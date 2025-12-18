Hà Nội

Xã hội

Phát hiện quả bom 'khủng' gần chợ Nam Đông ở Huế

Trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch, một người dân xã Nam Đông (TP Huế) phát hiện quả bom lớn, nên cấp báo chính quyền.

Hạo Nhiên

Ngày 18/12, thông tin từ UBND xã Nam Đông (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa xử lý một quả bom được phát hiện tại khu vực gần chợ và bến xe trên địa bàn xã.

Trước đó, một người dân trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch phát hiện quả bom nói trên nằm phát lộ sau nhiều ngày mưa lũ.

Được biết, quả bòm nằm ngay ở phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông. Xung quanh khu vực này có 129 hộ với 545 nhân khẩu của thôn Phú Thuận (xã Nam Đông) sinh sống.

bom-khung-chua-day-thuoc-no-duoc-phat-hien-gan-cho-o-hue-17660361038451422374594.jpg
Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa quả bom về nơi huỷ nổ.

Nhận được thông tin, đội NPA (tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam) tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ thuật.

Cụ thể, đây là bom MK82-500LB, nặng 227kg, chứa hơn 87kg thuốc nổ, có sức công phá lớn. Ngòi nổ đầu M904 bị gãy, không còn khả năng kích nổ, ngòi nổ đuôi chưa được lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.

Hiện, quả bom đã được đưa về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh để lập kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)
