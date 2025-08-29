Hà Nội

Google siết bảo mật app crack và lừa đảo hết cửa sống

Số hóa

Google siết bảo mật app crack và lừa đảo hết cửa sống

Từ tháng 9/2026, Google yêu cầu nhà phát triển Android phải xác minh danh tính nếu muốn phát hành app ngoài Play Store, chặn đứng app crack và lừa đảo.

Thiên Trang (TH)
Google vừa công bố chính sách mới để nâng cao bảo mật trên hệ sinh thái Android.
Tất cả nhà phát triển phát hành app ngoài Play Store bắt buộc phải xác minh danh tính.
Điều kiện này áp dụng từ tháng 9/2026 cho mọi thiết bị Android chính hãng có Play Services.
Google ra mắt công cụ Android Developer Console để hỗ trợ xác minh và đóng dấu an toàn.
Người dùng cài app từ Google Play không bị ảnh hưởng bởi thay đổi lần này.
Người dùng cài app qua file APK hoặc chợ ứng dụng thứ ba vẫn được, miễn app đã xác minh.
Nhóm app crack, game mod hay giả lập không có nhà phát triển sẽ khó tồn tại.
Google khẳng định đây là bước quan trọng để ngăn chặn malware và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Thiên Trang (TH)
