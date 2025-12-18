Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Dưới vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) đã đưa ra thông tin gian dối vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 18/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, thường trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan Công an nhận đơn tố cáo của nhiều người dân về việc Phan Tấn Hoàng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an xác định, Hoàng từng là nhân viên chi nhánh ngân hàng ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ). Đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ nên có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

nhan-vien-ngan-hang-6045-5282.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Phan Tấn Hoàng.

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoàng nhiều lần vay tiền của khách hàng với lý do thực hiện đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, nhân viên này thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Tuy nhiên, do chi tiêu không kiểm soát, Hoàng mất khả năng chi trả.

Để có tiền tiêu xài và trả nợ xoay vòng, từ giữa năm 2025, Phan Tấn Hoàng tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc huy động vốn đáo hạn ngân hàng hoặc mượn tiền cho người thân. Nhiều khách hàng quen tin tưởng tiếp tục cho vay khiến số nợ tăng cao, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Làm việc với cơ quan Công an, Phan Tấn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Lâm Đồng #bắt giữ #cán bộ #ngân hàng #lừa đảo

Bài liên quan

Xã hội

Ngăn chặn vụ giả danh Công an gọi điện đe dọa, lừa đảo gần 60 triệu đồng

Công an xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an qua điện thoại, bảo vệ người dân trước thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, ngày 17/12, ông N.V.A. (SN: 1963, trú tại thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), đến Công an xã Đồng Tiến trình báo trong trạng thái lo lắng về việc bị một đối tượng gọi điện thoại lừa đảo.

Theo trình báo của ông A, đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là “đồng chí Triết – Trưởng Công an xã”, thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ủy quyền cho Công an xã Đồng Tiến làm việc với ông A, liên quan đến việc thông tin cá nhân của ông bị sử dụng để mở tài khoản tại ngân hàng vào ngày 18/6/2025, với số tiền 59.850.000 đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ

Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

capture.png
Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án. Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Ngày 17/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác là "Hải", SN 1992; trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Được biết, đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, với số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới