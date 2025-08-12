Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga cắt đứt nguồn tiếp vận chính cho quân Ukraine phòng thủ Pokrovsk

Quân sự

Nga cắt đứt nguồn tiếp vận chính cho quân Ukraine phòng thủ Pokrovsk

Lực lượng Nga đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Rodinske trên một mặt trận rộng lớn, cắt đứt nguồn cung chính cho đồn trú Ukraine ở Pokrovsk.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), ở phía bắc thị trấn chiến lược Rodinske trên một mặt trận rộng lớn, cắt đứt tuyến đường cao tốc Dobropolye-Pokrovsk, nơi cung cấp hậu cần cho quân Ukraine đồn trú ở khu vực Pokrovsk.
Quân đội Nga (RFAF) đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), ở phía bắc thị trấn chiến lược Rodinske trên một mặt trận rộng lớn, cắt đứt tuyến đường cao tốc Dobropolye-Pokrovsk, nơi cung cấp hậu cần cho quân Ukraine đồn trú ở khu vực Pokrovsk.
Kênh Rybar của Nga đưa tin, quân Nga đang cố gắng đột phá đến Dobropolye với một chính diện rất lớn. Dobropolye là một thành phố nhỏ, nơi có khoảng 30 nghìn người sinh sống trước khi bắt đầu giao tranh. Cuộc tiến công đang diễn ra dọc theo đường sắt và dọc theo đường cao tốc qua Belitskoye.
Kênh Rybar của Nga đưa tin, quân Nga đang cố gắng đột phá đến Dobropolye với một chính diện rất lớn. Dobropolye là một thành phố nhỏ, nơi có khoảng 30 nghìn người sinh sống trước khi bắt đầu giao tranh. Cuộc tiến công đang diễn ra dọc theo đường sắt và dọc theo đường cao tốc qua Belitskoye.
Theo chuyên gia quân sự của AFU, Đại tá Konstantin Mashovets, RFAF đang sử dụng chiến thuật dùng các nhóm tấn công nhỏ, xâm nhập vào tuyến phòng thủ trọng điểm của AFU và gần như đã tiến đến Dobropolye. Hiện giao tranh cũng đang diễn ra ở phía bắc Pokrovsk, gây ra mối đe dọa cho thành phố Konstantinovka và Druzhkovka.
Theo chuyên gia quân sự của AFU, Đại tá Konstantin Mashovets, RFAF đang sử dụng chiến thuật dùng các nhóm tấn công nhỏ, xâm nhập vào tuyến phòng thủ trọng điểm của AFU và gần như đã tiến đến Dobropolye. Hiện giao tranh cũng đang diễn ra ở phía bắc Pokrovsk, gây ra mối đe dọa cho thành phố Konstantinovka và Druzhkovka.
Thông tin trên cũng được xác nhận bởi người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Denis Pushilin, người đã ghi nhận thành công của quân Nga tại khu vực Rodinske và việc cắt đứt tuyến đường tiếp tế; trước đó, tuyến đường này đã bị RFAF kiểm soát bằng hỏa lực. Những nỗ lực của AFU, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga đã không thành công.
Thông tin trên cũng được xác nhận bởi người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Denis Pushilin, người đã ghi nhận thành công của quân Nga tại khu vực Rodinske và việc cắt đứt tuyến đường tiếp tế; trước đó, tuyến đường này đã bị RFAF kiểm soát bằng hỏa lực. Những nỗ lực của AFU, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga đã không thành công.
Trên hướng Pokrovsk, quân Nga cũng đang đẩy mạnh việc bao vây, chia cắt quân Ukraine. Hiện tuyến đường cao tốc Pokrovsk-Dobropolye bị cắt đứt bởi một mặt trận khá rộng. Trước đó, các nguồn tin của Ukraine đã xác nhận giao tranh đã bắt đầu ở ngoại ô thị trấn Rodinske và Belitskoye.
Trên hướng Pokrovsk, quân Nga cũng đang đẩy mạnh việc bao vây, chia cắt quân Ukraine. Hiện tuyến đường cao tốc Pokrovsk-Dobropolye bị cắt đứt bởi một mặt trận khá rộng. Trước đó, các nguồn tin của Ukraine đã xác nhận giao tranh đã bắt đầu ở ngoại ô thị trấn Rodinske và Belitskoye.
