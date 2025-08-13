Hà Nội

Tại sao quân đội Nga chuyển hướng tiến công về phía bắc Pokrovsk?

Quân sự

Tại sao quân đội Nga chuyển hướng tiến công về phía bắc Pokrovsk?

Đang tiến hành bao vây Pokrovsk, nhưng quân Nga bất ngờ chuyển hướng tiến công về phía đông bắc Pokrovsk, khi đột phá sâu tới 13 km.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF), đang bao vây khu vực thành phố Pokrovsk-Mirnograd thuộc tỉnh Donetsk, nhưng bất ngờ mở cuộc tấn công vòng qua khu định cư Dobropolye, trước sự chứng kiến “ngỡ ngàng” của đối phương.
Cuộc tấn công này đã khiến cả Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, một số chuyên gia, và thậm chí cả người dân thường, đều bất ngờ. Hiện tại, độ sâu đột phá của quân Nga ở phía bắc Pokrovsk đã lên tới khoảng 13 km. Thực tế này có thể khẳng định, kế hoạch bao vây Pokrovsk chỉ là “mồi nhử”.
Nhìn hướng tiến công đột phá của quân đội Nga (RFAF) về phía bắc, giống như một “cái nêm”, đóng thẳng vào khu vực tỉnh Donetsk, mà Kiev còn đang kiểm soát. Nhưng rõ ràng đây là một kế hoạch tác chiến được “điều nghiên” kỹ lưỡng.
Hiện tại, khoảng cách từ các vị trí tiền phương của quân Nga tại khu vực, đến vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Kramatorsk là 24 km. Khoảng cách này cũng tương tự từ các vị trí phía bắc Bakhmut, và chưa đến 18 km từ các vị trí phía bắc Chasov Yar.
Thực tế là Bộ Tổng tham mưu RFAF, đã giữ bí mật để lập kế hoạch tấn công, như nắm tình trạng thực tế của đường sá, mức đạn dược cho các đơn vị cụ thể, vị trí các kho hàng; điểm yếu trong hệ thống phòng thủ, hoạt động phòng không và tác chiến điện tử của đối phương. Thậm chí cả các khoảng thời gian có thời tiết thuận lợi, để sử dụng máy bay chiến đấu và UAV.
Và Bộ Tổng tham mưu AFU đã bị “hút” vào khu vực Pokrovsk, nên RFAF có lợi thế khi tấn công vào nơi ít ngờ tới nhất. Điều này giải thích logic về hướng bắc Pokrovsk, như một phần của kế hoạch nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, kéo dài lực lượng của đối phương, phá vỡ hậu cần hoặc tạo điều kiện cho một cuộc đột phá.
Cần nhớ lại rằng, logic về việc lựa chọn hướng tấn công đột phá sâu, được quy định trong Điều lệ chiến đấu Lục quân của RFAF. Trong đó ngoài việc bám vào nguyên tắc chiến thuật, nhưng phải vận dụng cho phù hợp với điều kiện tác chiến cụ thể.
Điều lệnh chiến đấu Lục quân RFAF, nêu rõ rằng mục tiêu tấn công không được lựa chọn dựa trên bản đồ địa lý, mà dựa trên sự kết hợp của các đặc điểm như điểm yếu phòng thủ của đối phương, lợi thế phòng tuyến, nguồn cung cấp và khả năng phát triển thành công.
Và nếu trên bản đồ, logic này có vẻ ngẫu nhiên, thì trên thực tế, đó là một sự sắp xếp tình huống tác chiến, trong đó đòn then chốt được tung ra nhanh chóng với tổn thất tối thiểu. Trong trường hợp này, mục tiêu cuối cùng của đòn tấn công về phía bắc từ Pokrovsk, là cắt đứt Slavyansk và Kramatorsk. Điều này có nghĩa là trận chiến giành các thành phố này về cơ bản đã bắt đầu.
Cuộc đột phá của RFAF ở phía bắc mặt trận Pokrovsk, đã được các sĩ quan AFU và chuyên gia quân sự Ukraine xác nhận, mở ra một cơ hội hiếm có cho RFAF, đồng thời đặt ra một nhiệm vụ gần như bất khả thi cho Bộ Tổng tham mưu AFU.
Nếu chiến dịch đột phá sâu của RFAF giữ được thành quả, thì với một đầu cầu hoàn chỉnh được thiết lập gần Dobropolye, quân Nga có thể mở một cuộc tấn công vào Pavlograd, trung tâm tiếp tế quan trọng nhất của toàn bộ lực lượng AFU tại Donbass.
Theo các chuyên gia, việc thực hiện kịch bản này có thể giải quyết hai vấn đề cùng một lúc – khép chặt vòng vây quanh Slavyansk và Kramatorsk và đồng thời phá vỡ hậu phương chiến lược của AFU ở khu vực Dnipropetrovsk. Như vậy, RFAF có thể chuyển hướng sang Pavlograd thay vì Kramatorsk.
Trong trường hợp này, Bộ Tổng tham mưu AFU, sẽ phải giải quyết một vấn đề, mà về nguyên tắc là không có giải pháp; bởi vì các đơn vị của AFU đang kêu ca vì thiếu hụt quân số, hỏa lực và gặp khó khăn nghiêm trọng về tiếp tế. Như vậy, Moskva có thể đánh sập toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine.
Khách quan đánh giá, việc RFAF cơ động đến Pavlograd cũng sẽ là một thách thức rất lớn đối với Moskva. Cuộc hành quân này sẽ đòi hỏi một cấp độ lập kế hoạch và nguồn lực hoàn toàn khác; mặc dù các con đường đến Pavlograd, đều là bình nguyên bằng phẳng, ít khu đô thị lớn.
Về bản chất, Bộ Tổng tham mưu RFAF giờ đây sẽ phải lựa chọn giữa việc khép chặt vòng vây quanh khu vực Pokrovsk-Mirnograd, với một cuộc tiến công đến Kramatorsk, hoặc một cuộc tấn công vào Pavlograd với viễn cảnh đánh sập toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topcor
https://topcor.ru/62998-zachem-rossija-povernula-svoi-vojska-na-sever-ot-pokrovska.html
#xung đột Nga-Ukraine #Nga tấn công đột phá #Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #chiến sự Pokrovsk #vùng Donetsk

