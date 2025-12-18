Phú Thọ sẽ tổ chức lễ hội lớn nhất của người Mường trong ba ngày

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại xã Mường Bi, với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.

UBND xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026, lễ hội nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường.

Theo kế hoạch, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, chủ đề “Về với Đất Mường - Hội tụ, Kế thừa và Lan tỏa giá trị Di sản”. Thời gian tổ chức trong 3 ngày, từ 22 đến 24/2/2026 (tức mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân vận động xã Mường Bi.

Lễ hội gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống như cúng Thổ công, Thành Hoàng, rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà, nghi thức xuống đồng đầu xuân và tế lễ tại miếu thờ. Điểm nhấn là lễ khai mạc với màn hòa tấu Chiêng Mường quy mô lớn, cùng các tiết mục nghệ thuật chào mừng, tái hiện đậm nét không gian văn hóa Mường.

Cũng theo kế hoạch, phần hội diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc. Trong đó có các cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc Mường, trưng bày trại văn hóa, ẩm thực truyền thống, thi hát đối, trình diễn séc bùa, bản âm, các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho Nhân dân và du khách.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn tổ chức trình diễn nghề truyền thống, giao lưu hát xoan, trống quân, trưng bày sản phẩm OCOP, tư vấn giới thiệu việc làm và đốt lửa trại đêm hội.

Thông qua các hoạt động, Lễ hội Khai hạ không chỉ góp phần bảo tồn, tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Mường mà còn quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.