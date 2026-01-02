Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Gia Lai

Ngày 2/1, tại tỉnh Gia Lai, Vùng 3 Hải quân tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng vì mưa lũ cuối năm 2025.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn và các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Dịp này, Vùng 3 tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai gồm. Ngôi nhà bà Mai Thị Khương (97 tuổi), trú tại thôn An Lợi; nhà bà Đỗ Thị Ba (65 tuổi), thôn Kim Đông và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (55 tuổi), trú tại thôn Lạc Điền. Các ngôi nhà trên do Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 3; Trung đoàn 351, Tiểu đoàn 355 và Lữ đoàn 680 thi công.

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tặng quà chúc mừng cho gia đình Bà Đỗ Thị Ba.

Từ ngày 5/12/2025, các đơn vị trên đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ. Sau 26 ngày đêm thi công liên tục, các lực lượng đã bỏ ra hơn 1.700 ngày công để xây dựng các căn nhà có diện tích trên 60 m², kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, mái lợp tôn, gác lửng, khu vệ sinh, tường rào và mái hiên, bảo đảm phù hợp điều kiện sinh hoạt cho các gia đình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đội công tác đã gặp rất nhiều khó khăn, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn thi công là vùng trũng thấp, thủy triều lên ngập nước, vật tư khan hiếm. Song bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã tranh thủ làm ngày, làm đêm, không kể mưa gió để thi công các ngôi nhà đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ đề ra.

Mỗi căn nhà được dựng lên đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của bộ đội, chan chứa tình quân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh: Cuối năm 2025, các đợt thiên tai liên tiếp với tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai và xã Tuy Phước Đông. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chiến dịch “Quang Trung thần tốc”, với tinh thần “Tất cả vì Nhân dân phục vụ”. Vùng 3 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện xây dựng lại nhà mới cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 3 khẳng định: Việc hoàn thành và bàn giao các ngôi nhà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất thiết thực, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa tình quân - dân bền chặt, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đối với nhân dân.

Những việc làm đầy ý nghĩa của bộ đội Hải quân trong gần một tháng qua đã góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, đón năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong những mái ấm thắm tình quân dân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới.

Niềm vui mừng của bà Bà Đỗ Thị Ba cùng với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân khi được bàn giao nhà mới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đơn vị tham gia xây dựng nhà cho các gia đình đã hỗ trợ, tặng quà và các trang bị phục vụ sinh hoạt cho 3 gia đình được khánh thành nhà lần này. Tổng trị giá các phần quà hơn 30 triệu đồng.

Thủ trưởng Vùng 3 đã tặng quà, động viên các đội công tác hoàn thành sớm công trình vượt tiến độ đề ra. Lãnh đạo chính quyền xã Tuy Phước Đông tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 60 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại địa phương.

Hiện nay, các đội công tác của Vùng 3 Hải quân đang quyết tâm xây dựng và hoàn thiện bàn giao 3 nhà còn lại trong thời gian sớm nhất.