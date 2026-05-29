Hà Tĩnh chỉ đạo không khảo sát, đánh giá đầu vào để phân loại học sinh

Nhằm tránh gây áp lực đối với học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các trường không khảo sát, phân loại học sinh đầu vào dưới mọi hình thức.

Hạo Nhiên

Ngày 29/5, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Văn bản số 1792/SGDĐT-GDPT gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và đúng quy định.

Cụ thể, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ảnh minh hoạ.

Đặc biệt, văn bản nêu rõ các nhà trường phải thực hiện việc xếp lớp sau tuyển sinh bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch; không tổ chức khảo sát, đánh giá đầu vào để phân loại học sinh; không để xảy ra tình trạng lựa chọn học sinh, lớp chọn, giáo viên chủ nhiệm hoặc các hình thức phân loại học sinh không phù hợp, gây áp lực đối với phụ huynh và học sinh dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu việc sắp xếp lớp học đầu cấp phải bảo đảm tương đối đồng đều giữa các lớp về sĩ số học sinh, tỷ lệ nam - nữ, học sinh khuyết tật, học sinh cần hỗ trợ và các điều kiện học tập khác theo quy định.

Công tác rà soát cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên cũng được yêu cầu thực hiện nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh, thuận lợi cho việc đưa đón của phụ huynh.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến tuyển sinh đầu cấp; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện thiếu công bằng, thiếu minh bạch hoặc không đúng quy định trong quá trình tuyển sinh.

Hơn 120 nghìn thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT

Sáng ngày 29/5, hơn 120 nghìn thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi, kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Kỳ thi diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6.

Sáng nay (29/5), hơn 120 nghìn thí sinh tại Hà Nội chính thức làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 hoặc căn cước công dân; đồng thời học quy chế thi; nghe phổ biến về lịch thi, quy định hiệu lệnh trống cũng như các lưu ý liên quan đến kỳ thi.

Đề và gợi ý đáp án bài thi môn Toán vào lớp 10 2026 tỉnh Bắc Ninh

Hơn 50 nghìn học sinh Bắc Ninh hoàn thành môn Toán, đề thi đa dạng, phân hóa rõ ràng và ứng dụng thực tiễn, kết thúc kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Sáng 27/5, thí sinh Bắc Ninh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên, năm học 2026 - 2027.

Hôm qua, ngày 26/5, buổi sáng thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, từ 8h00; buổi chiều thi Tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút từ 14h30.

