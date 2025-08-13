Hà Nội

Kinh doanh

Quần áo, phụ kiện cờ đỏ sao vàng hút khách trước lễ 2/9

Bên cạnh áo phông, mũ, nón, nhiều sản phẩm trang sức như lắc tay, nhẫn... in hình cờ đỏ sao vàng đang là mặt hàng hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Khoảng 3 tuần nữa là đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lan tỏa khắp các cửa hàng thời trang, thương hiệu online, sàn thương mại điện tử...

Trên thị trường thời trang, áo phông, áo dài, mũ lưỡi trai, khăn quàng, balo, túi tote, móc treo mang họa tiết cờ Tổ quốc tràn ngập. Đặc biệt, áo in hình cờ đỏ sao vàng nhộn nhịp hơn bao cả.

co-do-sao-vang.jpg
Áo phông in hình cờ đỏ sao vàng đang là mặt hàng hút khách trước lễ 2/9. Ảnh: Facebook

Mỗi chiếc áo phông có thiết kế đơn giản phù hợp với nhiều đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi. Giá áo phông cờ đỏ sao vàng đa dạng, từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng. Trong đó, áo phông cotton thoáng mát, giá từ 100.000 - 200.000 đồng được khách chuộng hơn cả.

co-do-sao-vang2.jpg
Nhiều áo còn thiết kế sáng tạo kết hợp dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Ảnh: Facebook

Ngoài in đơn thuần hình cờ đỏ sao vàng, nhiều thiết kế sáng tạo còn kết hợp con số 80 cách điệu, hình ảnh Bác Hồ, hoặc các biểu tượng lịch sử như Quảng trường Ba Đình, dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”....theo phong cách hiện đại.

Những mẫu áo này nhanh chóng “gây sốt” ngay khi vừa lên kệ. Trên một số sàn thương mại điện tử, nhiều cửa hàng thông báo hết hàng sau chỉ vài ngày mở bán, phải tăng ca sản xuất để kịp giao trước dịp 2/9.

Áo dài cờ đỏ sao vàng cũng là mặt hàng được đông đảo chị em lựa chọn, giá từ 350.000 - 450.000 đồng một mẫu. Áo dài cho các bé từ 140.000 đồng/chiếc.

co-do-sao-vang4.jpg
Áo dài in hình cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Facebook

Không chỉ áo, các phụ kiện như cờ Tổ quốc đủ kích cỡ, băng rôn mini, nón sao vàng...giá từ 15.000 - 100.000 đồng tuỳ món đồ, kích thước, chất liệu cũng được bày bán rầm rộ.

co-do-sao-vang7.jpg
Cờ Tổ quốc đủ kích cỡ, băng rôn mini, nón sao vàng... hút khách. Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, các sản phẩm trang sức in cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2/9 cũng đa dạng mẫu mã và giá cả, tùy kiểu dáng, chất liệu.

co-do-sao-vang5.jpg
Trang sức in hình cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Facebook

Một số tiệm bánh tung ra thị trường bánh Trung Thu phiên bản đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9, giá từ 130.000 - 150.000 đồng/chiếc.

co-do-sao-vang8-7222.jpg
Bánh Trung Thu yêu nước. Ảnh: Facebook
