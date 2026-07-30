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[GALLERY] 5 khóa vân tay đáng mua giúp bạn quên hẳn chìa khóa

Số hóa - Xe

[GALLERY] 5 khóa vân tay đáng mua giúp bạn quên hẳn chìa khóa

Khóa vân tay ngày càng phổ biến với giá từ chưa đến 700.000 đồng, mang đến trải nghiệm mở cửa tiện lợi, an toàn và không còn nỗi lo quên chìa khóa.

Thiên Trang (th)
Khóa thông minh đang dần trở thành xu hướng thay thế ổ khóa truyền thống khi giá bán ngày càng dễ tiếp cận, giúp người dùng giải quyết một trong những tình huống phiền toái nhất là quên chìa khóa, đồng thời nâng cao khả năng quản lý việc ra vào bằng vân tay, điện thoại hay nhận diện khuôn mặt thay vì phải mang theo cả chùm chìa như trước.
Khóa thông minh đang dần trở thành xu hướng thay thế ổ khóa truyền thống khi giá bán ngày càng dễ tiếp cận, giúp người dùng giải quyết một trong những tình huống phiền toái nhất là quên chìa khóa, đồng thời nâng cao khả năng quản lý việc ra vào bằng vân tay, điện thoại hay nhận diện khuôn mặt thay vì phải mang theo cả chùm chìa như trước.
Ở nhóm ổ khóa treo, Convetek CV-S150 là lựa chọn đáng chú ý với cảm biến vân tay tích hợp ngay trên thân khóa, hỗ trợ kết nối ứng dụng TTLock để quản lý từ xa và cấp quyền cho nhiều người dùng, trong khi vẫn giữ chìa cơ dự phòng phòng trường hợp hết pin hoặc xảy ra sự cố, phù hợp sử dụng cho cổng, nhà kho hay tủ chứa đồ mà không cần thay đổi kết cấu cửa.
Ở nhóm ổ khóa treo, Convetek CV-S150 là lựa chọn đáng chú ý với cảm biến vân tay tích hợp ngay trên thân khóa, hỗ trợ kết nối ứng dụng TTLock để quản lý từ xa và cấp quyền cho nhiều người dùng, trong khi vẫn giữ chìa cơ dự phòng phòng trường hợp hết pin hoặc xảy ra sự cố, phù hợp sử dụng cho cổng, nhà kho hay tủ chứa đồ mà không cần thay đổi kết cấu cửa.
Nếu cần nhiều phương thức mở khóa hơn, Convetek CV-S450 được trang bị màn hình cảm ứng, hỗ trợ tới 5 cách xác thực cùng thân khóa hợp kim kẽm có khả năng chống nước, mang lại sự linh hoạt cho gia đình nhiều thành viên khi mỗi người có thể lựa chọn cách mở cửa phù hợp mà không phải đánh thêm nhiều chìa khóa như trước.
Nếu cần nhiều phương thức mở khóa hơn, Convetek CV-S450 được trang bị màn hình cảm ứng, hỗ trợ tới 5 cách xác thực cùng thân khóa hợp kim kẽm có khả năng chống nước, mang lại sự linh hoạt cho gia đình nhiều thành viên khi mỗi người có thể lựa chọn cách mở cửa phù hợp mà không phải đánh thêm nhiều chìa khóa như trước.
Đối với cửa chính của căn hộ hoặc nhà riêng, L-P130 hướng đến người dùng phổ thông với thiết kế tay nắm thay thế trực tiếp khóa cơ truyền thống, tích hợp mở khóa bằng vân tay và chìa cơ, giúp thao tác mở cửa diễn ra nhanh chóng chỉ với một lần chạm, đặc biệt thuận tiện cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thường xuyên quên mang chìa.
