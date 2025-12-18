Khởi tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Dưới vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) đã đưa ra thông tin gian dối vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 18/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, thường trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan Công an nhận đơn tố cáo của nhiều người dân về việc Phan Tấn Hoàng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an xác định, Hoàng từng là nhân viên chi nhánh ngân hàng ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ). Đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ nên có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Phan Tấn Hoàng.

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoàng nhiều lần vay tiền của khách hàng với lý do thực hiện đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, nhân viên này thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Tuy nhiên, do chi tiêu không kiểm soát, Hoàng mất khả năng chi trả.

Để có tiền tiêu xài và trả nợ xoay vòng, từ giữa năm 2025, Phan Tấn Hoàng tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc huy động vốn đáo hạn ngân hàng hoặc mượn tiền cho người thân. Nhiều khách hàng quen tin tưởng tiếp tục cho vay khiến số nợ tăng cao, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Làm việc với cơ quan Công an, Phan Tấn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

