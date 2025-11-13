Thế hệ Alpha sẽ làm việc bằng giọng nói thay vì bàn phím

Nghiên cứu mới dự đoán đến năm 2028, giao tiếp bằng giọng nói tích hợp AI sẽ thay thế bàn phím trong môi trường công sở.
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu biểu diễn trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Từ năm 2023, mối quan hệ giữa hai ca sĩ gây chú ý.
Không chọn Phú bà như bao coser khác, Julia Hà khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi hóa thân thành Anh Hai bán phở cực kỳ quyến rũ và cá tính.
Hai ngày cuối tuần là thời điểm vàng với 3 con giáp này. Chỉ cần cẩn trọng, khiêm nhường và biết nắm bắt thời cơ, tài lộc sẽ đổ về như nước.
Nằm bên bờ biển xanh phía đông Cuba, Vườn quốc gia Desembarco del Granma lưu giữ những kỳ quan địa chất và dấu ấn lịch sử cách mạng độc đáo.
Cuộc sống giàu có của vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Tứ hợp viện của Châu Tấn khá rộng rãi, được chăm sóc tỉ mỉ, lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoài cổ.
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu biểu diễn trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Từ năm 2023, mối quan hệ giữa hai ca sĩ gây chú ý.
Vào thời Hy Lạp cổ đại, đội quân thần thánh Thebes được xem là hình mẫu của lòng dũng cảm và tình yêu vượt lên mọi định kiến.
Ẩn sâu trong lòng Địa Trung Hải, san hô đỏ (Corallium rubrum) tỏa sáng với vẻ đẹp huyền bí, từng được xem như “vàng đỏ” của đại dương.
Ford Thái Lan vừa hé lộ Ranger SUPER DUTY, đánh dấu sự gia nhập vào phân khúc bán tải hạng nặng 4 cửa với tiêu chuẩn tải trọng và khả năng kéo vượt trội.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải dòng trạng thái cảm ơn bố mẹ, người thân, bạn bè và cư dân mạng.
Tiền vệ ĐT Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa chính thức thông báo kết hôn với bạn gái Nguyễn Thanh Ngân.
Mới đây, Chương Nhược Nam khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi tung loạt ảnh tạo hình cô dâu thanh thuần, ngọt ngào.
Sau thời gian sinh con, Puka gây chú ý khi tự tin diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, làn da sáng mịn cùng thần thái rạng rỡ.
Meta xác nhận sẽ ngừng hỗ trợ plugin Like và Comment trên các website bên thứ ba, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Facebook.
Người đẹp Jenny Yến khoe vẻ thanh thoát trong bộ trang phục cổ phong, mái tóc bạch kim và phong cảnh lãng mạn khiến cư dân mạng mê mẩn.
Đồ trang sức bạc 4.500 năm tuổi được tìm thấy ở thành phố cổ Smyrna. Điều đáng nói là những món đồ trang sức được tìm thấy này lại dính chùm với nhau.
Ẩn mình trong rừng mưa rậm rạp Trung Phi, voi rừng châu Phi (Loxodonta cyclotis) là sinh vật hiền hòa và bí ẩn, khác biệt rõ rệt với họ hàng khổng lồ ở đồng cỏ.
Việc Toyota công bố giá mới cho RAV4 2026 tại thị trường Úc với mức tăng lên tới 4.000 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng) đang khiến giới tiêu dùng Mỹ lo ngại.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/1, Bảo Bình công danh sáng, tài vận thăng hoa. Song Tử không kém, biết phát huy thế mạnh sẽ phát tài phát lộc nhanh.
Bộ đôi Quỳnh Thi và Nguyên Newin tiếp tục khẳng định vị thế là những người tạo ra xu hướng với bộ ảnh thả dáng trên biển cực ấn tượng.