Đối với cửa chính của căn hộ hoặc nhà riêng, L-P130 hướng đến người dùng phổ thông với thiết kế tay nắm thay thế trực tiếp khóa cơ truyền thống, tích hợp mở khóa bằng vân tay và chìa cơ, giúp thao tác mở cửa diễn ra nhanh chóng chỉ với một lần chạm, đặc biệt thuận tiện cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thường xuyên quên mang chìa.
Ở phân khúc cao hơn, EZVIZ DL05 không chỉ là khóa vân tay mà còn là một phần của hệ sinh thái nhà thông minh khi tích hợp Wi-Fi ngay trên thiết bị, hỗ trợ mở khóa từ xa, theo dõi trạng thái cửa và kết nối trực tiếp với camera an ninh EZVIZ để quan sát khách bấm chuông rồi mở cửa ngay trên điện thoại mà không cần có mặt tại nhà.
Ở phân khúc cao hơn, EZVIZ DL05 không chỉ là khóa vân tay mà còn là một phần của hệ sinh thái nhà thông minh khi tích hợp Wi-Fi ngay trên thiết bị, hỗ trợ mở khóa từ xa, theo dõi trạng thái cửa và kết nối trực tiếp với camera an ninh EZVIZ để quan sát khách bấm chuông rồi mở cửa ngay trên điện thoại mà không cần có mặt tại nhà.
Trong khi đó, Vickini 39706 OBP mang đến trải nghiệm hiện đại hơn với khả năng nhận diện khuôn mặt bên cạnh vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ, giúp người dùng mở cửa ngay cả khi hai tay đang xách đồ, đồng thời cho phép cấp quyền truy cập tạm thời từ xa cho người thân, khách hoặc nhân viên giao hàng thông qua ứng dụng.
Trong khi đó, Vickini 39706 OBP mang đến trải nghiệm hiện đại hơn với khả năng nhận diện khuôn mặt bên cạnh vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ, giúp người dùng mở cửa ngay cả khi hai tay đang xách đồ, đồng thời cho phép cấp quyền truy cập tạm thời từ xa cho người thân, khách hoặc nhân viên giao hàng thông qua ứng dụng.
Điểm chung của các mẫu khóa thông minh hiện nay không chỉ nằm ở việc loại bỏ chìa khóa vật lý mà còn giúp quản lý lịch sử mở cửa, chia sẻ quyền truy cập dễ dàng và giảm nguy cơ mất hoặc sao chép chìa, trở thành giải pháp phù hợp cho căn hộ, nhà riêng, văn phòng nhỏ cũng như các mô hình homestay hoặc nhà cho thuê.
Điểm chung của các mẫu khóa thông minh hiện nay không chỉ nằm ở việc loại bỏ chìa khóa vật lý mà còn giúp quản lý lịch sử mở cửa, chia sẻ quyền truy cập dễ dàng và giảm nguy cơ mất hoặc sao chép chìa, trở thành giải pháp phù hợp cho căn hộ, nhà riêng, văn phòng nhỏ cũng như các mô hình homestay hoặc nhà cho thuê.
Với mức giá trải dài từ khoảng 680.000 đồng đến 3 triệu đồng, khóa vân tay không còn là thiết bị xa xỉ mà đang trở thành khoản đầu tư đáng cân nhắc cho những ai muốn nâng cấp trải nghiệm sống, tăng tính an toàn và chấm dứt nỗi ám ảnh đứng trước cửa nhà mới phát hiện mình... quên chìa khóa.
Với mức giá trải dài từ khoảng 680.000 đồng đến 3 triệu đồng, khóa vân tay không còn là thiết bị xa xỉ mà đang trở thành khoản đầu tư đáng cân nhắc cho những ai muốn nâng cấp trải nghiệm sống, tăng tính an toàn và chấm dứt nỗi ám ảnh đứng trước cửa nhà mới phát hiện mình... quên chìa khóa.
Thiên Trang (th)
#khóa vân tay #khóa thông minh #an toàn #tiện lợi #quên chìa

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