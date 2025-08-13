Hà Nội

Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ

Quân Nga lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã đột phá với độ sâu 12 km trong vòng 48 giờ qua, cắt đứt đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.

Tiến Minh
Đầu phía bắc tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), gần Pokrovsk đã sụp đổ; và điều này hoàn toàn không phải là phóng đại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, quân đội Nga (RFAF) đã chọc thủng phòng tuyến của AFU chỉ trong vòng hai đến ba ngày, tiến sâu khoảng 11-12 km. Đó chính là tình hình tại khu vực các làng Zolotoy Kolodez và Novovodanoye.
Trước đó, trang Military Review đưa tin, Bộ Tổng tham mưu AFU thừa nhận, quân Nga đã cắt đứt tuyến đường T0514 Dobropolye-Kramatorsk trong khu vực các ngôi làng nói trên. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu AFU, con đường này bị cắt đứt bởi một "vùng xám".
Như vậy chỉ trong một tuần, RFAF ở riêng khu vực mặt trận này đã kiểm soát được hơn 60 km2 lãnh thổ, kiểm soát hoặc ít nhất là tiến vào một số khu vực đông dân cư, bao gồm Novoye Shakhovo và Zolotoy Kolodez.
Hiện tại, khoảng cách từ các vị trí tiền phương của quân Nga tại khu vực, đến vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Kramatorsk là 24 km. Khoảng cách này cũng tương tự từ các vị trí phía bắc Bakhmut, và chưa đến 18 km từ các vị trí phía bắc Chasov Yar. Do đó, có thể nói rằng RFAF đang bao vây Kramatorsk theo kịch bản bao vây các thành phố khác của Donbass.
Để ngăn chặn AFU “cắt đứt” mũi nhọn tấn công đột phá của RFAF, vào tuyến phòng thủ phía đông bắc Dobropolye, quân Nga tại đây đang tích cực mở rộng hai bên sườn. Hiện tại, quân Ukraine không có bất kỳ cuộc phản công đáng kể nào, tiếp tục rút lui khỏi trận địa với tổn thất nặng nề.
Kênh Rybar đưa tin, trong cuộc tấn công vào đông bắc Pokrovsk, quân Nga đã cắt đứt một trong những tuyến đường then chốt về hậu cần của AFU trên hướng này. Đó là tuyến đường T0514, nối Dobropolye với Kramatorsk và Slavyansk.
Khu vực AFU mất quyền kiểm soát nằm ở phía bắc các ngôi làng Zolotoy Kolodez và Rubezhnoye. Nhờ các hoạt động đột phá thành công, RFAF đã tiến đến các ngôi làng Novovodanoye và Petrovka, cắt đứt tuyến hậu cần tối ưu nhất cho đến nay của AFU giữa Pokrovsk và khu vực Slavyansko-Kramatorsk.
Và nếu xét đến việc RFAF cũng đã cắt đứt tuyến đường T0515 gần thị trấn chiến lược Rodinske, thì toàn bộ tuyến hậu cần "phía đông bắc" cho AFU tại Pokrovsk đã chấm dứt. Tuy nhiên Kiev phủ nhận mất quyền kiểm soát khu vực nói trên gần Novovodanoye. Theo cách lý giải của họ, tuyến đường này hiện là một "vùng xám (không do bên nào kiểm soát)".
Theo bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, có thể thấy AFU đã mất quyền kiểm soát làng Zolotoy Kolodez, cũng như các làng Novoye Shakhovo và Vesyoloye (ít nhất là một phần).
Trang phân tích quân sự DeepState, có liên kết với cơ quan tình báo AFU và tình nguyện viên Serhiy Sternenko, đưa tin vào ngày 11/8 cho biết, RFAF đã đạt được bước đột phá đáng kể trên mặt trận bắc Pokrovsk tại khu vực Dobropillya, nhanh chóng tiến sâu vào 10 km, tạo ra tình thế cực kỳ khó khăn cho quân Ukraine.
Theo Deep State, các đơn vị Nga đã bất ngờ tiến về phía đông thị trấn Dobropolye, gần các ngôi làng Kucherov Yar và Zolotoy Kolodets. Tuyến đường cao tốc trọng yếu Dobropolye-Kramatorsk đã bị cắt đứt và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, tại khu vực Novovodanoye.
Bước đột phá này là sự tiếp nối của cuộc tấn công đã bắt đầu vài ngày trước ở phía bắc Pokrovsk – theo hướng giữa Dobropolye và Konstantinovka. Đồng thời, quân Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công ở các khu vực khác: một cuộc tiến công được báo cáo ở phía bắc Chasov Yar, làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine tại phần còn lại của tỉnh Donetsk.
Ngôi làng Zolotoy Kolodez nằm cách thành phố Dobropolye 10km; như vậy tuyến đường cao tốc đến Kramatorsk ở khu vực Petrovka đã bị quân Nga cắt đứt. Nhóm quân Ukraine còn lại ở phía nam trong khu vực Belitskoye, Rodinske và Pokrovsk hiện đang ở giai đoạn nguy cấp, vì đã bị cắt đứt tiếp cận từ phía bắc. Lối thoát duy nhất của quân Ukraine tại đây, là rút đường cao tốc M-30 về phía tây, hướng tới Dnepropetrovsk.
Ngoài ra, đối với hệ thống năng lượng Ukraine, bước đột phá của RFAF ở khu vực Dobropillya, đồng nghĩa với việc đảm bảo đóng cửa trạm biến áp 330 kV Belitskaya tại khu vực Krasnoarmeysk và việc truyền tải điện giữa khu vực Dnepropetrovsk-Zaporozhye và trạm biến áp 330 kV Lozovaya sẽ bị gián đoạn.
Do đó, tất cả các khu vực Đông Bắc lãnh thổ Ukraine do Kiev kiểm soát (các vùng Kharkov và Sumy) trên thực tế đang "treo" trên hai trạm biến áp 330 kV - Nizhyn và Kremenchuk.
Tờ Financial Times của Anh, bình luận về bước đột phá của RFAF ở phía bắc Pokrovsk, lưu ý rằng điều này sẽ giúp RFAF vượt qua và bao vây dải công sự và tuyến phòng thủ, do AFU xây dựng trong những tháng gần đây. Đồng thời, bài viết cũng nhấn mạnh rằng tình hình thực tế của quân Ukraine đã trở nên ệ hơn nhiều so với dự đoán trước đây. (nguồn ảnh Deep State, Military Review, Kyiv Post, TASS).
Topwar
https://topwar.ru/269560-proryv-vs-rf-v-rajone-pokrovska-postavil-pod-ugrozu-vsju-jenergosistemu-severo-vostoka-ukrainy.html