Trang Military Review của Nga cho biết, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF, đã đánh bật được quân Ukraine khỏi vị trí phòng thủ trong khu vực mỏ than Krasnolimanskaya, nằm gần thị trấn Rodinske. Thông tin này được ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DPR cung cấp.
Trang Military Review của Nga cho biết, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF, đã đánh bật được quân Ukraine khỏi vị trí phòng thủ trong khu vực mỏ than Krasnolimanskaya, nằm gần thị trấn Rodinske. Thông tin này được ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DPR cung cấp.
Mặc dù quân Nga đã tiến đến Rodinske và đang chiến đấu ở khu vực ngoại ô, nhưng quân Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ một phần lãnh thổ của mỏ than lớn thứ hai ở Donbass, Krasnolimanskaya. Tuy nhiên, như thông tin của ông Kimakovsky, quân Ukraine sẽ không có thể giữ khu vực này lâu hơn.
Mặc dù quân Nga đã tiến đến Rodinske và đang chiến đấu ở khu vực ngoại ô, nhưng quân Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ một phần lãnh thổ của mỏ than lớn thứ hai ở Donbass, Krasnolimanskaya. Tuy nhiên, như thông tin của ông Kimakovsky, quân Ukraine sẽ không có thể giữ khu vực này lâu hơn.
Lý do là các đơn vị tấn công của RFAF, đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi các tòa nhà hành chính của mỏ. Hiện tại, quân Ukraine cũng đã kịp củng cố trận địa phòng ngự của họ trong khu vực bãi đất thải của mỏ, nhưng quân Nga đã ngay lập tức tổ chức bao vây, cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp tế và luân chuyển quân.
Lý do là các đơn vị tấn công của RFAF, đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi các tòa nhà hành chính của mỏ. Hiện tại, quân Ukraine cũng đã kịp củng cố trận địa phòng ngự của họ trong khu vực bãi đất thải của mỏ, nhưng quân Nga đã ngay lập tức tổ chức bao vây, cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp tế và luân chuyển quân.
Trước đó, có thông tin phía AFU đã cho phá hủy thiết bị của mỏ Krasnolimanskaya, khi nhận ra rằng, họ không thể giữ được khu mỏ quan trọng này. Quân Nga ngay lập tức đã kiểm soát được một phần diện tích của doanh nghiệp, và sau đó giao tranh bắt đầu, mà theo thông tin của ông Kimakovsky, “đã gần kết thúc”.
Trước đó, có thông tin phía AFU đã cho phá hủy thiết bị của mỏ Krasnolimanskaya, khi nhận ra rằng, họ không thể giữ được khu mỏ quan trọng này. Quân Nga ngay lập tức đã kiểm soát được một phần diện tích của doanh nghiệp, và sau đó giao tranh bắt đầu, mà theo thông tin của ông Kimakovsky, “đã gần kết thúc”.
Mỏ than Krasnolimanskaya nằm ở phía đông thị trấn chiến lược Rodinske, cách ngoại ô phía đông bắc thành phố Pokrovsk khoảng 2 km. Việc kiểm soát được khu mỏ quan trọng này, giúp các đơn vị của RFAF tiến vào Rodinske thuận lợi hơn.
Mỏ than Krasnolimanskaya nằm ở phía đông thị trấn chiến lược Rodinske, cách ngoại ô phía đông bắc thành phố Pokrovsk khoảng 2 km. Việc kiểm soát được khu mỏ quan trọng này, giúp các đơn vị của RFAF tiến vào Rodinske thuận lợi hơn.
Trong khi đó, một hình ảnh vệ tinh đã được công bố trực tuyến, cho thấy bộ binh Nga hiện đang chiến đấu không chỉ ở vùng ngoại ô phía tây và phía nam Pokrovsk, mà còn ở khu vực trung tâm thành phố. Nhưng vậy sau khi xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU, RFAF đã đưa quân vào trong nội đô Pokrovsk.
