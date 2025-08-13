Hà Nội

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov bi quan về tình hình lực lượng Ukraine ở Donbass

Quân sự

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov bi quan về tình hình lực lượng Ukraine ở Donbass

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov cho biết, tình hình của Quân đội Ukraine ở Donbass đang xấu đi nhanh chóng và đang phải đối mặt với hai vòng vây lớn của quân đội Nga.

Tiến Minh
Theo hãng tin TASS của Nga, vào ngày 11 tháng 8, Trung tá Bogdan Korotevich, cựu tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov, tuyên bố rằng tình hình ở phía tây nam Donbass đang xấu đi nhanh chóng và quân đội Ukraine (AFU) hiện đang phải đối mặt với hai vòng vây lớn.
Trung tá Korotovich cho biết, tiền tuyến giữa Pokrovsk, thành phố lớn do Ukraine kiểm soát ở phía tây nam Donetsk, và Konstantinovka, một pháo đài lớn cách Pokrovsk khoảng 45 km về phía đông bắc, về cơ bản đã “không còn tồn tại”.
Korotovich viết trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Ukraine Zelensky, được đăng tải trên mạng xã hội vào cuối ngày thứ Hai: "Thành thật mà nói, tôi không biết các bạn đã được nghe những gì, nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này: Mặt trận Pokrovsk-Konstantinovka, nói không ngoa, là một mớ hỗn độn hoàn toàn. Và mớ hỗn độn này đã diễn ra trong một thời gian dài và ngày càng trở nên tồi tệ hơn".
Trung tá Korotovich tuyên bố rằng, thành phố Pokrovsk thực chất đã bị quân đội Nga (RFAF) bao vây, trong khi Konstantinovka đang đối mặt với tình trạng bán bao vây. Cựu chỉ huy Azov đã chia sẻ một bản đồ được cho là thể hiện tình hình trong khu vực, xác nhận các thông tin truyền thông xuất hiện trước đó trong ngày, về một cuộc đột phá lớn của quân Nga ở phía bắc Pokrovsk.
Krotovich viết: "Các vấn đề mang tính hệ thống bắt đầu từ việc suy yếu lực lượng dự bị, sự phân tán quân đội trên diện rộng khắp mặt trận, và việc báo cáo chiến thắng, bất chấp thất bại trên toàn bộ phương hướng hoạt động". Ông cáo buộc "một số bộ phận" lãnh đạo AFU, "hoàn toàn thiếu tầm nhìn chiến lược và thậm chí là tác chiến" về khu vực chiến sự.
Còn Taras Hemut, người đứng đầu tổ chức từ thiện Come Back Alive ủng hộ quân đội Ukraine, cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Trước đó cùng ngày, ông viết trên mạng xã hội rằng cuộc khủng hoảng ở Donbass đã âm ỉ khoảng một năm rưỡi, và dự đoán AFU sẽ bắt đầu mất lãnh thổ với tốc độ "hàng chục hoặc hàng trăm km vuông" mỗi ngày, giống như năm 2022.
Ông Taras Hemut cho rằng, trước tiên, chúng ta thua ở cấp trung đội; sau đó là cấp đại đội; tiếp theo là cấp tiểu đoàn. Khi đến cấp lữ đoàn, quân Nga sẽ triển khai lực lượng thiết giáp mà họ đã tích cực xây dựng trong một năm, tiến sâu vào hậu phương và vào chiến trường.
“Tất nhiên, bạn có thể nói rằng tôi đang "phóng đại" và "làm quá" và mọi thứ không đến nỗi tệ, chúng ta có nhiều UAV, khoảng hai chục lữ đoàn mới thành lập và mọi thứ đều được "kiểm soát". Nhưng đâu đó chúng tôi đã trải qua điều này từ năm 2018 đến năm 2022 và cũng đang trải qua điều này một lần nữa từ năm 2024”, ông Hemut cho biết thêm.
Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia quân sự và nhà báo Ukraine, hiện đang có cùng quan điểm. Họ lưu ý rằng tình hình của quân đội Ukraine hiện đặc biệt khó khăn ở hướng Pokrovsk thuộc Donetsk, nơi quân Nga đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương.
Hiện tại, như đã lưu ý, tuyến đường tiếp vận hậu cần của quân đội Ukraine nối liền Donbass với vùng Dnipropetrovsk đang bị đe dọa. Ngoài ra, các đơn vị Nga đã có cơ hội tiến công vào Slavyansk và Kramatorsk, khi chỉ cách các thành phố này khoảng 20 km.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực Donbass, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố, RFAF chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào ba khu vực trọng điểm trong những tháng tới. Theo ông, Bộ Tổng tham mưu RFAF, đang lên kế hoạch cho các hoạt động tác chiến tích cực tại các mặt trận Zaporizhia, Pokrovsk và Novopavlovske.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, phía Nga dự định điều khoảng 30.000 quân từ khu vực Sumy để tăng cường cho các mặt trận còn lại. Đồng thời, Nga dự kiến sẽ điều động khoảng 15.000 quân đến khu vực Zaporizhia, khoảng 7.000 đến Pokrovsk và khoảng 5.000 đến Novopavlovske.
Tổng thống Zelensky cho biết, các lực lượng trên của Nga, sẽ bao gồm các lữ đoàn "mạnh nhất" đã từng tham gia các trận chiến ở khu vực Kursk. Đồng thời ông cho biết, lần đầu tiên ông nhận được tín hiệu từ Nga về việc sẵn sàng chấm dứt xung đột quân sự và ngừng bắn. Theo ông, đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, đã chuyển thông tin này cho ông.
Đồng thời, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, Moskva mong đợi sự nhượng bộ về lãnh thổ từ cả hai bên, nhưng phía Ukraine không có ý định tự nguyện rời khỏi Donbass. “Chúng tôi sẽ không rời khỏi Donbass. Nếu chúng tôi tự nguyện rời đi hoặc chịu áp lực, điều đó sẽ dẫn đến sự khởi đầu của một cuộc chiến lần thứ ba (lần thứ nhất năm 2014, lần thứ hai năm 2022)”. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS).
Sina
#xung đột Nga-Ukraine #Nga tấn công đột phá #Pokrovsk #lực lượng Ukraine #vùng Donbass #xung đột Ukraine

