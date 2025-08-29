Hà Nội

Bên trong nhà máy 7,6 tỷ USD robot hóa của Hyundai

Số hóa

Bên trong nhà máy 7,6 tỷ USD robot hóa của Hyundai

Hyundai mở siêu nhà máy tại Mỹ với 750 robot, hàng trăm xe tự hành, sản xuất 500.000 xe điện và hybrid mỗi năm nhưng vẫn đề cao vai trò con người.

Thiên Trang (TH)
Nhà máy Metaplant của Hyundai ở Georgia vừa đi vào hoạt động, trở thành một trong những cơ sở hiện đại nhất thế giới.
Tại đây có hơn 750 robot cùng hàng trăm xe tự hành làm việc liên tục ngày đêm.
Dù vậy, hơn 1.450 lao động trực tiếp vẫn chiếm ưu thế, giữ tỷ lệ người - robot ở mức 2:1.
Các công nhân đảm nhận những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế mà máy móc khó thay thế.
CEO José Muñoz của Hyundai khẳng định Hyundai không giảm vai trò con người mà đang tối ưu hóa tiềm năng của họ.
Nhà máy có vốn đầu tư 7,6 tỷ USD, công suất 500.000 xe mỗi năm, vượt Tesla Texas về quy mô sản xuất.
Công nhân được đào tạo bài bản để vận hành robot và nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp.
Metaplant trở thành mô hình kết hợp hài hòa giữa công nghệ tự động và giá trị con người trong ngành ô tô.
Thiên Trang (TH)