Trong khi đó, một hình ảnh vệ tinh đã được công bố trực tuyến, cho thấy bộ binh Nga hiện đang chiến đấu không chỉ ở vùng ngoại ô phía tây và phía nam Pokrovsk, mà còn ở khu vực trung tâm thành phố. Nhưng vậy sau khi xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU, RFAF đã đưa quân vào trong nội đô Pokrovsk.
Sự hiện diện của các điểm giao tranh bên trong khu vực đô thị, gây sự chú ý đặc biệt. Điều này có nghĩa là các trận chiến không chỉ diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận mà còn ở sâu trong hệ thống phòng thủ của AFU. Trong khi đó truyền thông Ukraine cho rằng, chỉ có “một nhóm nhỏ người Nga”, lọt vào trong thành phố, nhưng đã nhanh chóng bị tiêu diệt.
Sự hiện diện của các điểm giao tranh bên trong khu vực đô thị, gây sự chú ý đặc biệt. Điều này có nghĩa là các trận chiến không chỉ diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận mà còn ở sâu trong hệ thống phòng thủ của AFU. Trong khi đó truyền thông Ukraine cho rằng, chỉ có “một nhóm nhỏ người Nga”, lọt vào trong thành phố, nhưng đã nhanh chóng bị tiêu diệt.
Kịch bản này là điển hình cho chiến thuật "bò" dần vào thành phố, mà không cần tấn công trực diện của RFAF. Đầu tiên, các tuyến đường tiếp cận bị cắt đứt, sau đó đến các nút giao thông và khu vực then chốt, mà qua đó hàng tiếp tế được chuyển đến bên trong các nút phòng thủ của các đơn vị AFU đồn trú, bị chiếm giữ.
Kịch bản này là điển hình cho chiến thuật "bò" dần vào thành phố, mà không cần tấn công trực diện của RFAF. Đầu tiên, các tuyến đường tiếp cận bị cắt đứt, sau đó đến các nút giao thông và khu vực then chốt, mà qua đó hàng tiếp tế được chuyển đến bên trong các nút phòng thủ của các đơn vị AFU đồn trú, bị chiếm giữ.
Như các chuyên gia phân tích, dữ liệu vệ tinh cho thấy nhóm quân Ukraine tại Pokrovsk đang gặp nguy hiểm lớn hơn dự đoán ban đầu. Đồng thời, điều này khẳng định rằng, RFAF đang tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật tiêu diệt lực lượng đồn trú Ukraine tại Pokrovsk, từ bỏ mục tiêu chiếm thành phố nhanh chóng.
Như các chuyên gia phân tích, dữ liệu vệ tinh cho thấy nhóm quân Ukraine tại Pokrovsk đang gặp nguy hiểm lớn hơn dự đoán ban đầu. Đồng thời, điều này khẳng định rằng, RFAF đang tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật tiêu diệt lực lượng đồn trú Ukraine tại Pokrovsk, từ bỏ mục tiêu chiếm thành phố nhanh chóng.
Có thể giả định với khả năng cao rằng việc tập trung lực lượng Nga bên trong khu đô thị Pokrovsk là nhờ cuộc tấn công được thực hiện ở phía bắc thành phố. Chiến thuật này đã khiến Bộ Tổng tham mưu AFU bất ngờ, buộc họ phải khẩn trương tái triển khai lực lượng dự bị, làm lộ các chốt phòng thủ trên các tuyến đường tiếp cận thành phố. (nguồn ảnh Military Review, Liveuamap, TASS, Kyiv Post).
Có thể giả định với khả năng cao rằng việc tập trung lực lượng Nga bên trong khu đô thị Pokrovsk là nhờ cuộc tấn công được thực hiện ở phía bắc thành phố. Chiến thuật này đã khiến Bộ Tổng tham mưu AFU bất ngờ, buộc họ phải khẩn trương tái triển khai lực lượng dự bị, làm lộ các chốt phòng thủ trên các tuyến đường tiếp cận thành phố. (nguồn ảnh Military Review, Liveuamap, TASS, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/269506-vs-rf-zablokirovali-protivnika-v-rajone-terrikona-shahty-krasnolimanskaja-k-vostoku-ot-rodinskogo.html
#Nga tấn công Pokrovsk #Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #Nga bao vây Pokrovsk #xung đột Ukraine #chiến sự Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT