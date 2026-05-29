Hà Tĩnh chỉ đạo không khảo sát, đánh giá đầu vào để phân loại học sinh

Nhằm tránh gây áp lực đối với học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các trường không khảo sát, phân loại học sinh đầu vào dưới mọi hình thức.

Ngày 29/5, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Văn bản số 1792/SGDĐT-GDPT gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và đúng quy định.

Cụ thể, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, văn bản nêu rõ các nhà trường phải thực hiện việc xếp lớp sau tuyển sinh bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch; không tổ chức khảo sát, đánh giá đầu vào để phân loại học sinh; không để xảy ra tình trạng lựa chọn học sinh, lớp chọn, giáo viên chủ nhiệm hoặc các hình thức phân loại học sinh không phù hợp, gây áp lực đối với phụ huynh và học sinh dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu việc sắp xếp lớp học đầu cấp phải bảo đảm tương đối đồng đều giữa các lớp về sĩ số học sinh, tỷ lệ nam - nữ, học sinh khuyết tật, học sinh cần hỗ trợ và các điều kiện học tập khác theo quy định.

Công tác rà soát cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên cũng được yêu cầu thực hiện nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh, thuận lợi cho việc đưa đón của phụ huynh.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến tuyển sinh đầu cấp; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện thiếu công bằng, thiếu minh bạch hoặc không đúng quy định trong quá trình tuyển sinh.