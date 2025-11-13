Hà Nội

Thế hệ Alpha sẽ làm việc bằng giọng nói thay vì bàn phím

Số hóa

Thế hệ Alpha sẽ làm việc bằng giọng nói thay vì bàn phím

Nghiên cứu mới dự đoán đến năm 2028, giao tiếp bằng giọng nói tích hợp AI sẽ thay thế bàn phím trong môi trường công sở.

Thiên Trang (TH)
Báo cáo từ Trường Kinh tế London (LSE) phối hợp cùng hãng thiết bị âm thanh Jabra cho thấy bàn phím có thể trở nên lỗi thời chỉ sau 3 năm nữa.
Giao tiếp bằng giọng nói sẽ trở thành phương thức làm việc chủ đạo nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Thế hệ Alpha sinh sau 2010 sẽ coi việc “nói chuyện với máy tính” là kỹ năng cơ bản.
Giọng nói giúp tăng năng suất, sáng tạo và phù hợp với người làm việc đa nhiệm hoặc di chuyển.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo giọng nói thiếu khả năng lưu trữ, tìm kiếm và minh bạch như văn bản.
Việc chuyển lời nói sang văn bản vẫn gặp khó khăn về ngôn ngữ và sắc thái hội thoại.
Bàn phím vẫn giữ vai trò chỉnh sửa nội dung, dù không còn là công cụ sáng tạo chính.
Tương lai công việc sẽ “được nói ra” nhưng vẫn cần AI ghi chép lại để đảm bảo hiệu quả.
