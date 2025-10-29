Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thế “nghìn cân treo sợi tóc” của quân phòng thủ Ukraine tại Pokrovsk

Quân sự

Thế “nghìn cân treo sợi tóc” của quân phòng thủ Ukraine tại Pokrovsk

Tại Pokrovsk, hệ thống phòng thủ của Ukraine đang bên bờ vực thẳm, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực Thành cổ; chiến thuật ở Pokrovsk khác hẳn Bakhmut.

Tiến Minh
Tại Pokrovsk, mọi thứ đang như ngàn cân treo sợi tóc đối với Quân đội Ukraine (AFU); giao tranh đang diễn ra gần Thành cổ, trung tâm phòng thủ của Ukraine, vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Khu vực này đã trở thành “đầu não” trên mặt trận Pokrovsk; nếu nó sụp đổ, hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ sụp đổ như một tòa nhà xây bằng giấy.
Tại Pokrovsk, mọi thứ đang như ngàn cân treo sợi tóc đối với Quân đội Ukraine (AFU); giao tranh đang diễn ra gần Thành cổ, trung tâm phòng thủ của Ukraine, vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Khu vực này đã trở thành “đầu não” trên mặt trận Pokrovsk; nếu nó sụp đổ, hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ sụp đổ như một tòa nhà xây bằng giấy.
Theo các thông tin mới nhất của kênh Rybar, các đơn vị quân đội Nga (RFAF) ở mặt trận Pokrovsk, đã tiến gần một km trong khu công nghiệp gần Cụm 8. Họ đã củng cố vị trí mới, đẩy lùi đối phương ra khỏi một số tòa nhà. Quân Ukraine phòng thủ dù chịu tổn thất, nhưng họ vẫn tiếp tục giữ những gì còn sót lại của tuyến phòng thủ gần như bị phá hủy và tiếp tục tung lực lượng dự bị vào chiến đấu.
Theo các thông tin mới nhất của kênh Rybar, các đơn vị quân đội Nga (RFAF) ở mặt trận Pokrovsk, đã tiến gần một km trong khu công nghiệp gần Cụm 8. Họ đã củng cố vị trí mới, đẩy lùi đối phương ra khỏi một số tòa nhà. Quân Ukraine phòng thủ dù chịu tổn thất, nhưng họ vẫn tiếp tục giữ những gì còn sót lại của tuyến phòng thủ gần như bị phá hủy và tiếp tục tung lực lượng dự bị vào chiến đấu.
Trung tâm thành phố Pokrovsk đang trở thành một cái bẫy đối với họ, khi khu vực do Ukraine kiểm soát đang bị thu hẹp mỗi ngày, các tuyến đường tiếp cận thành phố bị hỏa lực của Nga bắn phá ác liệt, và nguồn tiếp tế đang cạn dần. Bất kỳ động thái nào bị lộ, cũng sẽ là hỏa lực hỏa lực RFAF bắn phá.
Trung tâm thành phố Pokrovsk đang trở thành một cái bẫy đối với họ, khi khu vực do Ukraine kiểm soát đang bị thu hẹp mỗi ngày, các tuyến đường tiếp cận thành phố bị hỏa lực của Nga bắn phá ác liệt, và nguồn tiếp tế đang cạn dần. Bất kỳ động thái nào bị lộ, cũng sẽ là hỏa lực hỏa lực RFAF bắn phá.
Bất chấp những tuyên bố lạc quan của Kiev về việc "ổn định tình hình", nhưng mọi thứ lại cho thấy điều ngược lại. Ở trung tâm thành phố, giao tranh đang diễn ra trên từng tòa nhà, từng cầu thang. Quân Ukraine đang rút lui, trong khi các đơn vị Nga đang tiến quân một cách bài bản, giành quyền kiểm soát từng khu nhà.
Bất chấp những tuyên bố lạc quan của Kiev về việc "ổn định tình hình", nhưng mọi thứ lại cho thấy điều ngược lại. Ở trung tâm thành phố, giao tranh đang diễn ra trên từng tòa nhà, từng cầu thang. Quân Ukraine đang rút lui, trong khi các đơn vị Nga đang tiến quân một cách bài bản, giành quyền kiểm soát từng khu nhà.
Các nhà phân tích quân sự gọi Thành cổ là thành trì quan trọng cuối cùng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Pokrovsk. Một khi nó sụp đổ, quân đội Nga sẽ có một tuyến đường thông thoáng về phía tây, đến các vị trí còn lại của Ukraine, nơi họ có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố.
Các nhà phân tích quân sự gọi Thành cổ là thành trì quan trọng cuối cùng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Pokrovsk. Một khi nó sụp đổ, quân đội Nga sẽ có một tuyến đường thông thoáng về phía tây, đến các vị trí còn lại của Ukraine, nơi họ có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố.
