mức nước vượt báo động 3.
Từ Ninh Bình đến Hải Phòng, Thanh Hoá, nhiều chuyến xe chở đầy cơm nắm, nước uống và nhu yếu phẩm chạy xuyên đêm đến Thái Nguyên, tiếp sức cho bà con vùng ngập.
Khi tàu cá đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 08041’N-113050’E, bất ngờ các thuyền viên phát hiện ông Lê Văn D. đã tử vong trong khi ngủ, nghi do đột quỵ.
Gần 2.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng người dân xuyên đêm đắp cát ngăn đập tràn tại đê Đẩu Hàn, tỉnh Bắc Ninh.
Phản hồi hai chiều giúp chính phủ điều chỉnh chính sách phù hợp, tăng niềm tin xã hội, giảm thiểu sai sót và thúc đẩy sự hợp tác giữa Nhà nước và người dân.
Do muốn quay lại với vợ cũ, nhưng bị phản đối, Lý Văn Sắn, gã đàn ông nghiện ma túy, sống lang thang đã gây ra vụ thảm sát khiến 7 người thương vong.
Ngày 07/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.
Người dân cả nước đang rất quan tâm về nguyên nhân khiến nhiều tỉnh miền Bắc ngập lụt diện rộng, từ Hà Nội đến Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh…
Hoàng Hường, một trong những nhân vật được mệnh danh là “nữ hoàng livestream”, “nữ đại gia” bị khởi tố.
Đối tượng 71 tuổi đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Một tháng sau, người đàn ông này bị bắt giữ.
Hai cán bộ phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Ngày 8/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video về việc va chạm giữa tàu hoả trên phố cà phê đường tàu khiến nhiều người bàng hoàng.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Bôn và Đặng An bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 90 tháng tù giam.
Do nhóm của Đông truy đuổi với tốc độ nhanh, Thuận hoảng sợ làm mất lái, lao xe máy xuống ruộng khiến Việt bị thương nặng dẫn đến tử vong, Thuận bị thương nhẹ.
Nam sinh đi xe máy chở 3 người bị lạc tay lái tông vào trụ rào khiến 1 em tử vong, 2 em còn lại bị thương.
Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).
Sau khi tham gia nhóm pickleball trên mạng xã hội, chị H.T.M. (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị lừa chuyển khoản hơn 600 triệu đồng.
Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Xuân Sơn đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị N.T.P. và cháu N.T.Đ. (con riêng chị P.) tử vong tại chỗ rồi nhảy sông tự tử.
Đối tượng Triệu Trọng N. đã dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường học. Đáng chú ý, N. mới ra tù được 4 ngày.
Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đối tượng lái xe lao vào quán nhậu tông chết người âm tính với ma túy.