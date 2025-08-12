Hà Nội

Ukraine chịu tổn thất lớn ở Donbass kể từ đầu năm nay

Quân sự

Ukraine chịu tổn thất lớn ở Donbass kể từ đầu năm nay

Chỉ trong 72 giờ qua, Ukraine đã phải chịu tổn thất lãnh thổ lớn nhất tại Donbass kể từ đầu năm 2025; trong khi quân Nga tiến nhanh về phía bắc Pokrovsk.

Tiến Minh
Các trang phân tích của Ukraine, đang lo ngại về sự thành công của quân đội Nga (RFAF) trên hướng bắc Pokrovsk. Trong vài ngày qua, RFAF đã tiến công mạnh về phía bắc thành phố Pokrovsk-Mirnograd, ở khu vực Nykanorivka – Mayak, hướng tới Kucheriv Yar.
Kênh Deep State có liên hệ với tình báo quân sự Ukraine, đã công bố các bản đồ các khu vực lãnh thổ rộng lớn, được đánh dấu là nằm trong “vùng xám (vùng không do bên nào kiểm soát)”. Nhưng trên thực tế, đây là khu vực đã do RFAF kiểm soát và chỉ huy quân đội Ukraine, đang lo ngại quân Nga tiến nhanh về phía bắc.
Theo bản đồ chiến sự của Deep State, quân Nga đã tiến được 8 km về phía Kucherov Yar. Cần lưu ý rằng, xét theo tiêu chuẩn của chiến trường Ukraine trong những năm gần đây, bước tiến này của RFAF là rất vững chắc, vì họ không mạo hiểm tiến quá xa, để quân đội Ukraine (AFU), lợi dụng tấn công vào hai bên sườn; cắt đứt tiền quân và hậu quân.
Tuy nhiên điều này cũng cho thấy, AFU còn rất ít lực lượng dự bị và thiếu hỏa lực để bịt kín các lỗ hổng trên mặt trận, tức là sự ổn định của hệ thống phòng thủ Ukraine trên hướng này đang bị đe dọa. Hướng tiến công tiếp theo, có thể RFAF sẽ cố gắng đột phá theo hướng tây đến Dobropolye, một thị trấn tương đối lớn và trung tâm giao thông quan trọng của Donbass, nằm trên bờ sông Byk.
Trong ba ngày qua, phía Ukraine đã phải chịu tổn thất lãnh thổ lớn nhất tại Donbass kể từ đầu mùa hè năm 2025. Bước tiến lớn nhất của RFAF trong thời gian này được ghi nhận ở phía bắc Pokrovsk và đã được Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) công nhận.
Từ đầu cầu Novoye Shakhovo, trong 3 ngày, quân Nga đã tiến đến sông Gruzskaya và hồ chứa nước do nó tạo thành gần làng Zolotoy Kolodez, với chiều dài đột phá là khoảng 11 km. Tổng cộng trong khoảng 3 ngày, quân Ukraine trên khu vực mặt trận này đã mất khoảng 40-45 km2 lãnh thổ.
Nhờ những hành động chiến thuật thọc sâu thành công, RFAF đã có thể tiếp cận tuyến đường Dobropolye-Kramatorsk trong vòng 4 km. Và giờ đây, bất kỳ sự di chuyển nào dọc theo con đường này ở phía bắc Zolotoy Kolodez, đều trở nên cực kỳ nguy hiểm do hỏa lực của RFAF. Có thể nói, quân Nga gần như đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế này của AFU.
Điều bất ngờ là Bộ Tổng tham mưu AFU, đã dồn toàn lực vào bảo vệ khu vực đô thị Pokrovsk-Myrnohrad, Kostiantynivka, nhưng để trống hai bên sườn để RFAF tạo thế bao vây, tiếp cận sông Gruzskaya, và đang vẽ ra một "vùng xám" lan rộng theo hướng này. Mỗi kilomet quân Nga tiến về hướng bắc Pokrovsk, là một đòn giáng mạnh vào tuyến tiếp vận của AFU.
Kênh Deep State, có liên hệ với tình báo quân sự Ukraine cho biết, RFAF đang tích cực tiến quân theo hướng Dobropolye, trung tâm hậu cần quan trọng nhất của AFU ở phía bắc Pokrovsk. Hiện quân Nga đã tiến đến ngoại ô các thị trấn Rodinske và Belitskoye, nằm ở phía bắc Pokrovsk.
Nguồn tin Deep State cũng đã thừa nhận rằng các đơn vị của Cụm quân Trung tâm RFAF, đang chiến đấu không chỉ ở khu vực ngoại ô thị trấn Rodinskoye ở phía bắc Pokrovsk, mà còn tiến đến Belitskoye, nằm xa hơn về phía bắc trên đường đến Dobropolye.
Deep State không cung cấp thông tin chi tiết, chỉ nêu rõ rằng quân Nga đang ở những khu vực này. Tuy nhiên, thông tin này đến hơi chậm, vì trang Military Review của Nga cho biết, RFAF đã ở ngoại ô phía đông của thị trấn Rodinskoye từ vài ngày trước.
Trong khi đó, một nguồn tin Ukraine khác, kênh Muchnoy cho rằng, quân Ukraine ở mỏ than Rodinskoye đã phải rút lui, vì quân Nga đang tấn công quyết liệt ở đó, nên quân Ukraine ở đây có nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt. Tuy nhiên, Muchnoy lại không đề cập về tình hình ở Belitskoye, nhưng lại đề cập về các trận đánh ở xa hơn một chút về phía đông tại khu vực Nove Shakhove.
Điều đáng chú ý, đó là việc quân Nga đột phá vào Belitsky đã được báo cáo vào cuối tháng 7, khi RFAF đột phá đến gần đến vùng ngoại ô và giao tranh với các đơn vị Ukraine. Ngày 1/8, có thông tin quân Nga đã cắt đứt tuyến đường sắt ở khu vực Belitsky và đang tiến vào thị trấn. Điều này là do các nguồn tin Ukraine, chỉ đưa tin về việc "tiếp cận" khu định cư này của Nga.
Nhìn chung, tình hình phía bắc Pokrovsk đang thay đổi rất nhanh chóng, AFU đơn giản là không có đủ quân số và hỏa lực để kiểm soát các khu vực đồng bằng và thảo nguyên, mà họ chỉ có thể dựa vào các ngôi làng, hy vọng ít nhất là có thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Independent).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/269497-protivnik-priznaet-vyhod-vs-rf-na-okrainy-raspolozhennyh-k-severu-ot-pokrovska-gorodov-rodinskoe-i-belickoe
#Nga tấn công Pokrovsk #Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #Ukraine #xung đột Ukraine #chiến sự

