Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ

Quân Nga lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã đột phá với độ sâu 12 km trong vòng 48 giờ qua, cắt đứt đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.
Gây ấn tượng với vẻ ngoài tiểu thư thanh lịch, kín đáo, loạt ảnh thả dáng với bikini dưới hồ bơi mới đây của Hà My khiến nhiều người bất ngờ.
Trong biệt thự triệu đô tại Mỹ, NSƯT Ngọc Huyền trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh và nhiều hoa để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.
Trận Chaeronea năm 338 TCN là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử thế giới cổ đại, đánh dấu sự quỳ gối của Hy Lạp trước Macedonia dưới quyền vua Philip II.
Khi “đến tháng”, phi tần trong hậu cung hoàng đế Trung Hoa tuyệt đối không dám mạo hiểm lừa vua, bởi hậu quả có thể là mất sủng ái và bị phạt nặng.
Hiện tượng “Wow!” là một trong những bí ẩn thú vị nhất của thiên văn học hiện đại, khiến giới khoa học tranh luận suốt nhiều thập kỷ.
Đèo Violak (Quảng Ngãi) hoang sơ, mê hoặc với mây trắng bồng bềnh, bình minh huyền ảo – điểm săn mây lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá.
Ở tuổi 31, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đi xe hơi sang trọng, sử dụng nhiều đồ hiệu. Anh có cuộc sống sang chảnh nhờ ca hát, kinh doanh.
Đăng tải bộ ảnh mới, hot girl Hồng Vy khiến netizen không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp ngọt ngào tựa "nàng thơ" giữa khung cảnh vườn hoa lãng mạn.
Biết gia đình bạn trai khá giả và được hứa sẽ giúp đỡ về tiền bạc, nhưng không nhận được gì, nữ sinh 18 tuổi đã ra tay tàn độc.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một vị pharaoh bí ẩn từ thời Ai Cập cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh. Hãy cùng xem bên trong lăng mộ của ông có gì.
Nghiên cứu từ mẫu đất Mặt Trăng giúp giới khoa học lần đầu hiểu rõ hơn về cấu trúc lớp phủ, hé lộ lịch sử hình thành đầy bí ẩn của “chị Hằng”.
Geely Trung Quốc đã chính thức ra mắt Galaxy A7 PHEV, mẫu sedan hybrid sạc điện sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,67L/100km, khởi điểm chỉ 327 triệu đồng.
Diện chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim tôn dáng của NTK Tommy Nguyễn, Hoa khôi Đoàn Hồng Trang thu hút ánh nhìn khi xuất hiện tại sự kiện.
Đăng ảnh nóng bỏng kèm câu hỏi "Em hay 2 tỷ", Lily Phan khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Màn đối đáp giữa fan và nữ streamer thu hút hàng vạn tương tác.
Nửa cuối năm 2025 hứa hẹn nhiều đột phá, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài đặc biệt ưu ái, đón nhận vô số cơ hội vàng để bứt phá tài chính và sự nghiệp.
Việc tìm thấy bức tranh khảm cá heo La Mã cổ đại được bảo quản trong tình trạng tốt, hé lộ góc nhìn mới về văn hóa La Mã vùng núi cao.
Nấm ngọc cẩu mọc trong rừng sâu, giá bán đắt đỏ tới 2 triệu đồng/kg bởi chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi, số lượng có hạn.
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về việc cư dân đã quay trở lại Pompeii sinh sống sau khi núi lửa Vesuvius phun trào, tàn phá thành phố La Mã này.
Hai tháng sau khi bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử ở Bogota, ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe Turbay đã qua đời.
Chuyên gia cảnh báo người dùng iPhone và Android về nguy cơ bị theo dõi từ các ứng dụng VPN miễn phí không rõ nguồn gốc.