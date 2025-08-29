Bên trong nhà máy 7,6 tỷ USD robot hóa của Hyundai

Hyundai mở siêu nhà máy tại Mỹ với 750 robot, hàng trăm xe tự hành, sản xuất 500.000 xe điện và hybrid mỗi năm nhưng vẫn đề cao vai trò con người.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh ông bầu Thomas Tâm Nguyễn vào bếp nấu ăn.
Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bộ ảnh mới của hot girl Mai Hà Hoàng Yến với concept "cô thư ký" vô cùng cuốn hút.
Steven Nguyễn từng làm nhân viên soát vé. Hiện tại, anh góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.
Cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc thành phố Pokrovsk không thành công, có dấu hiệu đuối sức, nhưng vết nứt lại xuất hiện ở hướng Dnipro.
Trong thần thoại Nhật Bản, Kappa là một trong những loài yêu quái sông nước kỳ lạ nhất, vừa đáng sợ vừa hài hước, mang nhiều câu chuyện dân gian hấp dẫn.
Stegodon là một chi voi cổ đã tuyệt chủng, từng sinh sống rộng khắp châu Á và để lại nhiều dấu tích hấp dẫn cho giới khoa học nghiên cứu.
Ca sĩ Psy đang bị điều tra. Trước đó, anh nổi tiếng nhờ MV Gangnam Style có 5,6 tỷ lượt xem trên Youtube.
Dưới ánh nắng rực rỡ và làn nước trong xanh, cô nàng mẫu ảnh Huệ Chi đã có một bộ ảnh bikini tuyệt đẹp để tạm biệt mùa hè.
Zero-day attack là kiểu tấn công mạng nguy hiểm, có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và khiến người dùng khó lòng tự bảo vệ.
Suzuki e Vitara đã sản xuất thương mại tại nhà máy Gujarat (Ấn Độ) và sẽ được phân phối toàn cầu, mở ra khả năng gia nhập thị trường Việt Nam trong tương lai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, sự nghiệp đi lên và sắp xếp lại thói quen chi tiêu.
Ngôi nhà tí hon chưa đầy 2m2 thể hiện cách tiếp cận bất ngờ và đáng kinh ngạc trong thiết kế tiết kiệm không gian.
Đăng tải loạt ảnh check-in trong bồn tắm đầy gợi cảm, thế nhưng điều nàng hot girl Đài Loan có nickname Donna gây chú ý là câu chuyện đằng sau đó.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 Veena Praveenar Singh sở hữu vẻ đẹp lai, từng miệt mài thi nhan sắc.
Hang đá Vân Cương là một trong những quần thể hang đá Phật giáo chạm khắc vĩ đại nhất thế giới, ẩn chứa nhiều bí mật lịch sử và nghệ thuật.
May mắn đặc biệt sẽ ghé thăm 3 con giáp trong tháng 9, mang đến thu nhập dư dả, công việc thuận lợi và tinh thần thư thái hơn bao giờ hết.
Trận Leipzig năm 1813 còn được gọi là “Trận chiến của các quốc gia”, là một trong những trận đánh lớn nhất lịch sử châu Âu.
Theo báo cáo từ nền tảng cộng đồng Enigma, hơn 8.000 trường hợp báo cáo nhìn thấy UFO xuất hiện phía trên các căn cứ quân sự ở Mỹ từ tháng 12/2022 - 6/2025.
Chỉ nhờ vào âm nhạc, Taylor Swift có gia tài 1,6 tỷ USD ở tuổi 36. Hiện tại, "phú bà" nhận lời cầu hôn của ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.
Chẳng cần gây chiêu trò để thu hút chú ý, đăng tải loạt ảnh đời thường, nữ MC Esports Mai Dora vẫn "đốn tim" người hâm mộ với giao diện "chất liệu bạn gái".