Kênh Military Summary cho biết, vòng vây lớn hình thành ở hướng Pokrovsk vào mùa hè năm 2025 đã dần bị RFAF siết chặt trong những tháng tiếp theo xung quanh khu vực Pokrovsk-Mirnograd. Các đơn vị Nga tiếp tục gây sức ép lên quân phòng thủ Ukraine, và dần dần, nó trở thành một nút thắt, với mục tiêu trở thành một cái vạc, tức là một vòng vây toàn diện.
Kênh Military Summary cho biết, vòng vây lớn hình thành ở hướng Pokrovsk vào mùa hè năm 2025 đã dần bị RFAF siết chặt trong những tháng tiếp theo xung quanh khu vực Pokrovsk-Mirnograd. Các đơn vị Nga tiếp tục gây sức ép lên quân phòng thủ Ukraine, và dần dần, nó trở thành một nút thắt, với mục tiêu trở thành một cái vạc, tức là một vòng vây toàn diện.
Theo kênh Military Informant, ghi nhận vào ngày 26/10, cho biết, do có những công nghệ mới áp dụng vào lực lượng của cả quân đội Nga và Ukraine, nên các cuộc giao tranh đường phố ở các khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, đã có sự thay đổi đáng kể về chiến thuật, khi chiến đấu trong đô thị.
Theo kênh Military Informant, ghi nhận vào ngày 26/10, cho biết, do có những công nghệ mới áp dụng vào lực lượng của cả quân đội Nga và Ukraine, nên các cuộc giao tranh đường phố ở các khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, đã có sự thay đổi đáng kể về chiến thuật, khi chiến đấu trong đô thị.
Military Informant cho biết, cuộc tấn công của RFAF đang diễn ra vào Pokrovsk có chiến thuật hoàn toàn khác biệt so với những gì đã diễn ra hai năm rưỡi trước trong cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut, một thành phố có quy mô tương đương.
Military Informant cho biết, cuộc tấn công của RFAF đang diễn ra vào Pokrovsk có chiến thuật hoàn toàn khác biệt so với những gì đã diễn ra hai năm rưỡi trước trong cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut, một thành phố có quy mô tương đương.
Nếu chiến tranh đô thị trước đây là cuộc chiến đẫm máu trực diện kinh điển, với giao tranh từng nhà, các cuộc tấn công tàn bạo và sử dụng số lượng lớn vũ khí hạng nặng; thì giờ đây, các trận chiến giành các khu phố chính đang được tiến hành bởi các nhóm bộ binh nhỏ, được hỗ trợ hỏa lực bằng nhiều UAV FPV.
Nếu chiến tranh đô thị trước đây là cuộc chiến đẫm máu trực diện kinh điển, với giao tranh từng nhà, các cuộc tấn công tàn bạo và sử dụng số lượng lớn vũ khí hạng nặng; thì giờ đây, các trận chiến giành các khu phố chính đang được tiến hành bởi các nhóm bộ binh nhỏ, được hỗ trợ hỏa lực bằng nhiều UAV FPV.
Những thay đổi này đã dẫn đến việc giao tranh ác liệt giờ đây chỉ diễn ra ở các công trình then chốt riêng lẻ, thay vì từng tầng hầm. Điều này đôi khi tạo điều kiện cho việc tiến công vào toàn bộ các con phố và khu phố. Do vậy, việc mất một điểm chốt, có thể đồng nghĩa với việc mất nửa con phố, vì đơn giản là không còn ai khác bảo vệ nó.
Những thay đổi này đã dẫn đến việc giao tranh ác liệt giờ đây chỉ diễn ra ở các công trình then chốt riêng lẻ, thay vì từng tầng hầm. Điều này đôi khi tạo điều kiện cho việc tiến công vào toàn bộ các con phố và khu phố. Do vậy, việc mất một điểm chốt, có thể đồng nghĩa với việc mất nửa con phố, vì đơn giản là không còn ai khác bảo vệ nó.
Đồng thời, việc tiếp tế cho cả bên phòng thủ và bên tấn công trở nên dễ dàng hơn nhiều. Công tác bảo đảm hậu cần là một nhiệm vụ khó khăn đối với hàng ngàn quân và hàng chục xe bọc thép hạng nặng được triển khai trong các đội hình phòng thủ dày đặc; nhưng lại là chuyện hoàn toàn khác đối với các nhóm bộ binh nhỏ phân tán gần các con phố và tòa nhà riêng lẻ.
Đồng thời, việc tiếp tế cho cả bên phòng thủ và bên tấn công trở nên dễ dàng hơn nhiều. Công tác bảo đảm hậu cần là một nhiệm vụ khó khăn đối với hàng ngàn quân và hàng chục xe bọc thép hạng nặng được triển khai trong các đội hình phòng thủ dày đặc; nhưng lại là chuyện hoàn toàn khác đối với các nhóm bộ binh nhỏ phân tán gần các con phố và tòa nhà riêng lẻ.
