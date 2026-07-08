Phú Riềng: Liên danh Trường THCS Bù Nho trúng gói thầu hơn 6,45 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng - Nguyễn Trí Hoàng đã ký Quyết định số 180/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng + Thiết bị thuộc dự án Xây dựng 06 phòng học và hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Bù Nho. Dự án này trước đó đã được phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 10/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Phú Riềng - Nguyễn Danh Tùng ký, nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp đồng bộ hạ tầng giáo dục cấp cơ sở. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Số liệu dự toán và thực trạng cạnh tranh tại gói thầu trường học

Hồ sơ quản lý đấu thầu ghi nhận gói thầu Xây dựng + Thiết bị (Số E-TBMT: IB2600290660) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600170292 có giá dự toán được chủ đầu tư phê duyệt là 6.557.006.873 đồng. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số Quyết định số 139/QĐ-VP do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng - Nguyễn Trí Hoàng ký ngày 11/06/2026. Sau quá trình mở thầu và chấm điểm hồ sơ đề xuất kỹ thuật - tài chính, đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Trường THCS Bù Nho với giá trúng thầu cụ thể là 6.458.638.949 đồng.

Khi đặt hai xung lượng số liệu này lên bàn cân so sánh, biên độ giảm giá để tiết kiệm ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức xấp xỉ 1,5%, tương đương giá trị giảm tuyệt đối là 98.367.924 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 24/06/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Phương thức thực hiện giao dịch dân sự giữa hai bên được xác lập thông qua loại hợp đồng trọn gói với tổng thời gian triển khai thi công là 180 ngày.

Quyết định số 180/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Lịch sử đấu thầu và tần suất trúng thầu của doanh nghiệp

Tìm hiểu sâu về cấu trúc của đơn vị trúng thầu, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam (Mã số doanh nghiệp: 3800624588), đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Số 23, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này hoạt động với quy mô doanh nghiệp nhỏ, được thành lập từ cuối năm 2009. Thành viên hợp tác còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ sản xuất Minh Phương có mã số thuế là 3801203374.

Trích xuất dữ liệu lịch sử hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 67 gói thầu công, trong đó ghi nhận kết quả trúng 52 gói thầu, trượt 10 gói thầu, 3 gói thầu chưa có kết quả và 2 gói thầu bị hủy bỏ. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 323.711.824.856 đồng.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ sản xuất Minh Phương địa chỉ tại Thôn Phú Thanh, Xã Phú Riềng, TP Đồng Nai. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đơn vị đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 87.807.387.677 đồng.

Hiệu quả sử dụng vốn ngân sách dưới góc nhìn chuyên gia pháp lý

Việc một gói thầu quy mô hơn 6,5 tỷ đồng được tổ chức công khai nhưng chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham gia với biên độ giảm giá thấp đang đặt ra những bài toán phân tích kinh tế dưới góc độ quản lý đầu tư công giai đoạn 2025 - 2026.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, hành lang pháp lý hiện hành bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) kết hợp cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những chế định rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ tính cạnh tranh lành mạnh. Đối với các gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, pháp luật không cấm việc chấm thầu và phê duyệt kết quả nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí năng lực, tuy nhiên, người đứng đầu chủ đầu tư cần rà soát lại khâu lập hồ sơ mời thầu xem có tồn tại các rào cản kỹ thuật vô hình làm hạn chế sự tham gia của các đơn vị khác hay không.

Bình luận về khía cạnh kinh tế, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ luôn đặt mục tiêu tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công và nâng cao trách nhiệm giải trình của bên mời thầu. Việc tiết kiệm tối đa cho ngân sách luôn là đích đến để tối ưu hóa nguồn lực tài sản công. Khi xuất hiện các gói thầu trúng sát nút với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,5%, cơ quan quản lý cấp trên cần tăng cường giám sát hậu kiểm nhằm đánh giá tính chính xác của việc lập dự toán giá gói thầu từ phía Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng, bảo đảm dòng vốn nhà nước được luân chuyển hiệu quả, minh bạch.