Powell cảnh báo AI gây “ngày tận thế việc làm”

Số hóa

Powell cảnh báo AI gây “ngày tận thế việc làm”

Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận AI khiến việc làm mới gần như bằng không, tạo ra viễn cảnh lao động ảm đạm.

Thiên Trang (TH)
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cảnh báo thị trường lao động Mỹ đang đối diện nguy cơ “ngày tận thế việc làm” do AI.
Ông cho biết số liệu bảng lương khi điều chỉnh cho thấy việc làm mới gần như bằng không.
Nhiều CEO khẳng định AI giúp họ làm nhiều việc hơn với ít nhân sự hơn.
Amazon, Target và Paramount đã tiến hành các đợt sa thải lớn gắn liền với đầu tư AI.
Báo cáo cho thấy gần 946.000 ca sa thải trong năm, hàng chục nghìn liên quan trực tiếp đến AI.
Các nhà kinh tế gọi hiện tượng này là “Đóng băng Lớn” khi tuyển dụng suy yếu trên diện rộng.
Powell nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang phân đôi, người giàu hưởng lợi còn tầng lớp thấp gặp khó.
FED đối mặt bài toán khó: AI thúc đẩy năng suất nhưng đồng thời làm suy yếu thị trường việc làm.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#AI #thị trường lao động #sa thải #FED #Jerome Powell #lao động

