Nhờ những hành động chiến thuật thọc sâu thành công, RFAF đã có thể tiếp cận tuyến đường Dobropolye-Kramatorsk trong vòng 4 km. Và giờ đây, bất kỳ sự di chuyển nào dọc theo con đường này ở phía bắc Zolotoy Kolodez, đều trở nên cực kỳ nguy hiểm do hỏa lực của RFAF. Có thể nói, quân Nga gần như đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế này của AFU.