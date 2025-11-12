ROG Xbox Ally X biến PC cầm tay thành “console thực thụ”

Hà Nội

Asus ROG Xbox Ally X mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, thiết kế tay cầm cực thoải mái và hiệu năng vượt trội nhờ chip Ryzen AI Z2 Extreme.

Asus ROG Xbox Ally X là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của mẫu ROG Ally, nay được tinh chỉnh để mang đến trải nghiệm “console hóa” cho game thủ. (Ảnh: Genk)
Máy được thiết kế lại phần tay cầm theo phong cách Xbox, giúp cầm nắm thoải mái và hạn chế mỏi cổ tay khi chơi lâu.
Các nút bấm bố trí hợp lý hơn, đặc biệt là cụm trigger Hall Effect với phản hồi rung, tái hiện cảm giác lái xe và hành động sống động.(Ảnh: Genk)
Màn hình 7 inch Full HD 120Hz hỗ trợ Freesync Premium mang đến hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà khi chiến game nặng.(Ảnh: Genk)
Nhờ chip AMD Ryzen AI Z2 Extreme, Xbox Ally X đạt hiệu năng cao hơn 20–30% so với thế hệ trước, duy trì FPS ổn định ngay cả ở chế độ Turbo.(Ảnh: Genk)
Trải nghiệm phần mềm cũng được nâng cấp với Xbox Full Screen Experience, giúp khởi động trực tiếp vào giao diện chơi game mà không cần qua desktop.
Hệ thống tản nhiệt Zero Gravity Cooling hoạt động êm hơn, trong khi pin được cải thiện gần 30 phút so với ROG Ally X dù chơi game AAA.(Ảnh: Genk)
Với giá 24,99 triệu đồng, Xbox Ally X đang định hình chuẩn mực mới cho dòng PC chơi game cầm tay, mạnh mẽ, mượt mà và gần gũi hơn bao giờ hết với console.(Ảnh: Genk)