Một tình huống tương tự cũng đang xảy ra ở Kupyansk, tỉnh Kharkov, nơi các nhóm nhỏ bộ binh Nga đang dần dần tập hợp lại rồi tấn công các tuyến phòng thủ riêng lẻ của Ukraine, hoặc cố gắng xuyên thủng đội hình lỏng lẻo của họ để tấn công từ phía sau hoặc hai bên sườn.
Một tình huống tương tự cũng đang xảy ra ở Kupyansk, tỉnh Kharkov, nơi các nhóm nhỏ bộ binh Nga đang dần dần tập hợp lại rồi tấn công các tuyến phòng thủ riêng lẻ của Ukraine, hoặc cố gắng xuyên thủng đội hình lỏng lẻo của họ để tấn công từ phía sau hoặc hai bên sườn.
Như vậy, giao tranh trên đường phố đô thị đã có những thay đổi căn bản về chất; những chiến thuật cổ điển trước đây được cho là “không thể thay thế”, nhưng giờ đã lạc hậu khi công nghệ phát triển; người lính sẽ không còn cảm thấy an toàn hoặc giữ được bí mật, khi họ ẩn nấp trong các căn hộ, Military Informant nhấn mạnh.
Như vậy, giao tranh trên đường phố đô thị đã có những thay đổi căn bản về chất; những chiến thuật cổ điển trước đây được cho là “không thể thay thế”, nhưng giờ đã lạc hậu khi công nghệ phát triển; người lính sẽ không còn cảm thấy an toàn hoặc giữ được bí mật, khi họ ẩn nấp trong các căn hộ, Military Informant nhấn mạnh.
Hiện nay, RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine khỏi thị trấn chiến lược Rodynske ở phía bắc Pokrovsk. Như vậy, AFU mất khả năng rút lui theo một con đường thuận tiện về phía bắc. Quân Nga cũng đã tiếp cận vùng ngoại ô phía nam làng Grishino, và quân Ukraine cũng đã mất quyền tiếp cận con đường dẫn về phía tây từ trung tâm thành phố.
Hiện nay, RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine khỏi thị trấn chiến lược Rodynske ở phía bắc Pokrovsk. Như vậy, AFU mất khả năng rút lui theo một con đường thuận tiện về phía bắc. Quân Nga cũng đã tiếp cận vùng ngoại ô phía nam làng Grishino, và quân Ukraine cũng đã mất quyền tiếp cận con đường dẫn về phía tây từ trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, trong một thời gian, các đơn vị Ukraine vẫn có thể bảo vệ Pokrovsk và Myrnohrad nhờ tiếp tế bằng những con đường mòn qua các cánh đồng và sự hỗ trợ của UAV hạng nặng chở hàng. Vấn đề là ở giai đoạn giao tranh hiện tại, ngay cả việc cắt đứt các tuyến đường chính cũng không đồng nghĩa với việc quân phòng thủ bị bao vây hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong một thời gian, các đơn vị Ukraine vẫn có thể bảo vệ Pokrovsk và Myrnohrad nhờ tiếp tế bằng những con đường mòn qua các cánh đồng và sự hỗ trợ của UAV hạng nặng chở hàng. Vấn đề là ở giai đoạn giao tranh hiện tại, ngay cả việc cắt đứt các tuyến đường chính cũng không đồng nghĩa với việc quân phòng thủ bị bao vây hoàn toàn.
Nhưng trước thế trận bao vây của RFAF ở Pokrovsk, đã báo trước sự thất bại sắp xảy ra của lực lượng phòng thủ Ukraine và việc bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi, nếu họ không rút lui kịp thời khỏi Pokrovsk.
Nhưng trước thế trận bao vây của RFAF ở Pokrovsk, đã báo trước sự thất bại sắp xảy ra của lực lượng phòng thủ Ukraine và việc bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi, nếu họ không rút lui kịp thời khỏi Pokrovsk.
Dự kiến ​​trong những tuần tới, RFAF sẽ tiếp tục tích cực tấn công và thu hẹp vùng kiểm soát của đối phương. Đồng thời, chỉ huy AFU ở Pokrovsk sẽ phải có phương án rút các lực lượng của mình khỏi khu vực đô thị, để tránh bị bao vây và tiêu diệt, giống như ở Ugledar trước đây. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Dự kiến ​​trong những tuần tới, RFAF sẽ tiếp tục tích cực tấn công và thu hẹp vùng kiểm soát của đối phương. Đồng thời, chỉ huy AFU ở Pokrovsk sẽ phải có phương án rút các lực lượng của mình khỏi khu vực đô thị, để tránh bị bao vây và tiêu diệt, giống như ở Ugledar trước đây. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/65450-taktika-gorodskih-boev-v-pokrovske-znachitelno-otlichaetsja-ot-sobytij-v-bahmute.html
#Pokrovsk #Kupyansk #Nga thay đổi chiến thuật #xung đột Ukraine #mặt trận Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT