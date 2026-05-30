Sáng 30/5, gần 123.500 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10

Sáng 30/5, gần 123.500 học sinh Hà Nội bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay với gần 123.500 thí sinh làm thủ tục dự thi trong khi chỉ tiêu xét tuyển là gần 81.500 em. Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi (chưa kể thi chuyên), 385 phòng thi dự phòng. So với năm 2025, năm nay Hà Nội tăng hơn 20 điểm thi.

Trong hai ngày 30 và 31/5, thí sinh sẽ dự thi đủ ba môn thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán, để được tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên. Theo đó, sáng 30/5, các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn theo theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng. Toàn thành phố Hà Nội có gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia các khâu của kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Tất cả các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Mỗi điểm thi có một máy phát điện dự phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...), việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ...

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong quá trình dự tuyển vào lớp 10.

Theo đó, điều kiện dự tuyển được mở rộng khi chỉ cần thí sinh có nơi cư trú tại Hà Nội, không bắt buộc phải đăng ký thường trú như các năm trước. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ phân tuyến tuyển sinh, thí sinh được đăng ký dự thi ở vào trường bất kỳ trên địa bàn thay vì bị bó hẹp theo 12 khu vực tuyển sinh như trước đây. Hà Nội cũng điều chỉnh mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng kế tiếp trong quá trình xét tuyển, rút ngắn từ 1 điểm xuống còn 0,5 điểm.

